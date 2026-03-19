Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Новость дня
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней

Джавад Шабири, автор haqqin.az
11:05

В залах иранских революционных судов правосудие измеряется не вещественными доказательствами, а длиной репрессивной петли. В центре этой системы стоит чудовище, чье имя стало синонимом государственной жестокости: Абольгасем Салавати.

Известный в народе как «Судья смерти» или «Вешатель», Салавати на протяжении десятилетий является главным инструментом подавления в руках шиитской муллократии. Однако после трагических событий января 2026 года его методы достигли нового уровня антиутопического цинизма.

Известный в народе как «Судья смерти» или «Вешатель», Салавати на протяжении десятилетий является главным инструментом подавления в руках шиитской муллократии

Правосудие за считанные минуты

Репутация Салавати строится на обломках легитимности иранской теократии и разбитого режимом Хаменеи международного права. Его «специализация» — показательные процессы, которые больше напоминают карательные операции, чем судебные заседания.

За свою карьеру он суммарно приговорил политических заключенных к более чем 1500 годам тюремного заключения. Его подсудимым систематически отказывали в праве на адвоката. А обвинения хомейнистского Вышинского строились на концепции исключительно бессмертном советском принципе: «признание – царица доказательства». Признания, естественно, получали под пытками в застенках иранской Лубянки - «Эвина».

Судебные слушания на заседаниях Салавати часто длились всего несколько минут, не оставляя места для защиты или оспаривания улик.

Январская резня

Январские протесты 2026 года, встреченные режимом с беспрецедентной агрессией, открыли новую главу в карьере Салавати. В ходе процесса, который правозащитники назвали «издевательством над человеческим достоинством», судья вынес 14 смертных приговоров участникам протестов в рамках одного онлайн-заседания.

Проведенный через веб-камеру процесс лишил обвиняемых даже физического присутствия в зале суда, превратив вынесение смертного приговора в рутинную видеоконференцию.

Сегодня внимание международной общественности приковано к новым делам, находящимся в распоряжении Салавати. В списках на уничтожение значатся:

Проведенный через веб-камеру процесс лишил обвиняемых даже физического присутствия в зале суда, превратив вынесение смертного приговора в рутинную видеоконференцию

1. Мохаммад Амин Биглари

2. Али Фахим

3. Фигуранты «дела Экбатана».

Всем им предъявлено стандартное для режима обвинение — Мохаребе (Moharebeh), что в переводе с персидского означает «вражда против Бога». В юридической системе Ирана это обвинение почти автоматически влечет за собой смертную казнь.

«Мы не живем, мы считаем дни, — говорит родственник одного из заключенных, пожелавший остаться анонимным. - «Салавати - это не судья, это исполнитель, который затягивает узел на шее всей страны».

Конец эпохи страха?

Несмотря на железную хватку Салавати, политическая атмосфера в Иране все же меняется под бомбовыми ударами «антигитлеровской коалиции». Каждое новое решение «Судьи смерти» лишь усиливает международную изоляцию Тегерана и разжигает яростный народный гнев. Для тысяч иранских семей, живущих в тени его виселиц, вопрос уже не в том, виновен ли подсудимый, а в том, как долго этот кошмар государственного террора сможет продолжаться.

ЭТО ВАЖНО

В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
12:17 935
Иранцы выдают Израилю своих палачей
Иранцы выдают Израилю своих палачей наша корреспонденция
11:31 2488
Украина ослепила Россию на один глаз. Что будет дальше?
Украина ослепила Россию на один глаз. Что будет дальше?
12:08 1237
Взрывы и авиаудары по всему Ирану
Взрывы и авиаудары по всему Ирану
11:59 743
Раненый Иран опасен вдвойне
Раненый Иран опасен вдвойне
11:35 1197
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы… главная тема
01:28 11422
Иран готовится к долгой войне и требует гарантий
Иран готовится к долгой войне и требует гарантий
11:20 1230
Авиакомпании бьют тревогу: повышение цен на билеты и сокращение маршрутов
Авиакомпании бьют тревогу: повышение цен на билеты и сокращение маршрутов
10:50 1747
Из Баку в Армению едет зерно
Из Баку в Армению едет зерно
10:44 1133
За азербайджанскую нефть дают почти 118 долларов
За азербайджанскую нефть дают почти 118 долларов
10:43 773
Ушел в отставку и осудил войну с Ираном. ФБР начало расследование
Ушел в отставку и осудил войну с Ираном. ФБР начало расследование
10:20 2244
