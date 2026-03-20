Трамп готов к сделке по Ирану?

Министр финансов США Скотт Бессент объявил в четверг, что Белый дом рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти. Речь идет о той ее части, которая загружена в танкеры и находится в море. По словам министра, это 140 миллионов баррелей, что представляет собой объем поставок на мировой рынок в течение 10 дней-двух недель. При этом Бессент успокоил тех, кто испугался, что этим шагом сможет воспользоваться только Китай: «Эта нефть может быть доставлена в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Японию и Индию». Снятие санкций с иранской нефти - такое же, как и предпринятое до этого аналогичное действие в отношении российской нефти, загруженной в танкеры, имеет главной целью сбить цену на углеводороды. Только за одни сутки - с четверга по пятницу - она поднялась на 10 процентов на марку Brent и достигла 111 долларов.

У американских экспертов создалось ощущение, что этот шаг администрации может быть первым на пути возможного прекращения боевых действий США против Ирана. «Администрация в условиях войны, похоже, готова к некоторым компромиссам, на которые она никак не соглашалась в условиях мира, - говорит Николас Малдер, эксперт по санкциям в Корнелльском университете. - США вынуждены начать сворачивать санкции, чтобы предотвратить крайне негативный эффект от этой войны». Неожиданное объявление о смягчении санкций прозвучало в момент, когда администрация оказалась под шквалом критики по поводу войны без определенной цели, которая, по словам известного колумниста Дэвида Игнатиуса, «начала давать метастазы». Бывший советник Трампа Джон Болтон прямо обвинил своего бывшего босса в том, что тот «не подготовил почву» для начала войны. «Трамп не подготовил общественное мнение, не обосновал необходимость смены режима в Иране и не привлек к обсуждению этого вопроса Конгресс и союзников», - заявил Джон Болтон. Но это еще сравнительно мягкий упрек. «Теперь Иран будет определять условия для достижения мира», - уверяет Нейт Суансон, директор Иранского стратегического проекта во влиятельном Атлантическом совете. «Трамп хочет как можно быстрее объявить победу, - пишет он в Foreign Affairs. - Иранские вооруженные силы серьезно деградировали, их арсеналы ракет и перехватчиков сведены к минимуму. Но президент США не сможет добиться свержения правительства. У иранского режима достаточно возможностей, чтобы продолжать конфликт, продолжать войну на истощение». Головной боли Трампу принес и очевидный раскол в отношениях с Израилем. Как пишет британская Guardian, «удар Израиля по газовому месторождению Южный Парс обострил разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом». Дональд Трамп заявил, что ничего не знал об этой операции. Израильские чиновники опровергли эти слова и заявили, что американцы были проинформированы заранее.

Но конфликт с Израилем - это полбеды для Трампа. Гораздо серьезнее для него нарастающая критика со стороны самых влиятельных членов близкого круга. Так, глава администрации Сьюзан Уайлз сказала в интервью журналу Vanity Fair, что у ее босса alcoholic personality – «алкогольная личность». Он, по словам Уайлз, «действует как человек с уверенностью, что нет ничего такого, что он не может сделать». И это «чувство непогрешимости», считает глава администрации, «это опьянение властью открыто проявилось во время принятия решения по Ирану». В Вашингтоне зреет убеждение, что иранский режим может предпочесть прекращение огня продолжению внутреннего хаоса. The Wall Street Journal пишет, что этот момент приближается из-за бесконечных ракетных атак, которые одним за другим уничтожают членов руководства страны. «Ощущение полного расстройства механизма власти становится доминирующим в Тегеране», - пишет газета. Как считает в высшей степени информированный Игнатиус, ориентирующийся на мнение своих источников в администрации, если Иран действительно «откроет канал для переговоров», США должны предъявить ему три условия: открыть Ормузский пролив и разрешить свободное плавание там всех судов, позволить забрать у него или ликвидировать на месте 400 килограммов обогащенного урана, разрешить инспекторам МАГАТЭ прибыть в страну и удостовериться, что все ядерные работы в стране полностью свернуты.