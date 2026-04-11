Сможет ли Турция переманить капиталы из Дубая?

Пока геополитическая напряженность в Персидском заливе из-за конфликта с Ираном достигает критической точки, Турция предпринимает агрессивную попытку позиционировать себя как основной альтернативный хаб для глобальных инвесторов и транснациональных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На фоне угроз со стороны Тегерана в адрес Абу-Даби и Дубая, Анкара развернула масштабную дипломатическую и экономическую кампанию. Ключевой фигурой этого процесса стал министр финансов Мехмет Шимшек, обладатель британского гражданства и выходец из Merrill Lynch, который на прошлой неделе провел в Лондоне серию закрытых встреч с представителями мирового финансового сектора.

От «One Minute» до BlackRock: Возвращение в глобальный истеблишмент Знаковым событием стало проведение в Стамбуле Всемирного экономического форума (ВЭФ) — впервые за многие годы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который демонстративно покинул Давос в 2009 году после инцидента с Шимоном Пересом, теперь лично принимал СЕО 40 крупнейших мировых корпораций. Среди организаторов встречи был замечен Ларри Финк, глава BlackRock — крупнейшей в мире инвестиционной компании с активами под управлением в размере $12,5 трлн. По сообщениям источников, Финк подчеркнул «стратегическую роль Турции как производственного и логистического центра», значение которой только возрастает в условиях войны в регионе. Турция уже ведет прямые переговоры с 40 иностранными компаниями, базирующимися в Персидском заливе, о релокации в Стамбульский финансовый центр (İFM). Главным препятствием на этом пути традиционно считались высокие налоги в Турции по сравнению с «налоговым раем» Дубая. Однако Анкара готова пойти на беспрецедентные меры.

Гюней Йылдыз, экономист с опытом работы в Международном финансовом центре Абу-Даби, отмечает: «Налоговые льготы, предлагаемые в рамках Стамбульского финансового центра, вполне реальны. Банки, работающие там, фактически будут платить нулевой корпоративный налог на экспорт финансовых услуг до 2031 года. В некоторых аспектах это предложение выглядит даже привлекательнее дубайского». Препятствия: Инфляция и правовые гарантии Несмотря на амбиции, Турция сталкивается с серьезными вызовами. Во-первых, главным препятствием является макроэкономическая нестабильность - инфляция остается высокой. Хотя правительство нацелено на 16% в 2026 году, скачки цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ставят эти планы под сомнение. Во-вторых, главной проблемой Турции все еще остается правовая прозрачность: инвесторов в ОАЭ привлекает наличие Дубайского международного финансового центра (DIFC), который функционирует на основе английского общего права, независимого от местной судебной системы. Турция, имеющая историческую травму «капитуляций» времен Османской империи, пока не готова предоставить иностранцам экстерриториальные суды. В качестве компромисса эксперты обсуждают создание «свободных зон» с независимым арбитражем. Одной из площадок может стать Северный Кипр, где британское правовое наследие сохранилось в большей степени.