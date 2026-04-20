Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
В Америке погибают или исчезают бесследно ученые

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
14:01 1777

Эта мистическая история могла бы послужить сюжетом для фильма ужасов. В последние два года 10 ученых, исследовавших НЛО (Неопознанные летающие объекты) и НВЯ (Неопознанные воздушные явления), а также работавшие в сфере ядерных исследований, были убиты или пропали без вести. Совсем недавно была обнаружена 11-я жертва, которая погибла еще в 2022 году.

Люди уходили из жизни при разных обстоятельствах. 47-летний Нуно Лурейро был убит в своем доме в Массачусетсе 15 декабря 2025 года. Тело 45-летнего Джейсона Томаса было обнаружено в 2026 году на берегу озера Куаннаповитт в том же штате Массачусетс три месяца спустя после своего исчезновения.

60-летняя Моника Реза, 53-летняя Мелисса Касиас, 79-летний Энтони Чавес, 48-летний  бригадный генерал ВВС Уильям МакКастленд числятся пропавшими без вести в период с 2023 по 2026 год. Они исчезли из своих домов, пропали во время пробежек или словно провалились сквозь землю во время публичных мероприятий.

48-летнего Стивена Гарсию заметили, когда он выходил из дома в Альбуркерке, неся в кобуре пистолет. Оружие ему было положено по штату, поскольку он работал в засекреченной компании, которая занимается изготовлением неядерных компонентов для ядерного оружия. 

Открывшая трагический список в 2022 году Эми Эскридж выстрелила в себя из пистолета. В течение многих лет она трудилась в Институте Экзотических наук, которая сама же и основала.

Социальные сети полны предположений о том, что кто-то хочет нанести непоправимый вред американским ученым, трудящимся в проектах, связанных с НЛО и ядерными исследованиями. Развернулись и сторонники различных экзотических теорий о том, что эти преступления могут как-то быть связанными с инопланетянами. Или, говорят другие, с действиями властей, которые хотели что-либо засекретить, связанное с НЛО. Исследователи обращают внимание на деятельность погибшего генерала МакКастленда и других связанных с ним сотрудников разных лабораторий, которые искали на земле и в космосе следы «летающих тарелок».

Какая либо связь между этими смертями и исчезновениями обнаружена не была. Известно лишь, что все эти люди работали со строго засекреченными документами.

«Все это чрезвычайно серьезно, - говорит Fox News уфолог и физик Стивен Грир. - И даже если это похоже на фильм с участием Джеймса Бонда, это совсем не шутка. Речь идет об ответственных людях, профессионалах, которые вели конфиденциальные  исследования, но правительство США не позаботилось об их защите».

Резкая критика раздается и из стен Конгресса. «Я не думаю, что нам следует доверять нашему правительству, мы должны провести собственное расследование, - говорит конгрессмен-республиканец из Теннесси Тим Барчетт.

Американские власти давно подозреваются в сокрытии фактов обнаружения данных об НЛО и утаивании информации о разного рода необъяснимых феноменах.

Сейчас, впрочем, Белый дом обратил, наконец, внимание на убийства и исчезновение ученых. В ответ на резко возросшее внимание нации Дональд Трамп объявил, что он лично возглавит необходимое расследование. «Возможно, речь идет об изолированных случаях, - сказал он в минувшую пятницу. – Мы будем знать все через полторы недели. Я только что покинул заседание, посвященное этой проблеме».

Одновременно о своих расследованиях объявили в NASA и National Nuclear Security Administration. Многие из убитых и пропавших без вести трудились в различных исследовательских центрах и лабораториях этих организаций по всей стране, и их работа была крайне ценна.

Трамп как-то пообещал, что он выступит с неким сенсационным сообщением об НЛО во время проведения чемпионата мира по футболу, который стартует в США, Мексике и Канаде в июне. Но нация его торопит, чтобы он сначала разобрался с мистическими смертями видных ученых Америки.

Читайте по теме

Америка восстала против королей наша корреспонденция; все еще актуально
29 мартa 2026, 23:00 4831
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
28 февраля 2026, 00:40 5624
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
23 февраля 2026, 13:09 4636
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
14:51 825
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
14:29 742
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
14:27 1437
Переговорам в Исламабаде все же быть?
Переговорам в Исламабаде все же быть? обновлено 14:20
14:20 5882
ХАМАС готов уйти
ХАМАС готов уйти
14:09 1082
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
10:33 4452
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
13:25 2022
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
13:06 1966
Шведская разведка: У России не все так радужно
Шведская разведка: У России не все так радужно
12:59 2253
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 9173
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
11:44 2206

