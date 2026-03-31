Трамп забуксовал и на Кубе

Как бы то ни было, но прибытие российского нефтяного танкера «Анатолий Колодкин» к берегам Кубы означает прорыв нефтяной блокады острова, которую Трамп ввел в январе. Скорее всего, это будет не единственный российский танкер с нефтью для переживающей гуманитарный кризис страны. Правда, как говорит Хорхе Пиньон, общепризнанный международный эксперт по нефти из Университета Техаса, нынешнего количества нефти хватит стране всего лишь на несколько недель. Дизельное топливо в результате переработки пойдет, прежде всего, на «подпитку» электростанций, а также на кратковременное обеспечение горючим транспорта. Однако значительную часть прибывшего «богатства» приберут к рукам военные для создания резервов.

Какими интересами руководствовался президент США, который легко перечеркнул свою директиву о нефтяной блокаде острова? Вероятно, он не захотел открыто враждовать с «другом Владимиром» в то время, как США усиливают – с неизвестными перспективами - свою военную кампанию против Ирана. «Захват российского танкера в условиях военного конфликта с Ираном лишь добавил бы горючего в полыхающий мировой энергетический рынок, - говорит Бретт Эриксон, возглавляющий компанию, исследующую глобальные риски, Risk Advisors. – США не могут позволить себе «рассеянную» внешнюю политику. Когда ты ведешь войну на всех фронтах, то теряешь возможность добиться где-либо победы». Кремль, похоже, предвидел, что Трамп отступит в своем духе «chickens out». Экипаж танкера, словно в насмешку, передал сообщение, что судно направляется к порту Atlantis, USA. Русских не запугать! Они готовы и дальше тестировать все возможные запреты Трампа с полной уверенностью, что победят.

Кубинская политика Трампа, как и на Ближнем Востоке, недостаточно продуманная. И ему пока не сильно помогает присутствующий в руководящем штабе государственный секретарь Марко Рубио, знаток Кубы. Единственной жесткой мерой, которую принял Белый дом, было оградить США от наплыва кубинских беженцев. В последние три года остров покинуло около 1 миллиона человек, и его население сократилось с 11 до 10 миллионов человек. Но сейчас этот приток кубинцев упал до нуля — Трамп отменил статус, который гарантировал им временное пребывание в США, и теперь все нелегальные иммигранты будут арестованы и депортированы на родину. А те, кто остался на острове, пытаются выжить. Сообщается, что наиболее пострадавшей группой являются тяжело больные, которые лишены доступа к получению медицинской помощи в госпиталях, и среди них действительно высокая смертность.