Окажется ли Израиль в одиночестве?

Пока в Вашингтоне и столицах региона тиражируются слухи о возможной сделке между администрацией Трампа и Тегераном, военно-политический истеблишмент Израиля подает четкий сигнал: Иерусалим не позволит дипломатическим маневрам сорвать демонтаж иранской военной машины.

«Неизменный план» ЦАХАЛа Выступая на специальном телевизионном брифинге, официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что израильские военные будут действовать в Иране и Ливане «в соответствии с первоначальным оперативным планом», независимо от хода переговоров о прекращении огня. Это заявление подчеркивает фундаментальный разрыв в целях союзников. Для Дональда Трампа «Эпическая ярость» — всего лишь инструмент для достижения «Сделки века», которая может включать вывоз обогащенного урана и открытие Ормузского пролива в обмен на полное снятие санкций. Для Израиля же эта война — редчайший, «золотой» исторический шанс физически уничтожить инфраструктуру регионального террора, которую аятоллы выстраивали на протяжении полувека. Стратегия Израиля с первого дня была предельно прагматичной: нанести максимальный ущерб военным объектам Ирана до того момента, пока Трамп не «даст свисток». Источники в оборонных кругах характеризуют нынешний этап как гонку со временем.

«У нас никогда не было союзника такого уровня в прямой войне с Ираном. Американские дозаправщики в воздухе, разведданные в реальном времени, неограниченный поток боеприпасов и участие ВВС США — это подарок, который может больше никогда не повториться», — отмечает в интервью haqqin.az высокопоставленный военный аналитик в Иерусалиме. Если Трамп решит свернуть операцию в ближайшие дни, Израиль перейдет в режим «ускоренной ликвидации», стремясь доколотить приоритетные цели в Натанзе, Исфахане и Фордо до того, как американская поддержка будет отозвана. В Иерусалиме скептически относятся к возможности того, что Иран добровольно согласится на пункты американского плана. Ликвидация ракетной программы и отказ от прокси-сил для режима аятолл равносильны самоубийству. Поэтому Израиль фокусируется на единственной реалистичной переменной в этом уравнении: ослаблении силового аппарата режима. Логика проста: уничтожение инфраструктуры КСИР лишает режим инструментов подавления внутри страны. А ликвидация складов и заводов делает Иран уязвимым перед лицом собственного народа.