В турецком оборонном секторе разгорается беспрецедентный скандал. Компания Repkon, чья экспансия на американский рынок в конце 2024 года преподносилась как триумф отечественных технологий, оказалась в центре острой критики. Причиной стали многомиллионные контракты на поставку вооружений, которые через США могут попасть в Израиль. Еще недавно официальная Анкара с гордостью рапортовала о успехах Repkon. Государственные агентства подчеркивали, что Пентагон, столкнувшись с дефицитом 155-мм артиллерийских снарядов, обратился именно к турецким инженерам. В 2024 году дочерняя структура компании, Repkon USA, подписала ряд стратегических соглашений с Вашингтоном на строительство производственных линий в Техасе.

Однако спустя полтора года тональность официальных лиц резко изменилась. Как стало известно во вторник, Repkon USA фактически объявила о «разводе» со своими корнями. Компания сменила название на Paligen Technologies, Inc. и теперь позиционирует себя исключительно как американский оборонный подрядчик. Внезапный ребрендинг совпал по времени с резонансным заявлением госсекретаря США Марко Рубио о новых поставках вооружений Израилю. В официальных документах обновленная компания (бывшая Repkon USA) указана как основной подрядчик по производству корпусов для авиабомб BLU-110A/B весом 1000 фунтов. Сумма сделки составляет 151,8 млн долларов за 12 000 единиц боеприпасов. Эта новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи выразили глубокое возмущение тем, что компания, выросшая на турецких ресурсах и целях национального оборонпрома, участвует в вооружении Израиля. Официальная Анкара пока воздерживается от комментариев. Эксперты отмечают, что отсутствие поддерживающих заявлений со стороны правительства свидетельствует о серьезном беспокойстве «наверху».