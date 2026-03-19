В разведывательной войне против Тегерана появился новый, крайне эффективный фактор: сами иранцы. Согласно заявлениям высокопоставленных источников, волна внутреннего недовольства превратила обычных граждан в добровольных осведомителей, которые активно помогают израильским и американским спецслужбам определять местонахождение ключевых фигур режима для их последующей ликвидации. Бывший советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата сообщил о беспрецедентном сдвиге в динамике иранского сопротивления. По его словам, огромное количество иранцев передают разведданные в режиме реального времени. Важно отметить, что эти люди — не завербованные «агенты» в классическом понимании. Это оппоненты режима, доведенные до отчаяния после жестоких расправ над протестующими в январе 2026 года. Движимые жаждой справедливости, они добровольно передают информацию о передвижениях, адресах и укрытиях официальных лиц в разведывательные системы Израиля и США.

Наиболее ярким примером такого сотрудничества стала недавняя операция против руководства «Басидж» — военизированного формирования, ответственного за самые кровавые подавления уличных акций. Местные жители помогли установить точные координаты командующего «Басидж» Голямрезы Сулеймани и его заместителя Сейеда Кариши. Высокопоставленные силовики пытались скрыться в палатке, разбитой в густом лесном массиве, надеясь избежать справедливого возмездия техническими средствами разведки. Однако человеческий фактор оказался гораздо сильнее. Местные жители заметили подозрительную активность и передали данные израильтянам. А израильские спецслужбы перепроверили «наводку» иранских активистов по нескольким каналам. В результате оба командира, причастные к убийствам и репрессиям против собственного народа, были обнаружены и ликвидированы. Эксперты отмечают, что такая степень внутренней кооперации свидетельствует о «глубоком проникновении» Израиля в структуры безопасности Ирана. Если раньше спецслужбам приходилось полагаться на спутники и кибершпионаж, то теперь у них есть тысячи «глаз» на каждой улице и в каждом отдаленном районе.