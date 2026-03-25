Приглашение на переговоры или кулаком в морду

Американцы, следящие за перипетиями на Ближнем Востоке, похоже, перестали что-либо понимать в стратегии президента Дональда Трампа. Некоторые из пассажей, которые он огласил во вторник, просто ввели многих в ступор. Так, Трамп громогласно заявил, что США «выиграли эту войну» (против Ирана), «эта война выиграна». Тогда же президент объявил, что «смена режима в Тегеране достигнута», поскольку сейчас «Ираном управляют совсем другие люди, чем те, что были до войны». Наконец, по словам хозяина Белого дома, иранцы «очень сильно нуждаются в достижении сделки».

Ни то, ни другое ни третье не соответствует действительности. Иран продолжает наносить ракетные удары, хотя и в меньшей интенсивности, по Израилю и государствам Персидского залива. Он по-прежнему блокирует Ормузский пролив, не давая пройти по нему танкерам из «недружественных стран», в первую очередь, конечно, из США. В Иране пришла к власти еще более агрессивная сила даже по сравнению с режимом Хаменеи. Это Корпус стражей исламской революции (КСИР), который, несмотря на гибель многих своих командиров, сохраняет крайне твердую и неуступчивую позицию, выдвигая целый ряд требований к США. Среди них - снятие всех санкций с Ирана, сохранение за ним ядерной программы и предоставление многомиллиардной компенсации за нанесенный ущерб. Наконец, что касается переговоров. Тегеран категорически отрицает наличие какого-либо прогресса на них. Дипломаты из ряда стран, участвующих в этом процессе, говорят на условиях анонимности, что переговоры спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи «не были прямыми», а «проходили через посредников». Сам Аракчи говорит, что никаких переговоров вообще не было - ни прямых, ни каких-либо других.

Удивление наблюдающей публики вызвало и другое признание Трампа о том, что тот получил некий «огромный презент в этой войне». А когда его спросили, что за «презент», он, немного стушевавшись, сказал: «Нефть и газ». Однако известно, что главный приз от повышения цен на нефть получил не Трамп, а российский президент Владимир Путин. Доверие же и поддержка Трампа в Америке быстро падают из-за быстрого подорожания бензина на колонках по всей стране. Американские аналитики в приватном порядке говорят, что президент живет в «выдуманном мире». А многочисленные пользователи соцсетей пишут, что успехи в войне с Ираном «ему приснились». Трамп сначала предъявил Ирану 48-часовой ультиматум, чтобы тот деблокировал Ормузский пролив, а затем увеличил время до 5 суток. Для чего он это сделал? Чтобы успокоить рынки и хоть как-то сбить цену на нефть? Вполне возможно. И уж в полное замешательство привели американцев сообщения о том, что приказ о направлении на Ближний Восток получили 2 тысячи военнослужащих из известной 82 парашютно-десантной дивизии, расквартированной в Форт Брэгге, что в Северной Каролине. Многие из солдат этой дивизии входят в подразделение Сил немедленного реагирования, которое может быть развернуто в течение 18 часов.

Означает ли это, что администрация Трампа приняла решение об использовании десантников в боях против Ирана? В США в последние дни много говорилось о том, что они могут получить приказ оккупировать остров Харк, через который проходит 90 процентов экспорта иранской нефти. Но как это сочетается с уверениями Трампа, что «войне скоро конец»? Один из советников Трампа сказал Axios, что «намерение президента вести переговоры с канонерских лодок вовсе не означает некий коварный замысел». А это означает, что он держит одну руку открытой для достижения сделки, а другую сжимает в кулаке, чтобы сильно ударить в рожу (punch in f…ing face). Хитроумный замысел, однако. Гениальность президента Трампа не знает границ. Позволю себе личное наблюдение. В американских СМИ почти отсутствуют какие-либо комментарии в отношении движения мысли президента США по поводу войны с Ираном. Саркастические высказывания позволяются лишь в социальных сетях. Американский Конгресс, похоже, устал бороться с президентом. В третий раз подряд он заблокировал усилия по ограничению полномочий Трампа в войне с Ираном. Голосование о возможности голосования по соответствующей резолюции было отвергнуто строго по партийным спискам - имеющие большинство республиканцы провалили его 53 голосами против 47 у демократов.