Предусмотрительный Эрдоган. И без Ирана будет газ

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, ознаменовавшаяся взаимными ударами Израиля и Ирана по энергетической инфраструктуре, поставила под угрозу стабильность газовых потоков в регионе. После атак на гигантское месторождение «Южный Парс» и нефтяные терминалы в Персидском заливе Турция зафиксировала резкое сокращение импорта иранского газа. Однако эксперты полагают, что стратегия диверсификации, проводимая Анкарой в последние годы, позволит стране избежать масштабного энергетического кризиса.

Месторождение «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром, является крупнейшим в мире (около 51 трлн кубометров газа) и обеспечивает до 70% внутренних нужд исламской республики. Для Турции оно также является критически важным звеном в цепочке поставок.

Согласно данным турецких источников, в минувшую среду объем прокачки иранского газа упал более чем в четыре раза. Журналист Олджай Айдылек в интервью haqqin.az сообщил, что поставки сократились с привычных 30–31 млн кубометров в сутки до критических 7–8 млн.

Для Анкары внезапные перебои со стороны Тегерана не в новинку. Иран и раньше неоднократно приостанавливал экспорт в зимний период или во время технических сбоев, что наносило ощутимый удар по турецкому промышленному сектору. На долю Ирана приходится около 13% годового импорта Турции (порядка 7 млрд кубометров).

Тем не менее, на этот раз настроения в турецких правительственных кругах остаются сдержанно-оптимистичными. «У нас нет проблем с поставками газа», — заявил на этой неделе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, подчеркнув, что инвестиции в инфраструктуру начали приносить плоды.