Энергетический шок в Турции: взлетели цены на дизель!

Правительство Турции объявило о резком повышении цен на дизельное топливо в первый же день праздника завершения священного Рамазана, что стало очередным сигналом углубляющегося экономического давления, вызванного эскалацией конфликта в ближневосточном регионе. Этот шаг, который эксперты называют одним из самых масштабных скачков цен за последние годы, ставит под угрозу амбициозные планы Анкары по сдерживанию инфляции.

Согласно официальным данным, чистый прирост стоимости составил 5,18 турецкой лиры (TL). В результате цена за литр дизельного топлива в Анкаре достигла рекордных 72,5 TL.

Этот скачок стал кульминацией трехнедельного ралли, начавшегося 28 февраля — в день начала военных действий с участием Ирана. За этот короткий период стоимость дизеля в турецкой столице выросла на 18% (с 61,45 TL), что зеркально отражает хаос на мировом энергетическом рынке, где цена на нефть подскочила почти на 50% — с 72 до 107 долларов за баррель.