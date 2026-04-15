Удар по Дубаю – момент истины для Анкары

Сорокадневное противостояние антииранской коалиции США и Израиля с новорожденной «республикой КСИР» нанесло удар не только по энергетическим рынкам, но и по оголенным нервным проводам мировой экономики — подводным оптоволоконным магистралям. Пока мировые столицы подсчитывают убытки от волатильности цен на нефть, эксперты указывают на более глубокий сдвиг: центр тяжести глобальных данных стремительно смещается в сторону Анатолии.

Черный май для цифровой инфраструктуры

В период с 5 по 9 апреля эскалация в районе Ормузского пролива вышла за рамки традиционных военных целей. В результате ударов были повреждены ключевые подводные кабели, включая такие гиганты, как FALCON и IMEWE. По данным отчета Telecoms Chamber, физическое повреждение инфраструктуры в сочетании с перебоями в энергоснабжении привело к тому, что четверть дата-центров в Дубае и Абу-Даби временно ушла в офлайн.

В условиях, когда финансовые потоки и государственное управление зависят от миллисекунд задержки сигнала, Ближний Восток оказался на грани цифрового блэкаута. И именно в этот критический момент Турция заявила о себе как о «безопасной гавани».

Турецкий транзит: рост на 340%

Согласно официальным данным, за считанные дни международный трафик, идущий через Турцию в Европу, подскочил на 340%. Пока соседи по региону боролись с перебоями, турецкая инфраструктура продемонстрировала поразительную устойчивость: спутник Türksat-6A и оптоволоконная линия Kızılelma обеспечили аптайм на уровне 99,7%. А энергетическую независимость дата-центров в Измире и Анкаре поддержало месторождение Сакарья в Черном море, увеличившее добычу до 12 млн кубометров газа в сутки специально для нужд генерации теххабов.