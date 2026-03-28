США готовят прорыв к Исфахану?

Пока авианосные группы США демонстрируют мощь в Персидском заливе, военные аналитики обращают внимание на контуры масштабной дезинформационной кампании в последние дни. Согласно источникам в оборонных кругах Вашингтона и Иерусалима, публичные приготовления к масштабной десантной операции на иранском побережье могут оказаться классическим отвлекающим маневром.
Истинная цель возможной наземной кампании находится вовсе не на берегах Бушера, а в сотнях миль от берега — глубоко под землей в центральной части Ирана.
Стратегия США, судя по всему, преследует цель ввести в заблуждение иранскую военную элиту и спецслужбы. Демонстративно концентрируя десантные силы, Вашингтон вынуждает Тегеран стягивать наиболее боеспособные части Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к береговой линии.
Однако, пока иранские генералы готовятся отражать атаку с моря, настоящая угроза нацелена на «сердце» иранской ядерной программы.
Ключевым объектом наземной операции может стать ядерный центр в Исфахане. Именно там, в разветвленной сети глубоких туннелей, Тегеран спрятал свои самые ценные запасы.
«Вопрос не в том, чтобы захватить территорию, а в том, чтобы изъять содержимое», — отмечает высокопоставленный источник в сфере безопасности в Анкаре на условиях анонимности.
Ставки в цифрах:
- 60% обогащения: Уровень урана, который находится в шаге от оружейного.
- 200 кг: Примерное количество высокообогащенного урана, укрытого в туннелях Исфахана (из общего запаса в 441 кг).
- Стратегический риск: Уничтожение этих запасов с воздуха практически невозможно из-за глубины залегания и укрепленности объекта.
Хирургическая точность
Если эта стратегия подтвердится, то вместо затяжной войны на истощение вдоль побережья, США могут планировать молниеносный глубокий прорыв к Исфахану. Задача — нейтрализовать ядерный потенциал до того, как Иран успеет переместить или использовать свои запасы.
Однако иранские эксперты предупреждают: если Тегеран разгадает этот блеф, американские силы могут оказаться в ловушке глубоко внутри враждебной территории, отрезанные от поддержки флота.
Пентагон отказывается официально комментировать передвижения войск, ограничиваясь заявлениями о «защите свободы судоходства». Но за этими протокольными фразами скрывается подготовка к одной из самых рискованных военных операций XXI века.