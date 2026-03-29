Куба имени Трампа

Кубинский президент Мигель Диас-Канель объявил о том, что бывший, как здесь говорят, «исторический лидер» страны Рауль Кастро непосредственно вовлечен в переговоры своей страны с США. Впрочем, руководство Кубы предпочитает не называть их переговорами. Это, по словам Диаса-Канеля – «попытки открыть канал для диалога для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес». О чем же идет речь? Как интересы преследуют обе стороны? У кубинской стороны они понятны — чтобы янки оставили в покое военно-политическую элиту страны, прежде всего клан Рауля Кастро, который находится на пороге своего 95-летия. А что хочет получить на Кубе президент США Дональд Трамп?

Кубинцы, безусловно, готовы к компромиссу, несмотря на милитаристскую риторику ее формального лидера о том, что против агрессии США встанет весь народ с оружием в руках. Их подталкивает к этому катастрофическое экономическое положение на острове. В этой году, по данным журнала Economist, cпад в стране составит 7.2 процента. И в этой безрадостной картине одним их главных проигравших является военно-промышленный конгломерат GAESA, полностью контролируемый армейской верхушкой. Его авуары сократились до 1 миллиарда долларов (в 2024 году они составляли 18 миллиардов). Главной проблемой конгломерата, (отдельно от нефтяной блокады Кубы и других санкций Трампа) стало то, что в течение последних десяти лет он 70 процентов всех ресурсов вкладывал в развитие сети туризма. Туризм казался неисчерпаемой золотой жилой. На острове словно грибы после дождя росли роскошные пятизвёздочные отели испанской компании Melia — они строились в Гаване, на курорте Варадеро, на десятках кайос-островках у побережья острова. Куба в течение ряда лет занимала первое место по развитию туристической сети в Караибском бассейне. Закат начался сразу после того, как мир захватила эпидемия ковида. А теперь пришла катастрофа с прекращением поставок венесуэльской нефти. Многие зарубежные компании перестали летать на Кубу из-за отсутствия там авиационного топлива. Погасли огни в люксовых отелях. Туризм на Кубе умер.

И вот мы приближаемся к разгадке интереса Дональда Трампа к этой стране. В Венесуэле его интересовала прежде всего нефть, и он ее получил. А что интересного есть на Кубе? Нефти там извлекается мизерное количество. Ну не производством же рома и выращиваем табака заинтересовался американский президент. Туризм - вот в чем фишка. И это не утопический проект превращения лежащего в руинах сектора Газа в ближневосточную Ривьеру. На Кубе есть великолепная туристическая инфраструктура, и единственное, что требуется — это инвестиции. Чутье делового человека не подводит хозяина Белого дома. А он, кстати, еще до вступления в должность положил глаз на Кубу. В 2008 году, несмотря на торгово-экономическое эмбарго США его Organizacion Trump зарегистрировала торговую марку по управлению отелями, казино и полями для гольфа на Кубе. А в 2013 году Трамп отправил на остров своих помощников, чтобы те оценили перспективы развития туристического проекта. Вот это и имеет в виду американский президент, когда говорит о «дружественном поглощении» Кубы. Какой генерал или военная хунта будет управлять страной, его мало интересует. Время пошло вспять, к временам диктатуры Фульхенсио Батисты, при которой крупнейшие отели в Гаване и Варадеро принадлежали американской мафии — репрессивный антидемократический режим никак не ущемлял ее интересы.

Так что вполне вероятно, что через пару тройку лет в центральном районе Ведадо Гаваны появится небоскреб под названием Trump, а по всему острову будут расти трампики поменьше. А как же революционный социальный эксперимент Фиделя Кастро продолжавшийся 67 лет? Он пошел коту под хвост? Рядовой кубинец, когда ему зададут этот вопрос, только поморщится. России и Китаю на «Острове свободы» места не останется. Впрочем, Москва сдаваться не намерена. Российское посольство в Гаване анонсировало «великолепные новости» для кубинцев. Может быть, она построит современные генерирующие электричество мощности, чтобы страна вновь, как это было уже трижды в этом месяце, не погрузилась полностью во тьму. Или создаст сети быстрого питания типа «Ростик» или «Вкусно и точка», как в России?