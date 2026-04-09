Спасти мышку, чтобы угодить льву

Двухдневный визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию для поддержки тонущего Виктора Орбана был полон редких дипломатических экспромтов, порой на уровне цирковых реприз. Представьте себе такую картинку. Вэнс и Орбан рядом стоят на сцене предвыборного ралли кандидата. «Сейчас я позвоню президенту Трампу», - вдруг говорит Вэнс. Он берет телефон, звонит, но - какое разочарование - натыкается на автоответчик. Попыток тем не менее не оставляет и на второй раз радостно сообщает: «Ну вот, пошли гудки». После этого телефон передается самому Трампу и тот через мощные усилители сообщает толпе: «Я люблю Венгрию и люблю Виктора. Я говорю вам, что он фантастический человек».

До этого Вэнс на пресс-конференции в Замке Буды с видом на Дунай делится своим прогнозом: «Виктор Орбан, конечно, победит на выборах. США и Венгрия вместе отстаивают западную цивилизацию». «Вот это вряд ли», - как сказал бы по первому утверждению красноармеец Сухов из фильма «Белое солнце пустыни». У Орбана по последним замерам 37 процентов голосов избирателей, а у его противника Петера Мадьяра - 52 процента. Если Орбана и провозгласят победителем, то это будет сродни «победе» Николаса Мадуро в Венесуэле, который на последних выборах получил лишь треть голосов, но остался президентом. За что впоследствии и поплатился. Но в более цивилизованной европейской Венгрии Орбан может сохранить власть, если только Путин пошлет в Будапешт танки, как это было в 1956 году. Кстати, любимый Трампом Виктор и не скрывает своей привязанности к Путину. Как пишет Bloomberg, во время одного из последних разговоров с Путиным Орбан сравнил себя с «мышью», помогающей «льву». Это популярная в Венгрии детская сказка на основе басни Эзопа, в которой мышь освобождает льва из сетей после того, как тот сохранил ей жизнь.

То, что Трамп и Обран защищают мировую цивилизацию, тоже не проходит ни одного теста. В 1990-х годах нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был связан с криминальным миром Будапешта, который финансировал его кампании. Бывший бандит Ласло Ковач в интервью Insider cказал, что пачки денег обычно не были большими, но в 1997 году суммы достигали полмиллиона, а однажды Орбану передали сумку с миллионом долларов. Все это называлось «деньгами для Витька». Так что венгерский премьер это не только известный шантажист и прожженный плут, но и чистой воды коррупционер. Переведенная на венгерский язык эта информация точно не добавит процентов Орбану за три дня до выборов. Так что миссия Вэнса в Будапешт вряд ли будут успешной. Как, впрочем, и все другие его импровизации на дипломатическом поприще. В феврале 2024 года, практически сразу после прихода Трампа к власти этот конь с бугра прискакал на Мюнхенскую конференцию по безопасности и с порога начал учить европейцев демократии. Он, например, с пылом защищал ультраправую «Альтернативу для Германии», которая отражает, по его словам, незаконные атаки немецких властей. Ультраправые в Европе вообще любимое детище нынешней американской администрации. Ну, а к чему привело их покровительство Трампом-Вэнсом? Позиции правых националистов по последним опросам были серьезно ослаблены во Франции и в Нидерландах. А германская «АдГ» стала дистанцироваться от Трампа после того, как тот начала войну против Ирана. Военная кампания на Ближнем Востоке внесла раскол и в отношения первых двух лиц Америки. Вэнс в прошлом прямо говорил, что война против Ирана «не отвечает интересам США». И вот теперь Трамп отвечает ему взаимностью.

На обеде по случаю католической Пасхи хозяин Белого дома решил подтрунить над своим «вице». «Как идут дела?» - спросил он Вэнса, имея в виду переговоры с Ираном. «Они идут хорошо, сэр», - ответствовал Вэнс. И хотел было продолжить, но босс прервал его: «Ты видишь, что именно там происходит?». «Да, - сказал Вэнс, - но мы доложим об этом вам отдельно». «Ну, если этого (прорыва на переговорах) не произойдет, то я возложу вину на вице-президента Вэнса, - сказал собравшимся Трамп. - А если произойдет, то присвою победу себе». «Сколько еще унижения может стерпеть Джей Ди Вэнс?» - прокомментировал этот пассаж колумнист New York Times Дэна Миллбэнк. Еще совсем недавно Вэнс считался ведущим потенциальным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года. Считалось, что американские женщины при виде его пухлых бородатых щечек будут кричать «Ура!» и в воздух чепчики бросать. Но сейчас образ кандидата поблек. И хотя формально он остается главным претендентом на престол, его акции падают. Если в прошлом году у него была поддержка 61 процента избирателей, то сейчас это число сократилось до 53. А у госсекретаря Марка Рубио в прошлом год была ничтожная поддержка в районе всего 3 процентов. А сейчас она возросла до 35 процентов.