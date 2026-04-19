Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый»

Сообщение газеты Wall Street Journal o том, что внук Кастро Рауль Гильермо Кастро передал через своего курьера конфиденциальное письмо для Дональда Трампа, выглядит как сюжет из романа Грэма Грина «Наш человек в Гаване». По версии рупора деловых кругов США, письмо пытался доставить кубинский бизнесмен, некий Роберто Карлос Чамисо, но в аэропорту Майами его задержали, письмо изъяли, а самого курьера отправили обратно в Гавану. Фантастическая история, не правда ли? Зачем внучку Кастро потребовалось обращаться лично к Трампу, в то время как представители кубинских властей ведут переговоры с командой государственного секретаря Марко Рубио? Даже если бы депеша дошла до президента, он бы обязательно показал ее Рубио. Один из «осведомленных источников» уверяет, что кубинцы пошли на такой шаг, поскольку не доверяют Рубио. Но эта версия рассчитана на дурачков.

Реальность заключается том, что в Гаване 10 апреля побывала делегация сотрудников Госдепартамента, но об этом стало известно порталу Axios и New York Times только сейчас. Гости из США, посетившие Кубу после многих лет отсутствия каких бы то ни было прямых контактов, провели там несколько встреч. Имена их собеседников не называются, за исключением того самого внучка, 41-летнего Рауля Гильермо Кастро, которого на острове знают по прозвищу «Краб» из-за того, что он родился шестипалым. Делегация Госдепа выдвинула перед кубинскими властями серию требований, которые были оглашены Вашингтоном еще до этого. Среди них – политические реформы на острове с отставкой ортодоксального президента Мигеля Диаса-Канеля, освобождение политзаключенных (до этого Гавана по договоренности с Ватиканом пообещала освободить 2 тысячи заключенных, но неизвестно, есть ли среди них узники совести), проведение свободных и честных выборов. Среди условий есть заведомо неприемлемые, как, например, выплата многомиллиардных компенсаций бывшим владельцам собственности, конфискованной режимом Фиделя Кастро в 60-е годы прошлого столетия. Но что задумал Трамп, если эти переговоры завязнут? В минувшую пятницу он подтвердил, что будет «разбираться» с Кубой, но свои планы не конкретизировал и ограничился неизменным: «Посмотрим». В среде кубинской диаспоры во Флориде всячески приветствуют прямое американское вторжение на Кубу — за это выступает, по последним опросам, 88 процентов иммигрантов с Кубы, поселившихся в апельсиновом штате после 2000 года. «Победить Кубу военным путем сравнительно легко, - говорит Брайан Фонсека из Университета Флориды. - Гораздо труднее будет добиться политической победы».

Судя по всему, в Вашингтоне пока не рассматривают планы военной интервенции, поскольку думают, что экономическим давлением будет проще добиться свержения режима. У кубинских военных совершенно нет никакой мотивации сражаться с американскими военными. Как нет и соответствующего вооружения. У кубинской армии около трех десятков устаревших самолетов Миг-21, но летчики из-за недостатка горючего практически не имеют опыта пилотирования. Есть около 1200 танков Т-55 и Т-62, небольшое число антиквариата в виде советской ПВО «Печора» и некоторое количество систем «Град». А так в основном всем известные автоматы Калашникова АК 47. Когда-то мне довелось работать военным переводчиком в кубинской армии. Вспоминаю одну из инспекций вдоль северного берега острова, аккурат напротив Флориды, откуда, как ожидалось, и должно было начаться вторжение. Там вот были установлены нелепые бетонные доты площадью в два места. Но все они были пусты и порядком загажены. Один из сопровождавших советских советников кубинский подполковник усмехнулся: «Все это – posadas (места для любовных встреч у местного населения). - Какая тут агрессия империализма — у нас тут свиданка по вечерам». Так что военную агрессию можно исключить - кубинцам не до этого. Но выскажу нетривиальную мысль - приход американских солдат, может быть, даже бы обрадовал кубинских военных. Их остров в течение десятилетий был не просто нищим и убогим - он был всем человечеством полностью забыт. А сейчас такое было бы развлечение! По крайней мере, армия США накормила бы консервами бедных жителей острова. Но будем разбираться дальше. Формальный кубинский президент Мигель Диас-Канель дал за последние дни два интервью американским СМИ. В них он заявил, что не уйдет со своего поста, а если Родина окажется в опасности, то возьмет автомат и сядет в окоп. Он говорит, что в случае агрессии это будет «война всего народа» (других слов из далекого прошлого президент просто не знает). Но, может быть, он окажется одним на острове воином.