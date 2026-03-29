Америка восстала против королей

В США в субботу состоялся уже третий по счету общенациональный марш «Никаких королей!», направленный непосредственно против Дональда Трампа. В предыдущем, который состоялся в октябре прошлого года, участвовало 7 миллионов человек. Сейчас на улицы вышли уже 8 миллионов, во всех 50 штатах состоялось 3200 ралли.
В одном Нью-Йорке в марше участвовало 350 тысяч человек. В Лос-Анджелесе - около 100 тысяч. Нерв пульсировал в штате Миннесота, где была проведена мощная демонстрация в память о двух местных жителях — Рене Гуд и Алекса Претти, застреленных агентами иммиграционной службы (ICE), которую американцы считают преступной бандой на службе президента. Там на сцену вышел Брюс Спрингстин, спевший собравшимся свою песню «Улицы Миннеаполиса», посвященную жителям того города, противостоящим федеральным убийцам.
В общенациональном марше участвовали в основном демократы, однако 48 процентов демонстраций состоялись и в округах республиканцев. Они прошли в их цитаделях в Кентукки и Техасе. А во Флориде демонстранты направились к резиденции Трампа в Мар-а-Лаго по шоссе, которое недавно было названо «Бульваром имени президента Дональда Трампа».
Повестка нынешнего марша заметно изменилась по сравнению с предыдущими акциями протеста. И раньше люди выступали против повышения цен на все что угодно из-за наложенных Трампом пошлин на торговлю с зарубежными странами. Но теперь добавился еще один сильный фактор - война с Ираном. Военная кампания на Ближнем Востоке настолько сильно взвинтила цену на бензин, что, как говорит Джон Моес, житель Миннеаполиса, «стало невозможно дышать». Но одновременно протест был направлен и против массовой депортации, ограничения избирательных прав и других эмблематических проектов Трампа.
Никто из аналитиков не берется предсказать, как нынешний марш повлияет на результаты голосования на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Однако падение рейтинга самого Трампа и всей Республиканской партии отмечают все без исключения социологические центры.
Четырехдневный опрос, проведенный в марте Reuters/Ipsos, выявил, что поддержка Трампа сократилась до 36 процентов. За неделю до этого она колебалась в районе 40 процентов. Главная причина – рост цен на бензоколонках, подстегнутый войной против Ирана. Только 28 процентов респондентов заявили, что они в восторге от того, как Трамп справляется с ростом стоимости жизни в стране. Только 35 процентов одобряют ракетные удары по Ирану (на прошлой неделе таковых было 37 процентов). Только 26 процентов говорят, что война с Ираном сделает Америку более безопасной. И еще большее напряжение у американцев вызывают планы администрации задействовать морских пехотинцев в наземных операциях в Ираке. «Верните моего сына домой!» - с таким плакатом вышла на марш Валери Тирадо, мать солдата из Бруклина, который был отправлен на Ближний Восток.
Массовое недовольство президентом и республиканцами проявляется не только в демонстрациях протеста, но и на выборах в местные органы власти. Как заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис, после того как Трамп заступил на свой пост в январе прошлого года, демократы 30 раз потеснили республиканцев в различных законодательных ассамблеях страны.
И самой сенсационной стала победа на прошлой неделе демократки Эмили Грегори в дистрикте Палм-Бич, где находится флоридское имение Трампа в Мар-а-Лаго. То есть теперь «его» имение «на радость» хозяину Белого дома будет представлять во Флориде член демократической партии. «Мама, ты сильно удивила меня», - сказал сын Грегори, ученик третьего класса.
Удивление многих флоридцев вызвало то, что этот дистрикт традиционно был «красным», республиканским в целом, ориентирующимся на демократов округа Палм-Бич. В 2024 году республиканец, которого теперь лишили кресла, набрал на 19 процентных пунктов больше своего соперника.
Демократы видят в победе Грегори, владелицы небольшой фитнес-студии, которая впервые участвовала в выборах, наметившийся общенациональный тренд. Осенью прошлого года демократы победили на выборах губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния. Но и в таких чисто республиканских штатах, как Техас или Арканзас, демократы теснят своих соперников, и если не выигрывают на выборах, набирают больше очков, чем в прошлом. Они словно проворные мышки, которые то тут то там прогрызают дырочки в республиканском сыре. «Республиканцы знают, что они проигрывают», - говорит Сьюзан Дельбене, одна из руководительниц кампании Демократического комитета в Конгрессе.
Многие из политических аналитиков говорят, что «эра Трампа заканчивается». Определенный парадокс заключается в том, что демократы выигрывают, хотя пока не определились со своим лидером. Однако сильные фигуры на их стороне есть. Это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор чисто республиканского штата Кентукки Энди Бешир, губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. То есть губернаторская четвертка этих политиков, каждый из которых может стать кандидатом на президентских выборах 2028 года, представляет восток, запад, север и центр страны. Она при некотором воображении образует некий крест, который может похоронить сомнительное наследие Дональда Трампа.