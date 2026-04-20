В Америке погибают или исчезают бесследно ученые

Эта мистическая история могла бы послужить сюжетом для фильма ужасов. В последние два года 10 ученых, исследовавших НЛО (Неопознанные летающие объекты) и НВЯ (Неопознанные воздушные явления), а также работавшие в сфере ядерных исследований, были убиты или пропали без вести. Совсем недавно была обнаружена 11-я жертва, которая погибла еще в 2022 году. Люди уходили из жизни при разных обстоятельствах. 47-летний Нуно Лурейро был убит в своем доме в Массачусетсе 15 декабря 2025 года. Тело 45-летнего Джейсона Томаса было обнаружено в 2026 году на берегу озера Куаннаповитт в том же штате Массачусетс три месяца спустя после своего исчезновения.

60-летняя Моника Реза, 53-летняя Мелисса Касиас, 79-летний Энтони Чавес, 48-летний бригадный генерал ВВС Уильям МакКастленд числятся пропавшими без вести в период с 2023 по 2026 год. Они исчезли из своих домов, пропали во время пробежек или словно провалились сквозь землю во время публичных мероприятий. 48-летнего Стивена Гарсию заметили, когда он выходил из дома в Альбуркерке, неся в кобуре пистолет. Оружие ему было положено по штату, поскольку он работал в засекреченной компании, которая занимается изготовлением неядерных компонентов для ядерного оружия. Открывшая трагический список в 2022 году Эми Эскридж выстрелила в себя из пистолета. В течение многих лет она трудилась в Институте Экзотических наук, которая сама же и основала. Социальные сети полны предположений о том, что кто-то хочет нанести непоправимый вред американским ученым, трудящимся в проектах, связанных с НЛО и ядерными исследованиями. Развернулись и сторонники различных экзотических теорий о том, что эти преступления могут как-то быть связанными с инопланетянами. Или, говорят другие, с действиями властей, которые хотели что-либо засекретить, связанное с НЛО. Исследователи обращают внимание на деятельность погибшего генерала МакКастленда и других связанных с ним сотрудников разных лабораторий, которые искали на земле и в космосе следы «летающих тарелок».

Какая либо связь между этими смертями и исчезновениями обнаружена не была. Известно лишь, что все эти люди работали со строго засекреченными документами. «Все это чрезвычайно серьезно, - говорит Fox News уфолог и физик Стивен Грир. - И даже если это похоже на фильм с участием Джеймса Бонда, это совсем не шутка. Речь идет об ответственных людях, профессионалах, которые вели конфиденциальные исследования, но правительство США не позаботилось об их защите». Резкая критика раздается и из стен Конгресса. «Я не думаю, что нам следует доверять нашему правительству, мы должны провести собственное расследование, - говорит конгрессмен-республиканец из Теннесси Тим Барчетт. Американские власти давно подозреваются в сокрытии фактов обнаружения данных об НЛО и утаивании информации о разного рода необъяснимых феноменах.