Трамп проиграл и отступил. Что дальше?

За полтора часа до объявленного дедлайна, после которого в случае невыполнения его условий Дональд Трамп пообещал «стереть целую цивилизацию» в Иране, президент США пошел на попятную и согласился на двухнедельное прекращение огня, чтобы «дать дипломатии шанс». В социальных сетях в устах критиков стали раздаваться издевательства, что Трамп-де обещал стереть цивилизацию, но не указал какую. О том, что он по своей традиции отступит, в Вашингтоне стали говорить задолго до этого. Угрозы отправить Иран в каменный век здесь воспринимались как сторонниками, так и противниками Трампа как пустое бахвальство, за которым ничего не стоит. А реальная ситуация заключается в том, что Иран продолжает оказывать активное сопротивление, которого от него США никак не ожидали.

Накануне в американской столице распространение получила версия о том, что «министр войны» Пит Хегсет дезинформирует Трампа, предоставляя ему гораздо более оптимистическую картину, чем она есть на самом деле. Теперь хозяин Белого дома вполне может объявить, что это глава Пентагона во всем виноват. Трамп объявил, что США «достигли всех военных целей», а Иран предложил ему план из 10 пунктов, который, по словам президента, является «рабочей основой для переговоров». На самом деле Тегеран лишь повторил в весьма жесткой форме свои старые требования. Он потребовал полного прекращения боевых действий против его самого и его «Оси сопротивления», которое включает ливанскую «Хезболлу», признания права Ирана на продолжение его ядерной программы, вывода всех американских баз и опорных пунктов из ближневосточного региона, компенсации за причиненный ущерб и снятия всех санкций. Тем не менее Трамп празднует победу. Но и Иран настаивает на том, что победа осталась за ним.

Вашингтонские эксперты больше согласны со вторым. Как говорит Аарон Дэвид Миллер, ветеран переговоров на Ближнем Востоке, который работал как в республиканской, так и в демократической администрации, «вопрос о смене режима снят с повестки дня, произошла полная легитимизация нынешней власти, жестокий репрессивный режим устоял в схватке с самой крупной военной державой в мире». Помимо этого Тегеран заявил о своем желании подписать некое соглашение по Ормузскому проливу, которое дало бы ему контрольные права на него. Иными словами, Иран отказался выполнять ключевое требование Трампа - деблокировать пролив. Трамп объявил, что его решение по прекращению огня было ответом на призыв «уважаемого человека», премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который является посредником между США и Ираном. Теперь Шариф приглашает к себе в ближайшую пятницу делегации двух стран, чтобы провести детальные переговоры по преодолению всех спорных вопросов и достижению мира. Он заявил, что прекращение огня распространяется и на Ливан, где Израиль подвергает массированным бомбардировкам позиции «Хезболлы». Вынужденное отступление Трампа, который «всегда отползает», было, вероятно, единственно возможным вариантом, чтобы вылезти из иранского болота. В США как снежный ком нарастает волна противостояния и критики действиям президента. Социальные сети заполнены требованиями к проведению «немедленного импичмента» против его самого и членов президентской администрации, хотя все прекрасно понимают, что при контроле республиканцев над двумя палатами Конгресса это невозможно.