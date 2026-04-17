Турция предлагает в обход Ормуза

На фоне растущей нестабильности в Персидском заливе и усиления иранского контроля над ключевыми морскими путями Турция активизирует амбициозный план по своему превращению в главный энергетический хаб региона. Анкара предлагает серию масштабных трубопроводных проектов, которые могут радикально снизить зависимость мировых рынков от уязвимого Ормузского пролива. Кризис судоходства уже вынудил ключевых игроков принимать экстренные меры. Саудовская Аравия увеличила прокачку нефти через систему «Восток-Запад» к Красному морю, а Ирак лихорадочно ищет сухопутные маршруты через Турцию и Сирию. Однако министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар видит в этом хаосе историческую возможность для институциональных изменений в региональной логистике.

Каспийский вектор и сирийская нефть Помимо катарского направления, Анкара форсирует еще два ключевых трека: - Транскаспийский проект: трубопровод из Туркменистана в Азербайджан. Благодаря потеплению отношений между Баку и Ашхабадом политические шансы проекта высоки как никогда. Основной вызов — необходимость ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия и инвестиции в размере около $2 млрд в подводную инфраструктуру. - Иракская интеграция: план по продлению нефтепровода Киркук — Джейхан до южных месторождений Басры. Реализация соглашения о «Пути развития» (Development Road), подписанного в 2023 году, может превратить Ирак в надежного поставщика нефти в обход морских путей, хотя Багдаду потребуется внешнее финансирование в размере $6–10 млрд.