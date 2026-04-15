Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха?

В результате прорыва в ведущей экономике Восточного Средиземноморья израильский шекель побил 30-летний рекорд, преодолев психологический и исторический барьер и достигнув отметки 2,99 шекеля за доллар. В то время как мировые рынки борются с волатильностью, Израиль утвердился в статусе «валютного островка стабильности», что стало результатом уникального сочетания доминирования хай-тека, экспорта природного газа и сложного институционального хеджирования. Поскольку доллар отступил до уровней, которых не видели три десятилетия, последствия для израильских улиц и залов заседаний «Кремниевой вади» Тель-Авива оказались весьма глубокими. Финансовые эксперты выделяют четыре фундаментальных фактора, обусловивших это беспрецедентное укрепление.

Эффект Уолл-стрит: хеджирование как двигатель роста Основной драйвер укрепления шекеля, как ни парадоксально, находится в Нью-Йорке. Израильские институциональные инвесторы — пенсионные фонды и страховые гиганты — управляют капиталом, который в значительной степени инвестирован в американские индексы, такие как S&P 500 и NASDAQ. Когда фондовый рынок США демонстрирует активность, долларовая стоимость активов израильских фондов резко возрастает. Чтобы сбалансировать свои портфели и соблюсти внутренние регуляторные лимиты (согласно которым доля валютных активов не должна превышать определенный процент), фонды обязаны продавать «излишки» подорожавших долларов и покупать шекели. В начале 2026 года этот поток продаж стал колоссальным: чем выше росли акции технологических гигантов в США, тем сильнее укреплялся шекель в Иерусалиме. Профицит платежного баланса: энергия и технологии Израильская экономика продолжает демонстрировать устойчивый положительный баланс между притоком и оттоком капитала. Важнейшую роль здесь играет трансформация Израиля в энергетическую державу — экспорт природного газа с месторождений «Левиафан» и «Тамар» приносит в страну стабильный поток валюты. Параллельно с этим сектор кибербезопасности и оборонных технологий фиксирует рекордные заказы на фоне глобальной нестабильности. Эти компании получают оплату в иностранной валюте, но их основные расходы — налоги и зарплаты тысяч инженеров — остаются шекелевыми. Необходимость конвертации огромных сумм для обеспечения операционной деятельности создает постоянный и органический спрос на национальную валюту.

Резистентность к геополитическим рискам Несмотря на «геополитический пожар» в регионе и продолжающиеся военные действия, израильский рынок продемонстрировал поразительную невосприимчивость к панике. Иностранные инвесторы, привыкшие к израильским реалиям, рассматривают нынешнюю ситуацию не как кризис, а как временный фактор. Капитал стремится в израильские стартапы на ранних стадиях, а рынок недвижимости в Тель-Авиве и Иерусалиме остается притягательным для зарубежных покупателей. Такое доверие к долгосрочной выживаемости израильской модели экономики предотвращает традиционное для зон конфликта «бегство капитала», оставляя шекель в позиции сильного игрока. Монетарный разрыв: ФРС против Банка Израиля Решающим фактором стала разница в политике центральных банков. В то время как Федеральная резервная система США перешла к агрессивному снижению ставок для борьбы с признаками рецессии, Банк Израиля выбрал путь «контролируемой стабильности». Удерживая ставку на уровне 4,00%, израильский регулятор создал ситуацию, при которой доходность в шекелях стала привлекательнее, чем в долларах. Инвесторы, ищущие безопасную гавань с умеренной доходностью, начали активно перекладывать средства в израильские долговые инструменты, что окончательно закрепило курс ниже отметки 3,00.