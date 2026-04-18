Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед

Прошедшее в Зангилане 24-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном стало не просто внеплановой перезагрузкой двусторонних отношений. Встреча ознаменовала завершение затяжного политического кризиса и переход к стратегическому проектированию транспортно-логистического каркаса Евразии.
Дипломатия «сатисфакции»
Главным политическим фундаментом зангиланской встречи стало окончательное урегулирование трагического инцидента с самолетом авиакомпании AZAL, сбитого в декабре 2024 года. Визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Баку в марте 2026 года и последующее совместное заявление МИД зафиксировали готовность Москвы к правовым и финансовым компенсациям.
Этот шаг снял основное препятствие для возобновления полноценного диалога. Выбор Зангилана — города, который Азербайджан активно восстанавливает, — в качестве площадки для МПК стал символичным жестом. Для Баку это демонстрация возрождения освобожденных территорий, для Москвы — подтверждение признания новой геополитической реальности в регионе.
Цифровизация и гуманитарная экспансия
Ключевым практическим итогом МПК стало подписание Дорожной карты по внедрению электронной международной накладной (e-CMR). Азербайджан становится важным звеном в формирующемся цифровом транспортном пространстве вместе с Россией и странами ЕАЭС.
• e-CMR обеспечит прозрачность грузопотоков в реальном времени;
• Синхронизирует работу таможенных и налоговых служб;
• Сократит издержки для логистических операторов.
В гуманитарной сфере обозначен вектор на усиление мягкой силы через образовательные проекты: создание совместного университета на базе СПбГУ и возможное присоединение Баку к Международной организации по русскому языку. Последняя инициатива фактически начинает конкурировать с Россотрудничеством, предлагая более институционализированный подход к языковой политике в СНГ.
Транспортная геометрия «Север-Юг»
Для России Зангилан является критической точкой в архитектуре МТК «Север-Юг». Оверчук особо выделил значимость строящегося моста Агбенд-Келале, который свяжет Азербайджан с Ираном. В условиях продолжающейся войны в Иране и давления Запада Москва остро нуждается во «втором кавказском доступе» к Персидскому заливу через коридор Арас (иранское «зеркало» Зангезурского проекта).
Военные действия американо-израильской коалиции против Тегерана внесли коррективы в двустороннюю повестку. Парадоксально, но форс-мажорные обстоятельства лишь укрепили связку Баку — Москва. Важный аспект: Россия и Азербайджан стали единственными странами «Каспийской пятерки», оказавшими скоординированную помощь иранскому населению (свыше 650 тонн грузов суммарно). К тому же Азербайджан обеспечил бесперебойный экспорт российского продовольствия и медикаментов в Иран, подтвердив статус надежного транзитера в условиях региональной нестабильности.
Покупатель №1
Параллельные переговоры Валентины Матвиенко и Сахибы Гафаровой в Стамбуле подтверждают запрос на возврат к формату межрегиональных форумов. Россия остается для Азербайджана покупателем №1 ненефтегазовой продукции и ключевым источником туристического потока.
Зангиланская встреча зафиксировала, что экономический прагматизм и необходимость развития МТК «Север-Юг» оказались сильнее политических кризисов прошлого года. Россия готова инвестировать в инфраструктуру Карабаха и Восточного Зангезура (сервисные центры КАМАЗ, проекты Санкт-Петербурга в Джебраиле), а Азербайджан эффективно монетизирует свое географическое положение, становясь незаменимым хабом на перекрестке глобальных путей.