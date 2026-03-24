Война срывает футбол

Повсюду на планете войны и конфликты, окончание которых никто не может предсказать. И в этом круговороте насилия всплывают сюжеты, которые еще совсем недавно казались невероятными. В этом году состоится 23-й по счету Чемпионат мира по футболу. Он пройдет в 16 городах трех стран - США, Мексики и Канады - в период с 9 июня по 19 июля. Одиннадцать матчей примут американцы, включая его открытие в Лос-Анджелесе и закрытие в штате Нью-Джерси неподалеку от Нью-Йорка. Три матча пройдут в Мексике, два - в Канаде. Год назад президент FIFA Джанни Инфантино представил предстоящий общемировой футбольный праздник как нечто совершенно грандиозное. «Это будет больше чем просто турнир, - говорил он. - Это глобальный праздник связи, единства и страсти, когда мечты для всех людей в разных уголках планеты станут реальностью».

Но сейчас, менее чем три месяца до начала мундиаля - он выглядит не как праздник единства, а как соревнование разобщенных стран, не доверяющих главной хозяйке турнира - Америке. И без всякой страсти друг к другу. Решение о его проведении было принято в 2018 году, во время первого срока Дональда Трампа. Но тогда его иммиграционная политика не казалась столь устрашающей, как сейчас. Страны Европы уже давно испытывают к США чувство глубокого неудовлетворения. Но основной раздор меду ними начался в конце прошлого - начале нового года, и он был связан с намерением Трампа захватить Гренландию. Тогда же на европейском континенте начались призывы к сборным бойкотировать ЧМ. Америка при Трампе перестала быть дружественной страной для окружающего мира – это уже ни для кого не является открытием. Но закручивание иммиграционных гаек при нынешней администрации достигло беспрецедентного масштаба. Одержимый поисками и выдворением нелегальных мигрантов повсюду, даже там, где их сроду не было, Белый дом сначала ввел запрет на получение виз для въезда в страну гражданам 12 стран. А несколько дней назад установил возвратный платеж в размер 15 тысяч долларов для получения виз гражданам 50 стран. На самих футболистов, их ближайших родственников, тренеров, врачей и руководителей команд это не распространяется. Но в каких условиях окажутся 6,5 миллиона футбольных фанатов, которые собирались посетить Америку? Сколько из них, особенно из стран Африки и Азии, смогут найти в своих карманах указанную сумму? Но это еще не все драконовские начинания Трампа второго срока. Мировые СМИ полны сообщений о незаконных депортациях иностранцев, особенно студентов, имевших вполне легальные визы и даже грин-карты, о чудовищном содержании их в иммиграционных тюрьмах вместе с настоящими преступниками.

А с недавнего времени все ходатайствующие о получении туристических виз должны будут указать в анкете свой пол при рождении. Таким образом, мудрые американские иммиграционные власти намерены проверить, не являются ли аппликанты трансгендерами. В прошлом месяце правозащитная организация Human Rights Watch направила президенту FIFA письмо, в котором заявила о «серьезной обеспокоенности» влиянием иммиграционной политики на ход ЧМ. «В 2026 году организаторы чемпионата мира намеревались серьезно поднять планку проведения соревнования, - говорится в письме. - Но сейчас все это стало в высшей степени рискованным предприятием». Как известно, опасения в нарушении прав человека президента Трампа не слишком интересуют. Только что он объявил, что направляет в американские аэропорты агентов печально известной иммиграционной службы ICE, которые «прославились» в январе этого года варварскими захватами добропорядочных граждан в штате Миннесота. Двое из местных жителей, граждан США, были ими убиты. «Они выполнят фантастическую работу, - сказал об агентах ICE Трамп. - Эти ребята будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не видел, осуществляя немедленные аресты всех нелегальных иммигрантов, прибывших в нашу страну».

Можно представить, что это будет за «фантастическая работа» со стороны случайно набранных людей, не имеющих профессиональных навыков и не знающих, что такое закон. Скорее всего, они будут хватать без разбора всех, кто покажется им подозрительным, включая футбольных болельщиков. Их присутствие в воздушных гаванях Америки лишь усилит царящий там хаос. Он возник в феврале в результате так называемого шатдауна - отключения федеральных министерств из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться о параметрах бюджета. В итоге авиационным диспетчерам перестали платить зарплату. От 30 до 40 процентов их тогда уволилось, и возвращаться они не хотят. Администрация винит в этих бедах демократов, которые, по словам министра транспорта Шона Даффи, допустили нелегальный въезд в страну от 12 до 15 миллионов иммигрантов. «Где сейчас все эти люди? - спрашивает он. – И не могут ли они сделать нам какие-либо гадости, когда наша страна ведет войну с Ираном». Да, иранский фактор фигурирует в общем неблагоприятном раскладе во всех плоскостях. 17 марта стало известно, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры с FIFA о переносе своих матчей чемпионата мира из США в Мексику. «Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира», - заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Что сие означает? А то, что иранские футболисты готовы играть на полях Мексики, но ни в коем случае в США, с которыми их страна ведет войну. Иранская команда прошла отбор одной из первых. Она попала в группу «G», где ее соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны провести на территории США. При этом совершенно не ясно, что произойдет, если иранцы будут настаивать на переносе. И если они вообще откажутся от участия в ЧМ, какая сборная сможет их заменить. В США циркулируют слухи, что это может стать российская команда. Она была отстранена от международных турниров в 2022 году, но теперь Трамп сигнализирует о том, что он может пригласить сборную из России, по крайней мере, на свою территорию. А выбор на замену выглядит вполне логичным: Россия и Иран ведь союзники!