Между Трампом и Вэнсом пробежала черная кошка под названием Иран?

«Я не хочу идти в тюрьму», - так ответил вице-президент США Джей Ди Вэнс на вопрос журналистов о том, какой совет он дал президенту Трампу в отношении его военной кампании против Ирана. Вэнс сослался на конфиденциальность разговора с боссом, который состоялся в Ситуационной комнате Белого дома. Но этот разговор очень сильно заинтересовал и журналистов, и аналитиков - всех, кто следит за внешнеполитическим курсом Белого дома и обстановкой в администрации президента. До этого, начиная еще с дней, предшествовавших войне против Ирана, в Вашингтоне обсуждалась сенсация: вице-президент Вэнс стал единственным членом самого близкого круга Трампа, который не одобрял военную кампанию против Ирана. В течение почти недели после начала ракетных ударов США и Израиля по этой стране Вэнс хранил молчание. Ни строчки в социальных сетях, ни одного заявления в поддержку действий президента. СМИ стали припоминать ему мнение, опубликованное в газете The Wall Street Journal еще в 2023 году. Тогда он объявил, что главной его причиной, тогда еще сенатора, почему он поддерживает Трампа на выборах, явилось то, что тот за четыре года первой каденции «не начал ни одной войны».

Сейчас Вэнс стал одним из тех, кто стал подвергать сомнению предыдущее наследие Трампа. Он с самого начала возглавил антиинтервенционистскую фракцию в рядах MAGA, которая требовала: «Никаких бесконечных войн на Ближнем Востоке с участием Америки»!» А в последние месяцы Вэнс стал главным вокалистом среди республиканцев, который выступил против войны в Иране. Еще в октябре прошлого года он написал, что эта война «не отвечает интересам США». На минувшей неделе вице-президент выступил на собрании Международной ассоциации пожарных. Там он коснулся гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, но ни словом не обмолвился о своем отношении к самой войне. Затем он выступал перед сторонниками в Северной Каролине, но говорил исключительно об экономике. Нация была в недоумении. Неужели второй человек в государстве открыто выступает против президента? «Дела Вэнса совсем плохи?» - задается вопросом Politico. «Он явно расходует свой политический капитал, - говорит Джустин Логан, один из руководителей либерального Cato Institute в Вашингтоне. - Мы достаточно умны, чтобы увидеть, когда быка пронзают рогами».

Но нынешняя оппозиция войне против Ирана стала далеко не первой в истории разногласий между двумя главными фигурами Америки. Вэнс выражал крайний скептицизм в отношении бомбардировок Соединенными Штатами йеменских хуситов и весьма осторожно относился к военным действиям в Венесуэле. Президент Трамп, когда его спросили о разногласиях с Вэнсом, ответил весьма уклончиво. «В философском смысле он немного отличается от меня, - сказал он журналистам в своем флоридском имении в Мар-а-Лаго о своем вице-президенте. - Я думаю, что он был не столь преисполнен энтузиазма (в отношении войны против Ирана). Но сейчас он волне оптимистичен». Последнее явно не подтверждается никакими словами и действиями VP. Единственное, что он приводит в свое оправдание, — это необходимость предоставлять президенту все точки зрения. Не ясно, какую стратегию выбрал Вэнс. Он не может не учитывать, что девять из десяти республиканцев, ассоциирующих себя с MAGA, поддерживают войну против Ирана. И позиция вице-президента вызывает негодование со стороны его союзников. Консервативный журналист, давний друг Вэнса Зохрав Азмари пишет, что вице-президент «капитулирует перед neocons - ястребами-изоляционистами в стане республиканцев». Другие начинают сомневаться в искренности взглядов Вэнса.

Но теперь, когда Вэнс не скрывает своего стремления баллотироваться в президенты в 2028 году, его «философские противоречия» с Трампом могут стать проблемой. И ему, чтобы создать обширную коалицию сторонников, нужно пригласить в союзники всех тех, кто выступает против войны с Ираном, а там в большинстве своем демократы. Но тогда он точно порвет с апологетами войны в MAGA и в администрации Трампа. Сразу после инаугурации президента в Америке начались предсказания о том, кого Трамп поддержит на выборах 2028 года. Вплоть до последнего времени предполагалось, что ставленником президента станет Вэнс. Трамп даже заявил, что он хотел бы видеть тандем: Вэнс - президент, госсекретарь Марко Рубио - вице-президент. Предполагалось, что такой ticket будет непробиваемым. Но благостную картину, не подверженную никаким сомнениям, испортила война в Иране. Как президент может полагаться на своего «второго», если тот открыто перечит ему? На первой пресс-конференции после начала военных действий в Иране Трамп то и дело хвалил Рубио. «Марко Рубио делает потрясающую работу, - говорил он. - Я думаю, что он величайший государственный секретарь США в истории. Он успешен везде, где бы ни оказался». За время 30-минутной пресс-конференции Трамп ни разу не упомянул имени Вэнса.