Энергетический шок в Турции: взлетели цены на дизель!

Правительство Турции объявило о резком повышении цен на дизельное топливо в первый же день праздника завершения священного Рамазана, что стало очередным сигналом углубляющегося экономического давления, вызванного эскалацией конфликта в ближневосточном регионе. Этот шаг, который эксперты называют одним из самых масштабных скачков цен за последние годы, ставит под угрозу амбициозные планы Анкары по сдерживанию инфляции.
Согласно официальным данным, чистый прирост стоимости составил 5,18 турецкой лиры (TL). В результате цена за литр дизельного топлива в Анкаре достигла рекордных 72,5 TL.
Этот скачок стал кульминацией трехнедельного ралли, начавшегося 28 февраля — в день начала военных действий с участием Ирана. За этот короткий период стоимость дизеля в турецкой столице выросла на 18% (с 61,45 TL), что зеркально отражает хаос на мировом энергетическом рынке, где цена на нефть подскочила почти на 50% — с 72 до 107 долларов за баррель.
Экономисты предупреждают: худшее может быть еще впереди. Ключевым фактором остается нестабильность в Ормузском проливе, через который проходит 25% мирового транзита нефти и 20% мирового природного газа.
Блокада или перебои в этом стратегическом узле делают дальнейший рост цен неизбежным. Ситуация усугубляется сохраняющимся давлением санкций США и ЕС против России из-за войны в Украине, что лишает рынок необходимой гибкости.
«Мы наблюдаем системный шок, — отмечают турецкие аналитики. — После повышения цен на бензин 18 марта, аналогичные меры в секторах СПГ и природного газа становятся лишь вопросом времени. Это переводит кризис стоимости жизни в новую, более острую фазу».
Последствия энергетического скачка выходят далеко за пределы заправочных станций. Эффект домино затронет ключевые отрасли экономики, в первую очередь сельское хозяйство и строительство. Рост затрат на логистику неизбежно приведет к удорожанию продукции. Повышение цена на дизтопливо ударит и по промышленности -производственный сектор уже сталкивается с резким ростом операционных расходов. А ожидаемое повышение цен на газ повлечет за собой пересмотр тарифов на электричество для населения и бизнеса.
Сложившаяся ситуация ставит под сомнение способность правительства достичь целевого показателя инфляции в 16% к концу 2026 года. В беспрецедентном открытом письме правительству от 19 марта Центральный банк Турции (CBRT) признал, что таргеты по инфляции могут быть не достигнуты из-за «неподконтрольных факторов», включая цены на энергию, продовольствие и транспорт.
По мере затягивания конфликта нагрузка на турецкую экономику будет только расти, оставляя Анкаре все меньше пространства для маневра в борьбе за финансовую стабильность.