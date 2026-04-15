Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?

В районе деревни Пила, расположенной вблизи подконтрольной ООН буферной зоны на Кипре, зафиксирован рост напряженности. Ситуация вызвала противоречивые заявления со стороны греческой и турецкой общин острова, а также привлекла внимание международных сил.

Согласно сообщениям Кипрского информационного агентства (официального органа греческой администрации Кипра), Турция перебросила к данному району 15 танков. Кроме того, греческая сторона заявляет о присутствии десятков сотрудников турецко-кипрской полиции в штатском, а также об установке флага Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на новой позиции.

Греческая сторона также сообщает об усилении патрулей миротворцев ООН в нейтральной зоне и подтягивании дополнительных сил со стороны британской военной базы Декелия.