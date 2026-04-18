Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед

Прошедшее в Зангилане 24-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном стало не просто внеплановой перезагрузкой двусторонних отношений. Встреча ознаменовала завершение затяжного политического кризиса и переход к стратегическому проектированию транспортно-логистического каркаса Евразии.

Дипломатия «сатисфакции»

Главным политическим фундаментом зангиланской встречи стало окончательное урегулирование трагического инцидента с самолетом авиакомпании AZAL, сбитого в декабре 2024 года. Визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Баку в марте 2026 года и последующее совместное заявление МИД зафиксировали готовность Москвы к правовым и финансовым компенсациям.

Этот шаг снял основное препятствие для возобновления полноценного диалога. Выбор Зангилана — города, который Азербайджан активно восстанавливает, — в качестве площадки для МПК стал символичным жестом. Для Баку это демонстрация возрождения освобожденных территорий, для Москвы — подтверждение признания новой геополитической реальности в регионе.

Цифровизация и гуманитарная экспансия

Ключевым практическим итогом МПК стало подписание Дорожной карты по внедрению электронной международной накладной (e-CMR). Азербайджан становится важным звеном в формирующемся цифровом транспортном пространстве вместе с Россией и странами ЕАЭС.

• e-CMR обеспечит прозрачность грузопотоков в реальном времени;

• Синхронизирует работу таможенных и налоговых служб;

• Сократит издержки для логистических операторов.

В гуманитарной сфере обозначен вектор на усиление мягкой силы через образовательные проекты: создание совместного университета на базе СПбГУ и возможное присоединение Баку к Международной организации по русскому языку. Последняя инициатива фактически начинает конкурировать с Россотрудничеством, предлагая более институционализированный подход к языковой политике в СНГ.