США готовят прорыв к Исфахану?

Пока авианосные группы США демонстрируют мощь в Персидском заливе, военные аналитики обращают внимание на контуры масштабной дезинформационной кампании в последние дни. Согласно источникам в оборонных кругах Вашингтона и Иерусалима, публичные приготовления к масштабной десантной операции на иранском побережье могут оказаться классическим отвлекающим маневром. Истинная цель возможной наземной кампании находится вовсе не на берегах Бушера, а в сотнях миль от берега — глубоко под землей в центральной части Ирана. Стратегия США, судя по всему, преследует цель ввести в заблуждение иранскую военную элиту и спецслужбы. Демонстративно концентрируя десантные силы, Вашингтон вынуждает Тегеран стягивать наиболее боеспособные части Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к береговой линии.

Однако, пока иранские генералы готовятся отражать атаку с моря, настоящая угроза нацелена на «сердце» иранской ядерной программы. Ключевым объектом наземной операции может стать ядерный центр в Исфахане. Именно там, в разветвленной сети глубоких туннелей, Тегеран спрятал свои самые ценные запасы. «Вопрос не в том, чтобы захватить территорию, а в том, чтобы изъять содержимое», — отмечает высокопоставленный источник в сфере безопасности в Анкаре на условиях анонимности. Ставки в цифрах: - 60% обогащения: Уровень урана, который находится в шаге от оружейного. - 200 кг: Примерное количество высокообогащенного урана, укрытого в туннелях Исфахана (из общего запаса в 441 кг). - Стратегический риск: Уничтожение этих запасов с воздуха практически невозможно из-за глубины залегания и укрепленности объекта.