Американцы будут добывать золото вместе с бандитами

Внезапно подала в отставку недавно назначенная послом США в Венесуэле Лора Догу. Она прибыла в Каракас в январе, где была после многих лет отсутствия дипотношений вновь открыта миссия под звездно-полосатым флагом. И вот - неожиданное увольнение: Дога возвращается к своей прошлой работе, а именно на пост советницы по внешнеполитическим вопросам главы Объединенного командования штабов американской армии генерала Дэна Кейна. Дипломат, которая прежде была послом в Никарагуа и Гондурасе, была спешно направлена Трампом в Каракас, чтобы контролировать правительство этой страны во главе с и.о. президента Делси Родригес. Но что-то пошло не так.

Страна во власти палачей Трамп неоднократно говорил, что после похищения Николаса Мадуро США будут «управлять» Венесуэлой. Госсекретарь Марко Рубио разработал целый план из трех частей - умиротворения страны, восстановления ее экономики, проведения выборов и перехода к демократии. Однако до демократии Венесуэле как до Луны. Делси Родригес, пытаясь создать видимость послушания Трампу, начала некую символическую «оттепель», но она ограничилась лишь освобождением нескольких сот заключенных, и на этом «демократические реформы» были закончены. Ни о каких выборах в стране речи не идет. Предводительница венесуэльской оппозиции и фактически победительница президентских выборов 2024 года Мария Корина Мачадо боится возвращаться в страну. Аудиенция с Трампом, которому она подарила медальку Нобелевской премии мира, и беседы с Рубио в Вашингтоне не могут служить гарантией, что ее не убьют после прибытия в Каракас. Преступный режим, существовавший при Уго Чавесе и Николасе Мадуро, продолжает править в Венесуэле. На всех публичных мероприятиях Делси Родригес появляется вместе с министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и недавно назначенным министром обороны Густаво Гонсалесом Лопесом. Первый в 2018 году был обвинен Министерством финансов США в наркотрафике, и за его голову было предложено 25 миллионов долларов. А в 2015 году Кабельо был обвинен в преследовании политических оппонентов, ограничении свободы прессы, нарушении прав человека при произвольных арестах участников антиправительственных выступлений.

Густаво Гонсалес в течение многих лет возглавлял секретную службу SEBIN. Его называют «главным венесуэльским палачом», по приказу которого в тюрьмах были замучены сотни человек. И вот теперь эти люди олицетворяют верховную власть в Венесуэле. Сейчас они затаились, но в будущем в случае каких-либо изменений, например, при смене президента США, ничто не помешает им сместить Делси Родригес и самим обосноваться в президентском дворце Мирафорес. И это называется: Соединенные Штаты «управляют» Венесуэлой. Трамп получил в этой стране главное, что его интересовало - нефть. Ее Венесуэла продает США, а госсекретарь Рубио внимательно отслеживает, кому, в какие секторы венесуэльской экономики пойдут эти доходы. Добыча нефти возросла после свержения Мадуро с 900 тысяч до 1,2 миллиона баррелей в день. В основном это заслуга американской компании Сhevron, оперирующей на нефтяных полах бассейна Ориноко, а государственная компания Petroleos de Venezuela остается наполовину парализованной.

Клондайк в руках криминалитета Но есть еще один сектор экономики этой страны, на который с вожделением смотрят из США. Это горнодобывающая промышленность, в первую очередь добыча самородного золота и других ценных минералов, например тория, который считается перспективным компонентом для ядерной энергетики будущего. «США пытаются использовать в горнодобывающей сфере золота ту же самую логику, что и при добыче нефти, - говорит Кристина Бурелли, основательница агентства по охране окружающей среды SOS Orinoco. – Это попытка с негодными средствами. Нефть поступает в порты по трубопроводам, и эти поставки являются централизованными. Добычу золота в сельве невозможно регламентировать. Сама география позволяет хозяевам на приисках полностью доминировать на этой территории, брать налог с компаний и контролировать все цепочки поставок еще до того, как золото поступит в правительственные закрома». В итоге, по подсчетам экспертов, значительная часть золота идет по каналам контрабандистов в обход центральной власти. Но и та часть, которую получает правительство, является для него спасательным кругом. Особенно это наглядно проявилось в период нефтяной блокады страны Соединенными Штатами. Природа щедро одарила Венесуэлу богатствами. Беда в том, что они попали в руки некомпетентных коррумпированных правителей.

А добыча золота полностью была взята под контроль многочисленными криминальными бандами. Они оперируют на обширной территории на юге страны, которая охватывает штаты Боливар и Амазонас и занимает площадь, равную американскому штату Флорида. Помимо венесуэльских банд, состоящих во многом из членов группировки Tren de Aragua, которую Трамп провозгласил одной из своих главных целей в Венесуэле, здесь беспрепятственно разгуливают повстанцы из колумбийской Армии национального освобождения, которые занимаются масштабной контрабандой и золота, и наркотиков. Прииски расположены в десятках километрах друг от друга в крайне труднодоступных местах, до которых можно добраться лишь через густую, кишащую змеями и дикими животными сельву, по узкими речушкам или через местные взлетно-посадочные полосы. Один из иностранных журналистов, посетивших такой прииск и чудом оставшийся в живых, рисует ужасающую картину. «Если вы хотите представить себе ад на земле, то он - в венесуэльских джунглях, - пишет он. – Люди там в положении рабов, которые трудятся лишь за еду. Любого, кто осмеливается роптать, убивают на месте. А бежать невозможно. Тебя либо поймают, либо сожрут в сельве дикие звери». «Добыча золота никогда не была в Венесуэле безобидной, - говорит и Брам Эбус, сотрудник международной организации International Crisis Group. - Вооруженные группы совершают ужасающие нарушения права человека. Там процветают сексуальное насилие, исчезновение людей, пытки, убийства и принуждение к работе детей». Венесуэльская армия и не пытается взять под контроль эти места. Да и зачем, если коррумпированные генералы и полковники заодно с бандитами, которые делятся с ними своей прибылью.