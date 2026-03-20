USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Новость дня
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки

Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20 мартa 2026, 22:19 2794

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, ознаменовавшаяся взаимными ударами Израиля и Ирана по энергетической инфраструктуре, поставила под угрозу стабильность газовых потоков в регионе. После атак на гигантское месторождение «Южный Парс» и нефтяные терминалы в Персидском заливе Турция зафиксировала резкое сокращение импорта иранского газа. Однако эксперты полагают, что стратегия диверсификации, проводимая Анкарой в последние годы, позволит стране избежать масштабного энергетического кризиса.

После атак на гигантское месторождение «Южный Парс» и нефтяные терминалы в Персидском заливе Турция зафиксировала резкое сокращение импорта иранского газа

Месторождение «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром, является крупнейшим в мире (около 51 трлн кубометров газа) и обеспечивает до 70% внутренних нужд исламской республики. Для Турции оно также является критически важным звеном в цепочке поставок.

Согласно данным турецких источников, в минувшую среду объем прокачки иранского газа упал более чем в четыре раза. Журналист Олджай Айдылек в интервью haqqin.az сообщил, что поставки сократились с привычных 30–31 млн кубометров в сутки до критических 7–8 млн.

Для Анкары внезапные перебои со стороны Тегерана не в новинку. Иран и раньше неоднократно приостанавливал экспорт в зимний период или во время технических сбоев, что наносило ощутимый удар по турецкому промышленному сектору. На долю Ирана приходится около 13% годового импорта Турции (порядка 7 млрд кубометров).

Тем не менее, на этот раз настроения в турецких правительственных кругах остаются сдержанно-оптимистичными. «У нас нет проблем с поставками газа», — заявил на этой неделе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, подчеркнув, что инвестиции в инфраструктуру начали приносить плоды.

Сдержанно-оптимистичный Байрактар

Главным козырем Анкары выступают подземные хранилища газа (ПХГ) «Туз Гёлю» и «Силиври». Эти резервуары общим объемом в 6,3 млрд кубометров, по заверению министра, заполнены на 100%. В случае полной остановки иранского транзита накопленных запасов хватит, чтобы сглаживать дефицит в течение длительного времени.

Кроме того, Турция наращивает собственную добычу в Черном море, которая уже дает сети около 10 млн кубометров в сутки, частично компенсируя иранские потери.

В случае затяжного кризиса у Анкары есть несколько рычагов:

- Увеличение импорта из РФ и Азербайджана. Трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» имеют свободные мощности. В прошлом году из 30 млрд кубометров мощности этих труб был задействован лишь 21 млрд. Также возможно увеличение поставок по коридору TANAP из Азербайджана.

- Американский вектор. Турция активно переориентируется на сжиженный природный газ (СПГ) из США. Государственная компания BOTAŞ недавно заключила 20-летний контракт с Mercuria на поставку 4 млрд кубометров СПГ ежегодно, начиная с 2026 года.

Трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» имеют свободные мощности. В прошлом году из 30 млрд кубометров мощности этих труб был задействован лишь 21 млрд

- Экспортные маневры. Турция поставляет около 3,5 млрд кубометров газа на Балканы. В случае дефицита Анкара может временно сократить экспорт в Европу, чтобы обеспечить внутренние нужды.

Несмотря на то, что удары по энергетике Ирана создают краткосрочную турбулентность на рынке, Турция сегодня выглядит гораздо более подготовленной к энергетическому шантажу или форс-мажорам, чем десятилетие назад. Широкая сеть поставщиков и полные хранилища превращают энергетическую безопасность страны из «зоны риска» в пример успешного кризис-менеджмента.

ЭТО ВАЖНО

ВСУ громят россиян на Лиманском направлении
ВСУ громят россиян на Лиманском направлении обновлено 23:57
20 мартa 2026, 23:57 5808
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану»
Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев поступил мудро, что не ответил Ирану» все еще актуально
20 мартa 2026, 21:15 2618
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ
Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ наша корреспонденция
20 мартa 2026, 22:19 2795
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
Трамп «доверяет» Путину и обвиняет Зеленского в «пиаре»
20 мартa 2026, 23:05 1193
Израиль рассказал об итогах ударов по Ирану
Израиль рассказал об итогах ударов по Ирану
20 мартa 2026, 22:36 1226
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки
Ликвидация идет полным ходом: убит высокопоставленный сотрудник иранской разведки видео; обновлено 21:40
20 мартa 2026, 21:40 11993
Пентагон готовит наземную операцию в Иране
Пентагон готовит наземную операцию в Иране обновлено 00:26
00:26 11392
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?
Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти? ВИДЕО
20 мартa 2026, 21:33 2733
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
20 мартa 2026, 21:00 3285
Иран бьет по Израилю: обломки иранской ракеты упали в 350 метрах от Аль-Аксы
Иран бьет по Израилю: обломки иранской ракеты упали в 350 метрах от Аль-Аксы все еще актуально
20 мартa 2026, 18:54 6204
Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием
Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием
20 мартa 2026, 20:55 2242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться