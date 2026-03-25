Окажется ли Израиль в одиночестве?

Пока в Вашингтоне и столицах региона тиражируются слухи о возможной сделке между администрацией Трампа и Тегераном, военно-политический истеблишмент Израиля подает четкий сигнал: Иерусалим не позволит дипломатическим маневрам сорвать демонтаж иранской военной машины.
«Неизменный план» ЦАХАЛа
Выступая на специальном телевизионном брифинге, официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что израильские военные будут действовать в Иране и Ливане «в соответствии с первоначальным оперативным планом», независимо от хода переговоров о прекращении огня.
Это заявление подчеркивает фундаментальный разрыв в целях союзников. Для Дональда Трампа «Эпическая ярость» — всего лишь инструмент для достижения «Сделки века», которая может включать вывоз обогащенного урана и открытие Ормузского пролива в обмен на полное снятие санкций. Для Израиля же эта война — редчайший, «золотой» исторический шанс физически уничтожить инфраструктуру регионального террора, которую аятоллы выстраивали на протяжении полувека.
Стратегия Израиля с первого дня была предельно прагматичной: нанести максимальный ущерб военным объектам Ирана до того момента, пока Трамп не «даст свисток». Источники в оборонных кругах характеризуют нынешний этап как гонку со временем.
«У нас никогда не было союзника такого уровня в прямой войне с Ираном. Американские дозаправщики в воздухе, разведданные в реальном времени, неограниченный поток боеприпасов и участие ВВС США — это подарок, который может больше никогда не повториться», — отмечает в интервью haqqin.az высокопоставленный военный аналитик в Иерусалиме.
Если Трамп решит свернуть операцию в ближайшие дни, Израиль перейдет в режим «ускоренной ликвидации», стремясь доколотить приоритетные цели в Натанзе, Исфахане и Фордо до того, как американская поддержка будет отозвана.
В Иерусалиме скептически относятся к возможности того, что Иран добровольно согласится на пункты американского плана. Ликвидация ракетной программы и отказ от прокси-сил для режима аятолл равносильны самоубийству.
Поэтому Израиль фокусируется на единственной реалистичной переменной в этом уравнении: ослаблении силового аппарата режима. Логика проста: уничтожение инфраструктуры КСИР лишает режим инструментов подавления внутри страны. А ликвидация складов и заводов делает Иран уязвимым перед лицом собственного народа.
«Создание условий для того, чтобы иранцы взяли судьбу в свои руки, начинается не с деклараций, а с уничтожения баз "Басидж" и ракетных арсеналов», — подчеркивают в беседе с корреспондентом haqqin.azдипломатические источники в Иерусалиме.
Если Тегеран все же пойдет на сделку, это станет для Израиля «сюрпризом почище пейджеров». Однако в военном кабинете понимают: любая бумажная договоренность, оставляющая режиму возможность для восстановления, будет означать, что следующую войну Израилю придется вести в гораздо худших условиях и, возможно, в полном одиночестве.
Для Израиля наступил «момент истины». Пока Трамп играет в большую дипломатию, ЦАХАЛ продолжает методично демонтировать «кольцо огня». И даже если Вашингтон решит «сохранить лицо» и выйти из игры, Иерусалим ясно дает понять: безопасность еврейского государства не может быть предметом торга за столом переговоров.