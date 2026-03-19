Иранцы выдают Израилю своих палачей

В разведывательной войне против Тегерана появился новый, крайне эффективный фактор: сами иранцы.
Согласно заявлениям высокопоставленных источников, волна внутреннего недовольства превратила обычных граждан в добровольных осведомителей, которые активно помогают израильским и американским спецслужбам определять местонахождение ключевых фигур режима для их последующей ликвидации.
Бывший советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата сообщил о беспрецедентном сдвиге в динамике иранского сопротивления. По его словам, огромное количество иранцев передают разведданные в режиме реального времени.
Важно отметить, что эти люди — не завербованные «агенты» в классическом понимании. Это оппоненты режима, доведенные до отчаяния после жестоких расправ над протестующими в январе 2026 года. Движимые жаждой справедливости, они добровольно передают информацию о передвижениях, адресах и укрытиях официальных лиц в разведывательные системы Израиля и США.
Наиболее ярким примером такого сотрудничества стала недавняя операция против руководства «Басидж» — военизированного формирования, ответственного за самые кровавые подавления уличных акций.
Местные жители помогли установить точные координаты командующего «Басидж» Голямрезы Сулеймани и его заместителя Сейеда Кариши. Высокопоставленные силовики пытались скрыться в палатке, разбитой в густом лесном массиве, надеясь избежать справедливого возмездия техническими средствами разведки. Однако человеческий фактор оказался гораздо сильнее. Местные жители заметили подозрительную активность и передали данные израильтянам. А израильские спецслужбы перепроверили «наводку» иранских активистов по нескольким каналам. В результате оба командира, причастные к убийствам и репрессиям против собственного народа, были обнаружены и ликвидированы.
Эксперты отмечают, что такая степень внутренней кооперации свидетельствует о «глубоком проникновении» Израиля в структуры безопасности Ирана. Если раньше спецслужбам приходилось полагаться на спутники и кибершпионаж, то теперь у них есть тысячи «глаз» на каждой улице и в каждом отдаленном районе.
«Это новая реальность для Тегерана, - комментирует в беседе с haqqin.az ситуацию аналитик по безопасности в спецслужбах Израиля. - Лидеры режима больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в собственных убежищах, потому что люди, которыми они правят, стали их главными преследователями».
Для многих иранцев, живущих под гнетом санкций и политического террора, передача информации о местонахождении палачей стала формой самообороны. Тот факт, что данные тщательно проверяются западными службами перед нанесением ударов, сводит к минимуму случайные жертвы и делает возмездие точечным.
Исламская республика столкнулась с врагом, которого невозможно вычислить с помощью контрразведки, — собственным народом, который больше не желает молчать.