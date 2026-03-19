В залах иранских революционных судов правосудие измеряется не вещественными доказательствами, а длиной репрессивной петли. В центре этой системы стоит чудовище, чье имя стало синонимом государственной жестокости: Абольгасем Салавати. Известный в народе как «Судья смерти» или «Вешатель», Салавати на протяжении десятилетий является главным инструментом подавления в руках шиитской муллократии. Однако после трагических событий января 2026 года его методы достигли нового уровня антиутопического цинизма.

Правосудие за считанные минуты Репутация Салавати строится на обломках легитимности иранской теократии и разбитого режимом Хаменеи международного права. Его «специализация» — показательные процессы, которые больше напоминают карательные операции, чем судебные заседания. За свою карьеру он суммарно приговорил политических заключенных к более чем 1500 годам тюремного заключения. Его подсудимым систематически отказывали в праве на адвоката. А обвинения хомейнистского Вышинского строились на концепции исключительно бессмертном советском принципе: «признание – царица доказательства». Признания, естественно, получали под пытками в застенках иранской Лубянки - «Эвина». Судебные слушания на заседаниях Салавати часто длились всего несколько минут, не оставляя места для защиты или оспаривания улик. Январская резня Январские протесты 2026 года, встреченные режимом с беспрецедентной агрессией, открыли новую главу в карьере Салавати. В ходе процесса, который правозащитники назвали «издевательством над человеческим достоинством», судья вынес 14 смертных приговоров участникам протестов в рамках одного онлайн-заседания. Проведенный через веб-камеру процесс лишил обвиняемых даже физического присутствия в зале суда, превратив вынесение смертного приговора в рутинную видеоконференцию. Сегодня внимание международной общественности приковано к новым делам, находящимся в распоряжении Салавати. В списках на уничтожение значатся: