Турецкие танки вошли в буферную зону Кипра?

В районе деревни Пила, расположенной вблизи подконтрольной ООН буферной зоны на Кипре, зафиксирован рост напряженности. Ситуация вызвала противоречивые заявления со стороны греческой и турецкой общин острова, а также привлекла внимание международных сил.
Согласно сообщениям Кипрского информационного агентства (официального органа греческой администрации Кипра), Турция перебросила к данному району 15 танков. Кроме того, греческая сторона заявляет о присутствии десятков сотрудников турецко-кипрской полиции в штатском, а также об установке флага Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на новой позиции.
Греческая сторона также сообщает об усилении патрулей миротворцев ООН в нейтральной зоне и подтягивании дополнительных сил со стороны британской военной базы Декелия.
Официальный представитель миротворческих сил ООН на Кипре (ВСООНК) Алим Сыддык в интервью haqqin.az опроверг информацию о нарушении границ нейтральной зоны.
По его словам, турецкие танки и флаги размещены за пределами буферной зоны — непосредственно на территории, контролируемой турецкой общиной Кипра.
В то же время экс-советник президента ТРСК Гёкхан Гюлер в комментарии для haqqin.az пояснил, что инцидент имеет не военную, а административно-хозяйственную подоплеку.
По его словам, конфликт начался в районе равнины Чайхан, когда представители греческой администрации попытались провести принудительную проверку скота, принадлежащего шести турецким фермерам. Гюлер утверждает:
«На греческой стороне острова распространилось заболевание среди животных. Когда греческие власти попытались пересечь границу и провести незаконную проверку на территории Северного Кипра, наши полицейские пресекли эту попытку. Никаких столкновений или военных действий в регионе не было».
Дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции в беседе с haqqin.az также опровергли сообщения о вводе танков в буферную зону, назвав их необоснованными.
На данный момент ситуация остается стабильной, хотя усиленное присутствие миротворцев и британских военных свидетельствует о сохранении высокого уровня недоверия между сторонами. Буферная зона («Зеленая линия») продолжает патрулироваться силами ООН для предотвращения возможных провокаций.