Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, ознаменовавшаяся взаимными ударами Израиля и Ирана по энергетической инфраструктуре, поставила под угрозу стабильность газовых потоков в регионе. После атак на гигантское месторождение «Южный Парс» и нефтяные терминалы в Персидском заливе Турция зафиксировала резкое сокращение импорта иранского газа. Однако эксперты полагают, что стратегия диверсификации, проводимая Анкарой в последние годы, позволит стране избежать масштабного энергетического кризиса.
Месторождение «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром, является крупнейшим в мире (около 51 трлн кубометров газа) и обеспечивает до 70% внутренних нужд исламской республики. Для Турции оно также является критически важным звеном в цепочке поставок.
Согласно данным турецких источников, в минувшую среду объем прокачки иранского газа упал более чем в четыре раза. Журналист Олджай Айдылек в интервью haqqin.az сообщил, что поставки сократились с привычных 30–31 млн кубометров в сутки до критических 7–8 млн.
Для Анкары внезапные перебои со стороны Тегерана не в новинку. Иран и раньше неоднократно приостанавливал экспорт в зимний период или во время технических сбоев, что наносило ощутимый удар по турецкому промышленному сектору. На долю Ирана приходится около 13% годового импорта Турции (порядка 7 млрд кубометров).
Тем не менее, на этот раз настроения в турецких правительственных кругах остаются сдержанно-оптимистичными. «У нас нет проблем с поставками газа», — заявил на этой неделе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, подчеркнув, что инвестиции в инфраструктуру начали приносить плоды.
Главным козырем Анкары выступают подземные хранилища газа (ПХГ) «Туз Гёлю» и «Силиври». Эти резервуары общим объемом в 6,3 млрд кубометров, по заверению министра, заполнены на 100%. В случае полной остановки иранского транзита накопленных запасов хватит, чтобы сглаживать дефицит в течение длительного времени.
Кроме того, Турция наращивает собственную добычу в Черном море, которая уже дает сети около 10 млн кубометров в сутки, частично компенсируя иранские потери.
В случае затяжного кризиса у Анкары есть несколько рычагов:
- Увеличение импорта из РФ и Азербайджана. Трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» имеют свободные мощности. В прошлом году из 30 млрд кубометров мощности этих труб был задействован лишь 21 млрд. Также возможно увеличение поставок по коридору TANAP из Азербайджана.
- Американский вектор. Турция активно переориентируется на сжиженный природный газ (СПГ) из США. Государственная компания BOTAŞ недавно заключила 20-летний контракт с Mercuria на поставку 4 млрд кубометров СПГ ежегодно, начиная с 2026 года.
- Экспортные маневры. Турция поставляет около 3,5 млрд кубометров газа на Балканы. В случае дефицита Анкара может временно сократить экспорт в Европу, чтобы обеспечить внутренние нужды.
Несмотря на то, что удары по энергетике Ирана создают краткосрочную турбулентность на рынке, Турция сегодня выглядит гораздо более подготовленной к энергетическому шантажу или форс-мажорам, чем десятилетие назад. Широкая сеть поставщиков и полные хранилища превращают энергетическую безопасность страны из «зоны риска» в пример успешного кризис-менеджмента.