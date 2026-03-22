Посольство США посылает сигнал SOS
Посольство США посылает сигнал SOS

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
15:16 3320

Американское посольство в кубинской столице оказалось в отчаянном положении. У него закончилось топливо для генераторов, дающих свет дипломатической миссии. Однако, когда посольство обратилось к кубинским властям, чтобы те предоставили ему определенное количество дизельного топлива, то получило отказ, да еще в самой грубой форме.

«Это полное бесстыдство, просить топливо в то время, как администрация Трампа ввела полную нефтяную блокаду нашей страны», - объяснили отказ американским дипломатам в правительстве страны.

Остров вчера погрузился во тьму. И до этого в течение марта на Кубе было три масштабных блэкаута

Но те, заметим, просят не топливо из какого-либо неприкосновенного резервуара самой Кубы. Посольство запросило разрешение импортировать два контейнера с дизельным топливом из США. Сначала министерство иностранных дел Кубы одобрило этот шаг. Но когда контейнеры прибыли в порт Мариэль, что к западу от Гаваны, кубинское правительство пересмотрело свое решение и отказало дипломатам в доступе к прибывшему грузу.

Этот отказ приведет к драматическому сокращению персонала миссии. Многие из работников получили уведомления о том, что в мае, а может быть и раньше, они отправятся на родину.

Почти все сотрудники были переведены на дистанционную работу, которая сейчас длится четыре часа в день. Им заблаговременно были выданы электрические батарейки, а их апартаменты были заранее оснащены солнечными панелями.

В подобной ситуации оказались и другие посольства на Кубе. Они используют остатки топлива, накопленного в течение месяцев. Рабочее время сотрудников было сокращено до четырех дней, с двух до трех часов в день.

Все это происходит на фоне неких переговоров, которые ведет команда госсекретаря США Марко Рубио с представителями кубинских военных. И идет под аккомпанемент постоянных обвинений со стороны формального лидера страны Мигеля Диаса-Канеля в том, что США «ежедневно угрожают Кубе». Он ссылается на то, что на прошедшей неделе президент Трамп заявил: «Мы сделаем что-либо с Кубой очень скоро».

Между тем остров вчера погрузился во тьму. И до этого в течение марта на Кубе было три масштабных блэкаута. Но в ходе предыдущих электричество отключалось максимум на двух третях территории. В субботу свет был полностью отключен по всему острову, где живут 10 миллионов человек. И его подключение будет исключительно трудным все по той же причине - в стране нет топлива.

А, соответственно, нет не только света в домах, но нет и воды (где-то счастливчикам ее доставляют в очищенных бензовозах), не проводится, и уже давно, уборка улиц от пищевых и других отходов. Последнее угрожает массовыми эпидемиями, но рассчитывать на получение медицинской помощи кубинцам не приходится - в госпиталях принимают только самых тяжелых пациентов, находящихся при смерти.

- Во мраке и в ночной тиши главным звуком в Гаване является стук в пустые кастрюли и сковородки, - пишет мне главный редактор единственной независимой газеты Кубы «14 с половиной» Йоани Санчес. - Это единственная на сегодня доступная форма протеста.

По словам журналистки, в столице забыты исторические названия районов и муниципалитетов - они были заменены на номера блоков. Совсем как в концлагере. «Я из района Nuevo Vedado, - говорит она. - Но теперь он фигурирует как Блок номер 4 в соответствии с картографическим делением города по наличию электрических мощностей. Однако ненависть людей к властям везде одинакова — она не признает разделений по новым почтовым индексам. Cacerolazos – кастрюльные бунты происходят и в районах, где живут военные, правительственные чиновники, лояльные к власти журналисты и другие апологеты режима».

