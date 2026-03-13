USD 1.7000
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи в очень тяжелом состоянии: он не знает, что стал лидером Ирана

США поставили Израилю турецкое вооружение

корреспонденция по следам громкого скандала
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:13 479

В турецком оборонном секторе разгорается беспрецедентный скандал. Компания Repkon, чья экспансия на американский рынок в конце 2024 года преподносилась как триумф отечественных технологий, оказалась в центре острой критики. Причиной стали многомиллионные контракты на поставку вооружений, которые через США могут попасть в Израиль.

Еще недавно официальная Анкара с гордостью рапортовала о успехах Repkon. Государственные агентства подчеркивали, что Пентагон, столкнувшись с дефицитом 155-мм артиллерийских снарядов, обратился именно к турецким инженерам. В 2024 году дочерняя структура компании, Repkon USA, подписала ряд стратегических соглашений с Вашингтоном на строительство производственных линий в Техасе.

Новость о поставке турецкого вооружения Израилю вызвала эффект разорвавшейся бомбы в турецком сегменте социальных сетей

Однако спустя полтора года тональность официальных лиц резко изменилась. Как стало известно во вторник, Repkon USA фактически объявила о «разводе» со своими корнями. Компания сменила название на Paligen Technologies, Inc. и теперь позиционирует себя исключительно как американский оборонный подрядчик.

Внезапный ребрендинг совпал по времени с резонансным заявлением госсекретаря США Марко Рубио о новых поставках вооружений Израилю. В официальных документах обновленная компания (бывшая Repkon USA) указана как основной подрядчик по производству корпусов для авиабомб BLU-110A/B весом 1000 фунтов. Сумма сделки составляет 151,8 млн долларов за 12 000 единиц боеприпасов.

Эта новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи выразили глубокое возмущение тем, что компания, выросшая на турецких ресурсах и целях национального оборонпрома, участвует в вооружении Израиля.

Официальная Анкара пока воздерживается от комментариев. Эксперты отмечают, что отсутствие поддерживающих заявлений со стороны правительства свидетельствует о серьезном беспокойстве «наверху».

Официальная Анкара пока воздерживается от комментариев. Эксперты отмечают, что отсутствие поддерживающих заявлений со стороны правительства свидетельствует о серьезном беспокойстве «наверху»

Материнская компания Repkon в Турции заняла оборонительную позицию. В официальном пресс-релизе руководство заявило, что не имеет права голоса в операционной деятельности американского филиала и не несет ответственности за его решения: «Repkon USA — это американская компания, действующая в рамках законодательства США. Её штат полностью состоит из граждан США. Важно понимать: контракт подписан не с Израилем, а с американской армией. Ни одна оборонная компания в Штатах не может сказать "нет" правительству Вашингтона и при этом выжить».

В экспертных кругах Турции активно обсуждается вопрос: могла ли компания отказаться от участия в поставках? Специалисты указывают на сложность ситуации. Хотя материнские центры юридически не могут быть принуждены к продажам через иностранные каналы, филиалы в США зачастую становятся заложниками оборонных заказов Пентагона.

Тем не менее, для многих в Турции «смена паспорта» компании Paligen Technologies выглядит как попытка легализовать сомнительные с этической точки зрения сделки, окончательно разорвав связи с турецкой общественностью.

