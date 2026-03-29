Америка восстала против королей

В США в субботу состоялся уже третий по счету общенациональный марш «Никаких королей!», направленный непосредственно против Дональда Трампа. В предыдущем, который состоялся в октябре прошлого года, участвовало 7 миллионов человек. Сейчас на улицы вышли уже 8 миллионов, во всех 50 штатах состоялось 3200 ралли. В одном Нью-Йорке в марше участвовало 350 тысяч человек. В Лос-Анджелесе - около 100 тысяч. Нерв пульсировал в штате Миннесота, где была проведена мощная демонстрация в память о двух местных жителях — Рене Гуд и Алекса Претти, застреленных агентами иммиграционной службы (ICE), которую американцы считают преступной бандой на службе президента. Там на сцену вышел Брюс Спрингстин, спевший собравшимся свою песню «Улицы Миннеаполиса», посвященную жителям того города, противостоящим федеральным убийцам. В общенациональном марше участвовали в основном демократы, однако 48 процентов демонстраций состоялись и в округах республиканцев. Они прошли в их цитаделях в Кентукки и Техасе. А во Флориде демонстранты направились к резиденции Трампа в Мар-а-Лаго по шоссе, которое недавно было названо «Бульваром имени президента Дональда Трампа».

Повестка нынешнего марша заметно изменилась по сравнению с предыдущими акциями протеста. И раньше люди выступали против повышения цен на все что угодно из-за наложенных Трампом пошлин на торговлю с зарубежными странами. Но теперь добавился еще один сильный фактор - война с Ираном. Военная кампания на Ближнем Востоке настолько сильно взвинтила цену на бензин, что, как говорит Джон Моес, житель Миннеаполиса, «стало невозможно дышать». Но одновременно протест был направлен и против массовой депортации, ограничения избирательных прав и других эмблематических проектов Трампа. Никто из аналитиков не берется предсказать, как нынешний марш повлияет на результаты голосования на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Однако падение рейтинга самого Трампа и всей Республиканской партии отмечают все без исключения социологические центры. Четырехдневный опрос, проведенный в марте Reuters/Ipsos, выявил, что поддержка Трампа сократилась до 36 процентов. За неделю до этого она колебалась в районе 40 процентов. Главная причина – рост цен на бензоколонках, подстегнутый войной против Ирана. Только 28 процентов респондентов заявили, что они в восторге от того, как Трамп справляется с ростом стоимости жизни в стране. Только 35 процентов одобряют ракетные удары по Ирану (на прошлой неделе таковых было 37 процентов). Только 26 процентов говорят, что война с Ираном сделает Америку более безопасной. И еще большее напряжение у американцев вызывают планы администрации задействовать морских пехотинцев в наземных операциях в Ираке. «Верните моего сына домой!» - с таким плакатом вышла на марш Валери Тирадо, мать солдата из Бруклина, который был отправлен на Ближний Восток.