Дональд Трамп, похоже, перепутал Венгрию с Гондурасом. В той далекой и нищей латиноамериканской стране в прошлом году он открыто поддержал кандидата в президенты, который заметно отставал в гонке, и тот победил. До этого Трамп сильно помог партии аргентинского президента Хавьера Милея на парламентских выборах - он бросил этой стране спасательный круг на 20 миллиардов долларов. В Венгрии этот фокус не прошел. Здесь США, как и в Гондурасе, открыто вмешались в избирательный процесс. Вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана и заявил, что тот «непременно победит». А на предвыборном митинге с его участием из Вашингтона раздался голос Трампа, который сказал, что он «любит Виктора и останется с ним всегда». Но все было напрасно - как бы американские лидеры ни поддерживали тучную «мышку» Путина, она упала с пьедестала с оглушительным грохотом.

Поразительно, как американские спецслужбы не смогли оценить очевидные настроения венгров, их поддержку оппозиции и саму обстановку в Европе. И в Венгрии, и на всем континенте, как признают вашингтонские эксперты, страны хотят теперь держаться как можно дальше от Трампа. И визит Вэнса был для Орбана не подмогой, а «поцелуем смерти». О вице-президенте в Америке говорят, что он вообще является предвестником несчастий. Встретился с папой римским, и тот вскоре умер. Попытался добиться сделки с Ираном - и провалил миссию. Вот теперь «услужил» Орбану. Социологические службы Венгрии говорят, что после его визита рейтинг партии «Фидес» упал на несколько пунктов. Джонатан Рауч из Brookings Institution и Питер Верен из консалтинговой фирмы Trinity Forum пишут в New York Times, что бессвязность стала фирменным знаком нынешнего президента. «Стало уже довольно давно ясно, что президент Трамп является человеком с дезорганизованным сознанием, персоной с серьезными расстройствами личности, - говорят они. – В последние месяцы и, особенно в последние недели, стало очевидным, что его патологии каскадом ударили по всей администрации. Причина того, что члены администрации часто ведут себя нелогично, в том, что они просто не могут этого сделать. Мир столкнулся с трудно объяснимым феноменом во второй каденции Трампа: психотическим государством» (psychotic state).

Этот, может быть, самый резкий до сего времени вердикт легко подтверждается на примере абсолютно нелогичной и путаной политики применительно к войне против Ирана. Администрация Трампа начала эту войну, не понимая ее целей, не выработав никакой стратегии, не предусмотрев непредвиденных обстоятельств. План действий полностью отсутствовал. И что США имеют после провала переговоров в Исламабаде? Режим в Иране сохранился. Требование безоговорочной капитуляции Тегераном не было выполнено. Дедлайны были намечены, а потом испарились. Угрозы глобального уничтожения всей цивилизации сделаны, но вскоре отозваны. Иранская ядерная программа, которая была в феврале casus belli, осталась неизменной, хотя в минувшем июне Трамп заверил, что она «полностью уничтожена». Мир был поражен тем, что команда президента оказалась полностью не готова к тому, что Иран перекроет Ормузский против, хотя об этом давно предупреждали американские эксперты. И, наконец, за этим последовала цепочка странных действий - США сняли санкции с части иранской нефти, что придало Ирану сил в войне против США.

А теперь – решение Трампа установить морскую блокаду Ормузского пролива, как будто речь идет о Венесуэле или Кубе. Еще совсем недавно 47-й президент обещал разблокировать этот пролив. А теперь чего он хочет добиться — чтобы никто не смог больше получить нефть из Персидского залива, в первую очередь «презренные европейские страны», которые отказались помогать ему в этой миссии? Но попытки блокировать уже фактически заблокированный пролив лишь еще больше взвинтят цены на нефть и, как следствие, на бензин на американских заправках. Есть ли в администрации президента кто-либо, кто мог бы отговорить его от этой безумной затеи? Таковых нет, потому что, как говорят упомянутые нами авторы в The New York Times, эта администрация поражена вирусом психопатической анемии. Колумнистка той же газеты Гейл Коллинз напоминает, что в июне этого года Трампу исполнится 80 лет. Сейчас он по возрасту является наибольшим долгожителем после Джо Байдена, но, если ему удастся дожить до окончания своего срока, то он станет рекордсменом.