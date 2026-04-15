USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Более 20 кораблей прошли через Ормуз
Новость дня
Удар по Дубаю – момент истины для Анкары

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:17 1673

Сорокадневное противостояние антииранской коалиции США и Израиля с новорожденной «республикой КСИР» нанесло удар не только по энергетическим рынкам, но и по оголенным нервным проводам мировой экономики — подводным оптоволоконным магистралям. Пока мировые столицы подсчитывают убытки от волатильности цен на нефть, эксперты указывают на более глубокий сдвиг: центр тяжести глобальных данных стремительно смещается в сторону Анатолии.

Черный май для цифровой инфраструктуры

В период с 5 по 9 апреля эскалация в районе Ормузского пролива вышла за рамки традиционных военных целей. В результате ударов были повреждены ключевые подводные кабели, включая такие гиганты, как FALCON и IMEWE. По данным отчета Telecoms Chamber, физическое повреждение инфраструктуры в сочетании с перебоями в энергоснабжении привело к тому, что четверть дата-центров в Дубае и Абу-Даби временно ушла в офлайн.

В условиях, когда финансовые потоки и государственное управление зависят от миллисекунд задержки сигнала, Ближний Восток оказался на грани цифрового блэкаута. И именно в этот критический момент Турция заявила о себе как о «безопасной гавани».

Турецкий транзит: рост на 340%

Согласно официальным данным, за считанные дни международный трафик, идущий через Турцию в Европу, подскочил на 340%. Пока соседи по региону боролись с перебоями, турецкая инфраструктура продемонстрировала поразительную устойчивость: спутник Türksat-6A и оптоволоконная линия Kızılelma обеспечили аптайм на уровне 99,7%. А энергетическую независимость дата-центров в Измире и Анкаре поддержало месторождение Сакарья в Черном море, увеличившее добычу до 12 млн кубометров газа в сутки специально для нужд генерации теххабов.

«Кризис в Заливе наглядно показал: стратегический вес государства сегодня измеряется не только баррелями нефти, но и мощностью его дата-центров, способных работать в условиях хаоса», — отмечает экономист, доктор Хузур Кескин.

Техногиганты меняют курс

Реакция Кремниевой долины не заставила себя ждать. Уже 8 апреля лидеры облачных вычислений — AWS (Amazon), Microsoft Azure и Google — опубликовали совместное заявление о диверсификации региональных коридоров данных. Турция была официально названа приоритетным альтернативным маршрутом.

Этот сдвиг уже конвертируется в реальные деньги. Стало известно, что крупнейшие банки ОАЭ, стремясь защитить критически важные данные клиентов, начали миграцию мощностей в Стамбульский финансовый центр (IFC). По предварительным оценкам аналитиков, в следующем квартале этот «цифровой исход» может принести экономике Турции до $2,5 млрд новых инвестиций.

Путь к доминированию: три шага для Анкары

Несмотря на текущий успех, эксперты предупреждают: чтобы закрепить за собой статус глобального хаба, Анкаре необходимо действовать быстро. Доктор Кескин выделяет три приоритетных направления:

1. Законодательная мера: принятие закона о «Свободных зонах данных» для привлечения западного капитала.

2. Энергопереход: увеличение мощностей по хранению электроэнергии (battery storage) с текущих 2,1 ГВт·ч до 5 ГВт·ч для балансировки ВИЭ.

3. Безопасность: усиление военной защиты трансграничных оптоволоконных линий, проходящих через нестабильные регионы Северного Ирака и Сирии.

События начала апреля стали жестким уроком для мирового сообщества: если энергия и информация поражаются одновременно, мир останавливается. Однако для Турции этот кризис стал «моментом истины», превратив геополитическое положение страны в осязаемое технологическое преимущество. Глобальная трансформация началась, и Анкара, похоже, намерена играть в ней ведущую роль.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться