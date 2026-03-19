Новость дня
Новое оружие США: удар за считанные секунды! Иран в ступоре

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
19:55 1120

В условиях, когда дешевые иранские (и не только) дроны-камикадзе стали главной угрозой на полях сражений Ирана и Украины, Пентагон, похоже, нашел «серебряную пулю». Согласно данным источников, близких к израильской разведке, американские военные провели успешные испытания сверхмощного микроволнового оружия (HPM), способного выводить из строя десятки беспилотников за считанные секунды.

Результаты впечатляют: во время недавних тестов система одним залпом нейтрализовала 49 из 61 дрона-мишени. Это не просто очередная пушка — это смена самой парадигмы современной обороны.

Электронный «паралич» вместо взрывов

В отличие от классических систем ПВО, которые полагаются на ракеты или снаряды, новая установка использует направленные электромагнитные импульсы. Принцип работы напоминает «выжигание» нервной системы: мгновенная перегрузка, а затем мощный импульс проникает в корпус дрона и наводит избыточный ток в его электронных схемах.

Соответственно, наступает закономерная потеря управления, и в одну миллисекунду у аппарата отказывают навигация (GPS), системы связи с оператором и контроллеры двигателей. Лишенный «мозгов», беспилотник банально просто падает на землю, не успев приблизиться к цели.

Аналитики западных оборонных ведомств выделяют четыре ключевых фактора, которые делают микроволновое оружие (DEW) фаворитом будущих войн. Во-первых, бесконечный боезапас. Пока работает генератор, система может стрелять, и ей не нужны склады с дорогостоящими ракетами. Во-вторых, экономическая эффективность. Стоимость одного «выстрела» исчисляется центами, в то время как одна ракета-перехватчик может стоить сотни тысяч долларов. В-третьих, групповое поражение. Если пулемет или ракета работают по одной цели, то микроволна накрывает целый сектор, мгновенно очищая небо от «роя». И, наконец, в-четвертых, - минимальный побочный ущерб. В городских условиях это критически важно — в небе нет осколков от взрывов, которые могли бы упасть на мирных жителей.

Новый баланс сил

Военные эксперты уверены: подобные системы станут «железным куполом» для стратегических объектов — аэропортов, электростанций и командных пунктов.

«Мы наблюдаем закат эпохи, когда дешевые дроны могли безнаказанно диктовать условия на поле боя», — отмечает в беседе с haqqin.az один из ведущих аналитиков в области безопасности Израиля. «Микроволновое оружие возвращает преимущество обороняющейся стороне, делая массовые атаки беспилотников бессмысленными и запредельно дорогими для агрессора».

В условиях, когда войны будущего все больше напоминают противостояние алгоритмов, США делают ставку на чистую физику. И, судя по результатам последних испытаний, эта ставка может стать решающей.

