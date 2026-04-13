«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой

Дональд Трамп, похоже, перепутал Венгрию с Гондурасом. В той далекой и нищей латиноамериканской стране в прошлом году он открыто поддержал кандидата в президенты, который заметно отставал в гонке, и тот победил. До этого Трамп сильно помог партии аргентинского президента Хавьера Милея на парламентских выборах - он бросил этой стране спасательный круг на 20 миллиардов долларов.
В Венгрии этот фокус не прошел. Здесь США, как и в Гондурасе, открыто вмешались в избирательный процесс. Вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана и заявил, что тот «непременно победит». А на предвыборном митинге с его участием из Вашингтона раздался голос Трампа, который сказал, что он «любит Виктора и останется с ним всегда». Но все было напрасно - как бы американские лидеры ни поддерживали тучную «мышку» Путина, она упала с пьедестала с оглушительным грохотом.
Поразительно, как американские спецслужбы не смогли оценить очевидные настроения венгров, их поддержку оппозиции и саму обстановку в Европе. И в Венгрии, и на всем континенте, как признают вашингтонские эксперты, страны хотят теперь держаться как можно дальше от Трампа. И визит Вэнса был для Орбана не подмогой, а «поцелуем смерти».
О вице-президенте в Америке говорят, что он вообще является предвестником несчастий. Встретился с папой римским, и тот вскоре умер. Попытался добиться сделки с Ираном - и провалил миссию. Вот теперь «услужил» Орбану. Социологические службы Венгрии говорят, что после его визита рейтинг партии «Фидес» упал на несколько пунктов.
Джонатан Рауч из Brookings Institution и Питер Верен из консалтинговой фирмы Trinity Forum пишут в New York Times, что бессвязность стала фирменным знаком нынешнего президента. «Стало уже довольно давно ясно, что президент Трамп является человеком с дезорганизованным сознанием, персоной с серьезными расстройствами личности, - говорят они. – В последние месяцы и, особенно в последние недели, стало очевидным, что его патологии каскадом ударили по всей администрации. Причина того, что члены администрации часто ведут себя нелогично, в том, что они просто не могут этого сделать. Мир столкнулся с трудно объяснимым феноменом во второй каденции Трампа: психотическим государством» (psychotic state).
Этот, может быть, самый резкий до сего времени вердикт легко подтверждается на примере абсолютно нелогичной и путаной политики применительно к войне против Ирана. Администрация Трампа начала эту войну, не понимая ее целей, не выработав никакой стратегии, не предусмотрев непредвиденных обстоятельств. План действий полностью отсутствовал.
И что США имеют после провала переговоров в Исламабаде? Режим в Иране сохранился. Требование безоговорочной капитуляции Тегераном не было выполнено. Дедлайны были намечены, а потом испарились. Угрозы глобального уничтожения всей цивилизации сделаны, но вскоре отозваны. Иранская ядерная программа, которая была в феврале casus belli, осталась неизменной, хотя в минувшем июне Трамп заверил, что она «полностью уничтожена».
Мир был поражен тем, что команда президента оказалась полностью не готова к тому, что Иран перекроет Ормузский против, хотя об этом давно предупреждали американские эксперты. И, наконец, за этим последовала цепочка странных действий - США сняли санкции с части иранской нефти, что придало Ирану сил в войне против США.
А теперь – решение Трампа установить морскую блокаду Ормузского пролива, как будто речь идет о Венесуэле или Кубе. Еще совсем недавно 47-й президент обещал разблокировать этот пролив. А теперь чего он хочет добиться — чтобы никто не смог больше получить нефть из Персидского залива, в первую очередь «презренные европейские страны», которые отказались помогать ему в этой миссии?
Но попытки блокировать уже фактически заблокированный пролив лишь еще больше взвинтят цены на нефть и, как следствие, на бензин на американских заправках. Есть ли в администрации президента кто-либо, кто мог бы отговорить его от этой безумной затеи? Таковых нет, потому что, как говорят упомянутые нами авторы в The New York Times, эта администрация поражена вирусом психопатической анемии.
Колумнистка той же газеты Гейл Коллинз напоминает, что в июне этого года Трампу исполнится 80 лет. Сейчас он по возрасту является наибольшим долгожителем после Джо Байдена, но, если ему удастся дожить до окончания своего срока, то он станет рекордсменом.
Есть поползновение свести воедино Самое старое и Самое плохое, пишет Коллинз. Но нет, лучше этого не делать, ведь Трамп должен оставаться на своем посту еще 2,5 года. Никто не знает, до какого уровня абсурда ситуация дойдет к этому времени. И в каком жанре будет телесериал о Трампе — исторического повествования, сатиры или фильма ужасов. Но «Оскара» этот фильм вряд ли получит.
Нынешняя ситуация имеет эмоциональное влияние на американцев и с чисто экономической точки зрения. Люди в этой стране чудовищно раздражены всеми трамповскими пошлинами, бесконечными переименованиями в его честь аэропортов, бульваров и всего прочего, его идеей фикс установить в Вашингтоне некую золотую триумфальную арку (а где триумфы?) высотой почти что с Капитолий. Им отвратительно, что он в разгар апокалипсиса на Ближнем Востоке носится с картинками своего бального зала в Белом доме. Постоянно открытый рот и истерические посты в социальной сети. Особенно граждан этой страны возмутил его пост с нецензурной бранью в адрес Ирана, сделанный во время католической Пасхи. Федеральные газеты публикуют письма читателей о том, кто из президентов США в прошлом мог бы заменить нынешнего правителя.
Но есть и другое влияние. «Скунс в нашем дворе», – пишет глава JP Morgan Chase Джейми Даймон.
Речь идет об инфляции. В марте рост цен в США достиг 3,3 процента (для сравнения: по данным независимого экономиста Владимира Милова, в России в марте рост цен составил 3,1 процента). А как прогнозирует Университет Мичигана, инфляция в годовом исчислении в США достигнет 4,8 процента. В это же время перед объявлением о двухнедельном перемирии с Ираном уровень потребительского доверия упал с начала года на 10,7 процента.
Вот вам и ужасный психоделический скунс, который ходит по стране, а отловить его некому.