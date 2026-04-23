Глава ЕС уподобила Турцию России. Чем ответит Анкара?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала дипломатический кризис, поставив Турцию в один ряд с Россией и Китаем. В то время как Анкара ждет официальных разъяснений, эксперты предупреждают: Брюссель совершает стратегическую ошибку.

«Турция — это угроза?» Неслыханные слова в Гамбурге Выступая на мероприятии, организованном газетой Zeit в Гамбурге, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, которое вызвало эффект разорвавшейся бомбы в дипломатических коридорах Анкары. Рассуждая о расширении ЕС, фон дер Ляйен фактически приравняла союзника по НАТО и кандидата на вступление в Евросоюз — Турцию — к глобальным соперникам Запада. «Мы должны приложить все усилия, чтобы европейский континент не попал под влияние России, Турции или Китая», — заявила лидер ЕС, обозначив Турцию как силу, несущую угрозу влиянию Брюсселя, особенно на Балканах. Анкара в ярости: «Это удар по союзническому духу» Подобная риторика вызвала резкое недовольство в турецких политических кругах. В то время как Турция вносит неоценимый вклад в безопасность Европы на фоне российско-украинского конфликта, попытка выставить Анкару «угрозой» воспринимается как политическая слепота. Хотя МИД Турции пока воздерживается от жестких официальных комментариев, дипломатические источники сообщают: от Еврокомиссии уже потребовали немедленных объяснений.

В Брюсселе, осознав масштаб скандала, попытались «сдать назад». Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо поспешила заявить, что слова фон дер Ляйен были вырваны из контекста. По ее версии, упоминание Турции не имело целью сравнение с Москвой или Пекином, а было лишь «признанием геополитического веса и амбиций Анкары». Однако в Турции такие оправдания считают недостаточными. Селим Енель: «ЕС страдает от стратегической близорукости» Опытный турецкий дипломат, бывший посол Турции при ЕС Селим Енель в интервью haqqin.az жестко раскритиковал позицию Брюсселя. По его мнению, рассматривать Турцию как риск для Европы — значит идти вразрез с реальностью. «Нельзя вспоминать об Анкаре только тогда, когда на пороге миграционный кризис или угроза со стороны России», — подчеркивает Енель. Бывший посол уверен, что, если ЕС действительно хочет стать «геополитическим актором», ему нужно не нагнетать напряженность, а перестраивать отношения с сильным соседом. Не стоит забывать, что Турция — вторая по величине армия в НАТО и неотъемлемая часть европейской безопасности.