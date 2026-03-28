США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

США готовят прорыв к Исфахану?

Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
02:40 807

Пока авианосные группы США демонстрируют мощь в Персидском заливе, военные аналитики обращают внимание на контуры масштабной дезинформационной кампании в последние дни. Согласно источникам в оборонных кругах Вашингтона и Иерусалима, публичные приготовления к масштабной десантной операции на иранском побережье могут оказаться классическим отвлекающим маневром.

Истинная цель возможной наземной кампании находится вовсе не на берегах Бушера, а в сотнях миль от берега — глубоко под землей в центральной части Ирана.

Стратегия США, судя по всему, преследует цель ввести в заблуждение иранскую военную элиту и спецслужбы. Демонстративно концентрируя десантные силы, Вашингтон вынуждает Тегеран стягивать наиболее боеспособные части Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к береговой линии.

Пентагон отказывается официально комментировать передвижения войск, ограничиваясь заявлениями о «защите свободы судоходства». Но за этими протокольными фразами скрывается подготовка к одной из самых рискованных военных операций XXI века

Однако, пока иранские генералы готовятся отражать атаку с моря, настоящая угроза нацелена на «сердце» иранской ядерной программы.

Ключевым объектом наземной операции может стать ядерный центр в Исфахане. Именно там, в разветвленной сети глубоких туннелей, Тегеран спрятал свои самые ценные запасы.

«Вопрос не в том, чтобы захватить территорию, а в том, чтобы изъять содержимое», — отмечает высокопоставленный источник в сфере безопасности в Анкаре на условиях анонимности.

Ставки в цифрах:

- 60% обогащения: Уровень урана, который находится в шаге от оружейного.

- 200 кг: Примерное количество высокообогащенного урана, укрытого в туннелях Исфахана (из общего запаса в 441 кг).

- Стратегический риск: Уничтожение этих запасов с воздуха практически невозможно из-за глубины залегания и укрепленности объекта.

Ключевым объектом наземной операции станет ядерный центр в Исфахане. Именно там, в разветвленной сети глубоких туннелей, Тегеран спрятал свои самые ценные запасы

Хирургическая точность

Если эта стратегия подтвердится, то вместо затяжной войны на истощение вдоль побережья, США могут планировать молниеносный глубокий прорыв к Исфахану. Задача — нейтрализовать ядерный потенциал до того, как Иран успеет переместить или использовать свои запасы.

Однако иранские эксперты предупреждают: если Тегеран разгадает этот блеф, американские силы могут оказаться в ловушке глубоко внутри враждебной территории, отрезанные от поддержки флота.

Пентагон отказывается официально комментировать передвижения войск, ограничиваясь заявлениями о «защите свободы судоходства». Но за этими протокольными фразами скрывается подготовка к одной из самых рискованных военных операций XXI века.

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудиты помогли
Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудиты помогли
03:23 3
Авиаудары по военным казармам в Тегеране
Авиаудары по военным казармам в Тегеране видео; обновлено 02:57
02:57 16462
Поклоняемся Богине Дурге
Поклоняемся Богине Дурге объектив haqqin.az
02:58 305
Американский исследователь вернулся из плена Талибана
Американский исследователь вернулся из плена Талибана объектив haqqin.az
02:51 236
Россия отправила Ирану модернизированные беспилотники
Россия отправила Ирану модернизированные беспилотники
02:02 1168
Иранская ракета попала в саудовскую базу: повреждены самолеты, ранены военные
Иранская ракета попала в саудовскую базу: повреждены самолеты, ранены военные
02:12 891
Украинский щит над Заливом
Украинский щит над Заливом главная тема; все еще актуально
27 мартa 2026, 16:51 6734
Ночной обстрел Израиля: много разрушений, есть жертвы...
Ночной обстрел Израиля: много разрушений, есть жертвы... видео
01:45 1325
Фидан рассказал о переговорах США и Ирана
Фидан рассказал о переговорах США и Ирана
00:07 1652
Иран грозит «очень высокой ценой»
Иран грозит «очень высокой ценой» видео; обновлено 23:43
27 мартa 2026, 23:43 6884
Дождь в Баку побил все рекорды. Эвакуация граждан из затопленных домов
Дождь в Баку побил все рекорды. Эвакуация граждан из затопленных домов обновлено 00:45
00:45 10451
