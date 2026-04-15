Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?

срочно в номер, эксклюзив
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
18:28 1132

В районе деревни Пила, расположенной вблизи подконтрольной ООН буферной зоны на Кипре, зафиксирован рост напряженности. Ситуация вызвала противоречивые заявления со стороны греческой и турецкой общин острова, а также привлекла внимание международных сил.

Согласно сообщениям Кипрского информационного агентства (официального органа греческой администрации Кипра), Турция перебросила к данному району 15 танков. Кроме того, греческая сторона заявляет о присутствии десятков сотрудников турецко-кипрской полиции в штатском, а также об установке флага Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на новой позиции.

Греческая сторона также сообщает об усилении патрулей миротворцев ООН в нейтральной зоне и подтягивании дополнительных сил со стороны британской военной базы Декелия.

Согласно сообщениям Кипрского информационного агентства (официального органа греческой администрации Кипра), Турция перебросила к данному району 15 танков

Официальный представитель миротворческих сил ООН на Кипре (ВСООНК) Алим Сыддык в интервью haqqin.az опроверг информацию о нарушении границ нейтральной зоны.

По его словам, турецкие танки и флаги размещены за пределами буферной зоны — непосредственно на территории, контролируемой турецкой общиной Кипра.

В то же время экс-советник президента ТРСК Гёкхан Гюлер в комментарии для haqqin.az пояснил, что инцидент имеет не военную, а административно-хозяйственную подоплеку.

По его словам, конфликт начался в районе равнины Чайхан, когда представители греческой администрации попытались провести принудительную проверку скота, принадлежащего шести турецким фермерам. Гюлер утверждает:

«На греческой стороне острова распространилось заболевание среди животных. Когда греческие власти попытались пересечь границу и провести незаконную проверку на территории Северного Кипра, наши полицейские пресекли эту попытку. Никаких столкновений или военных действий в регионе не было».

Дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции в беседе с haqqin.az также опровергли сообщения о вводе танков в буферную зону, назвав их необоснованными.

На данный момент ситуация остается стабильной, хотя усиленное присутствие миротворцев и британских военных свидетельствует о сохранении высокого уровня недоверия между сторонами. Буферная зона («Зеленая линия») продолжает патрулироваться силами ООН для предотвращения возможных провокаций.

Стрельба в турецкой школе: число жертв выросло
Стрельба в турецкой школе: число жертв выросло фото; обновлено 18:54
18:54 3617
Трамп: США больше не будут мировым полицейским
Трамп: США больше не будут мировым полицейским обновлено 17:59
17:59 9212
Нетаньяху созывает кабмин
Нетаньяху созывает кабмин Быть или не быть перемирию с Ливаном
18:41 1281
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
14:47 4482
Царство Трампа не от мира сего
Царство Трампа не от мира сего наша корреспонденция
12:53 2348
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран
Фельдмаршал Мунир прибыл в Иран с весточкой от США
18:28 1033
24% бюджета на Карабах
24% бюджета на Карабах
17:31 1653
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»: Мы уже на подходе
17:20 1325
Трамп: Китай очень рад, Си меня крепко обнимет
Трамп: Китай очень рад, Си меня крепко обнимет обновлено 17:04
17:04 2765
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton
США подтвердили: в небе над Ормузом потерян беспилотник-разведчик Triton
16:45 1306
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
15:44 4265

