Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Новость дня
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Турция предлагает в обход Ормуза

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
На фоне растущей нестабильности в Персидском заливе и усиления иранского контроля над ключевыми морскими путями Турция активизирует амбициозный план по своему превращению в главный энергетический хаб региона. Анкара предлагает серию масштабных трубопроводных проектов, которые могут радикально снизить зависимость мировых рынков от уязвимого Ормузского пролива.

Кризис судоходства уже вынудил ключевых игроков принимать экстренные меры. Саудовская Аравия увеличила прокачку нефти через систему «Восток-Запад» к Красному морю, а Ирак лихорадочно ищет сухопутные маршруты через Турцию и Сирию. Однако министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар видит в этом хаосе историческую возможность для институциональных изменений в региональной логистике.

Байрактар предлагает «геополитических заложников»

Каспийский вектор и сирийская нефть

Помимо катарского направления, Анкара форсирует еще два ключевых трека:

- Транскаспийский проект: трубопровод из Туркменистана в Азербайджан. Благодаря потеплению отношений между Баку и Ашхабадом политические шансы проекта высоки как никогда. Основной вызов — необходимость ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия и инвестиции в размере около $2 млрд в подводную инфраструктуру.

- Иракская интеграция: план по продлению нефтепровода Киркук — Джейхан до южных месторождений Басры. Реализация соглашения о «Пути развития» (Development Road), подписанного в 2023 году, может превратить Ирак в надежного поставщика нефти в обход морских путей, хотя Багдаду потребуется внешнее финансирование в размере $6–10 млрд.

В повестке дня снова Транскаспийский проект

Наиболее выполнимым в краткосрочной перспективе аналитики называют подключение нефтяных месторождений Северной Сирии к существующей сети Ирак — Турция. После падения режима Асада Анкара видит возможность быстро восстановить добычу, которая в 2011 году составляла 400 000 баррелей в сутки (сегодня — около 100 000). Реконструкция полей потребует всего нескольких миллиардов долларов и обеспечит Дамаску критически важный приток валюты.

Высокие ставки и высокие риски

Западные аналитики предупреждают: энергетические коридоры Турции — это не только инженерные задачи, но и «геополитические заложники». Проекты остаются уязвимыми для атак со стороны проиранских группировок и негосударственных акторов.

Тем не менее, если Анкаре удастся убедить инвесторов и соседей, регион может получить новую архитектуру безопасности, где благополучие экспортеров больше не будет зависеть от того, перекрыт ли сегодня узкий пролив на выходе из Персидского залива.

ЭТО ВАЖНО

«Карельский меч» у границ России
«Карельский меч» у границ России
01:23 186
Хитрый план аятолл
Хитрый план аятолл
01:09 470
Экс-министр обороны Британии о слабости России
Экс-министр обороны Британии о слабости России
00:57 416
Россия перебрасывает резервы: готовится новое наступление
Россия перебрасывает резервы: готовится новое наступление
16 апреля 2026, 23:56 1445
Турки и греки снова в шаге от войны
Турки и греки снова в шаге от войны о развитии ситуации
16 апреля 2026, 16:41 5904
Испания поставила рекорд по российскому газу
Испания поставила рекорд по российскому газу
00:31 496
Парализовано авиасообщение в Германии
Парализовано авиасообщение в Германии
00:17 980
Иран рассчитывает на Россию
Иран рассчитывает на Россию наш обзор; все еще актуально
16 апреля 2026, 14:34 4615
«Хезболла» стреляет: есть раненый
«Хезболла» стреляет: есть раненый
16 апреля 2026, 23:36 629
Трамп о «чудесных» пакистанцах
Трамп о «чудесных» пакистанцах
16 апреля 2026, 23:31 1216
Трамп коротко прокомментировал обстрелы Украины
Трамп коротко прокомментировал обстрелы Украины обновлено 22:43; фото; видео
16 апреля 2026, 22:43 11038
