Трамп: «Я не тороплюсь, я хочу лучшую сделку»
Глава ЕС уподобила Турцию России. Чем ответит Анкара?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:33 374

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала дипломатический кризис, поставив Турцию в один ряд с Россией и Китаем. В то время как Анкара ждет официальных разъяснений, эксперты предупреждают: Брюссель совершает стратегическую ошибку.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен вызвало шторм в Анкаре

«Турция — это угроза?» Неслыханные слова в Гамбурге

Выступая на мероприятии, организованном газетой Zeit в Гамбурге, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, которое вызвало эффект разорвавшейся бомбы в дипломатических коридорах Анкары. Рассуждая о расширении ЕС, фон дер Ляйен фактически приравняла союзника по НАТО и кандидата на вступление в Евросоюз — Турцию — к глобальным соперникам Запада.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы европейский континент не попал под влияние России, Турции или Китая», — заявила лидер ЕС, обозначив Турцию как силу, несущую угрозу влиянию Брюсселя, особенно на Балканах.

Анкара в ярости: «Это удар по союзническому духу»

Подобная риторика вызвала резкое недовольство в турецких политических кругах. В то время как Турция вносит неоценимый вклад в безопасность Европы на фоне российско-украинского конфликта, попытка выставить Анкару «угрозой» воспринимается как политическая слепота.

Хотя МИД Турции пока воздерживается от жестких официальных комментариев, дипломатические источники сообщают: от Еврокомиссии уже потребовали немедленных объяснений.

Не публично, но Анкара потребовала от Еврокомиссии немедленных объяснений

В Брюсселе, осознав масштаб скандала, попытались «сдать назад». Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо поспешила заявить, что слова фон дер Ляйен были вырваны из контекста. По ее версии, упоминание Турции не имело целью сравнение с Москвой или Пекином, а было лишь «признанием геополитического веса и амбиций Анкары». Однако в Турции такие оправдания считают недостаточными.

Селим Енель: «ЕС страдает от стратегической близорукости»

Опытный турецкий дипломат, бывший посол Турции при ЕС Селим Енель в интервью haqqin.az жестко раскритиковал позицию Брюсселя. По его мнению, рассматривать Турцию как риск для Европы — значит идти вразрез с реальностью.

«Нельзя вспоминать об Анкаре только тогда, когда на пороге миграционный кризис или угроза со стороны России», — подчеркивает Енель.

Бывший посол уверен, что, если ЕС действительно хочет стать «геополитическим актором», ему нужно не нагнетать напряженность, а перестраивать отношения с сильным соседом. Не стоит забывать, что Турция — вторая по величине армия в НАТО и неотъемлемая часть европейской безопасности.

Селим Енель обвиняет Евросоюз

Историческая необходимость сотрудничества

Заявления фон дер Ляйен прозвучали в крайне чувствительный момент: на фоне растущей нестабильности из-за конфликта США и Ирана и попыток ЕС создать собственные «военные альянсы». Эксперты единодушны: в условиях глобальной неопределенности Турция и Брюссель нуждаются друг в друге как никогда.

Турция является членом-основателем Совета Европы и ключевым торговым партнером союза. Как отмечает Селим Енель, вместо того чтобы ждать инициативы от Брюсселя, где наблюдается явный дефицит лидерства, Анкара сама может взять на себя роль ведущей силы в восстановлении доверия.

Вопрос остается открытым: сможет ли Европа избавиться от своих предрассудков и признать в Турции равноправного партнера, а не «угрозу»?

