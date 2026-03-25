USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран изучает проект сделки с США
Новость дня
Окажется ли Израиль в одиночестве?

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
06:30

Пока в Вашингтоне и столицах региона тиражируются слухи о возможной сделке между администрацией Трампа и Тегераном, военно-политический истеблишмент Израиля подает четкий сигнал: Иерусалим не позволит дипломатическим маневрам сорвать демонтаж иранской военной машины.

Эфи Дефрин уполномочен заявить

«Неизменный план» ЦАХАЛа

Выступая на специальном телевизионном брифинге, официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что израильские военные будут действовать в Иране и Ливане «в соответствии с первоначальным оперативным планом», независимо от хода переговоров о прекращении огня.

Это заявление подчеркивает фундаментальный разрыв в целях союзников. Для Дональда Трампа «Эпическая ярость» — всего лишь инструмент для достижения «Сделки века», которая может включать вывоз обогащенного урана и открытие Ормузского пролива в обмен на полное снятие санкций. Для Израиля же эта война — редчайший, «золотой» исторический шанс физически уничтожить инфраструктуру регионального террора, которую аятоллы выстраивали на протяжении полувека.

Стратегия Израиля с первого дня была предельно прагматичной: нанести максимальный ущерб военным объектам Ирана до того момента, пока Трамп не «даст свисток». Источники в оборонных кругах характеризуют нынешний этап как гонку со временем.

Для Израиля же эта война — редчайший, «золотой» исторический шанс физически уничтожить инфраструктуру регионального террора, которую аятоллы выстраивали на протяжении полувека

«У нас никогда не было союзника такого уровня в прямой войне с Ираном. Американские дозаправщики в воздухе, разведданные в реальном времени, неограниченный поток боеприпасов и участие ВВС США — это подарок, который может больше никогда не повториться», — отмечает в интервью haqqin.az высокопоставленный военный аналитик в Иерусалиме.

Если Трамп решит свернуть операцию в ближайшие дни, Израиль перейдет в режим «ускоренной ликвидации», стремясь доколотить приоритетные цели в Натанзе, Исфахане и Фордо до того, как американская поддержка будет отозвана.

В Иерусалиме скептически относятся к возможности того, что Иран добровольно согласится на пункты американского плана. Ликвидация ракетной программы и отказ от прокси-сил для режима аятолл равносильны самоубийству.

Поэтому Израиль фокусируется на единственной реалистичной переменной в этом уравнении: ослаблении силового аппарата режима. Логика проста: уничтожение инфраструктуры КСИР лишает режим инструментов подавления внутри страны. А ликвидация складов и заводов делает Иран уязвимым перед лицом собственного народа.

Для Израиля наступил «момент истины». Пока Трамп играет в большую дипломатию, ЦАХАЛ продолжает методично демонтировать «кольцо огня»

«Создание условий для того, чтобы иранцы взяли судьбу в свои руки, начинается не с деклараций, а с уничтожения баз "Басидж" и ракетных арсеналов», — подчеркивают в беседе с корреспондентом haqqin.azдипломатические источники в Иерусалиме.

Если Тегеран все же пойдет на сделку, это станет для Израиля «сюрпризом почище пейджеров». Однако в военном кабинете понимают: любая бумажная договоренность, оставляющая режиму возможность для восстановления, будет означать, что следующую войну Израилю придется вести в гораздо худших условиях и, возможно, в полном одиночестве.

Для Израиля наступил «момент истины». Пока Трамп играет в большую дипломатию, ЦАХАЛ продолжает методично демонтировать «кольцо огня». И даже если Вашингтон решит «сохранить лицо» и выйти из игры, Иерусалим ясно дает понять: безопасность еврейского государства не может быть предметом торга за столом переговоров.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться