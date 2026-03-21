Российские танкеры идут спасать Кубу

Два танкера России в начале марта направились к берегам Кубы, в отношении которой администрация Дональда Трампа объявила полную нефтяную блокаду. Один из них, танкер Sea Horse, который идет под флагом Гонконга c 200 тысячами тонн дизельного топлива на борту, уже подошел к берегам Кубы для разгрузки, но в последнюю минуту изменил маршрут и направился к другому карибскому острову - Тринидаду и Тобаго. Его маневры внимательно отслеживает журналист The New York Times Кристиа Триберт, специализирующийся на мониторинге передвижений судов. Он опроверг информацию израильской компании Windward, также отслеживающей морские перевозки, о том, что «Морской конек» всех обманул и уже выгрузил дизель в кубинском порту Матансас. С ним согласился и общепризнанный эксперт по рынку нефти Хорхе Пиньон из Университета Техаса, который сказал, что «обманные маневры российского танкера никого не могут ввести в заблуждение».

Но еще больше экспертов США интересует маршрут другого российского танкера – корабля «Анатолий Колодкин» – с 730 тысячами баррелей сырой нефти, который также направляется к кубинским берегам. Принадлежащий Совкомфлоту, он идет под российским флагом, и до сего времени не совершал никаких маневров. 9 марта танкер вышел из балтийского порта Приморск в сопровождении военного корабля «Сообразительный». «Анатолий Колодкин» прошел пролив Ла-Манш и сейчас находится в северной части Атлантики, приблизительно в 3 тысячах морских миль от Кубы. Ожидается, что он прибудет в порт Матансас на северном побережье Кубы в конце марта. Как говорит Хорхе Пиньон, нефть, которую он доставит, пойдет на производство дизельного топлива, бензина, авиатоплива, а также будет использована для выработки электроэнергии в стране, которая уже несколько дней подряд переживает массовый блэкаут. Однако эксперт предупреждает, что эффект от использования этого количества нефти будет кратковременным - Куба «получит кислород» максимум на 30 дней. И это лишь в том случае, если США позволят танкеру разгрузиться в кубинском порту. Совкомфлот находится с 2024 года под санкциями правительства США. Кроме того, в минувший четверг администрация Трампа запретила поставлять российскую нефть на Кубу.

12 марта США выдали лицензию на продажу российской нефти, находящейся на танкерах в открытом море. Но вместе с тем был обнародован и список стран и территорий, которым поставки этой нефти запрещены. В нем - Куба, Иран, Северная Корея и захваченные Россией территории на востоке Украины. Что же предпримет Береговая охрана США, если «Анатолий Колодкин» приблизится к берегам Кубы? Американцев вряд ли смутит присутствие военного экскорта. В начале января США захватили в Атлантике другой российский танкер, которого сопровождала российская подводная лодка. Сначала он шел под именем Bella 1 и под ложным флагом Гайаны, затем, когда его стали преследовать американские катера, поменял название на Marinera. Его моряки спешно нарисовали на ржавом борту флаг России. Тогда же было сообщено, что порт приписки танкера - Сочи. Преследование судна, которое удирало от американцев, продолжалось около двух недель. В конце концов оно было задержано, и вся команда была арестована. Но потом моряки были освобождены по договоренности между Трампом и Путиным. Повторят ли США захват «Анатолия Колодкина», который, вероятно, попытается протестировать, насколько сильна нефтяная блокада Кубы. Никакой исход гарантировать нельзя, учитывая запутанные отношения между президентами США и России.