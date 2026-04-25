USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Готовятся уничтожить главу КСИР
Анкара и Лондон играют вместе

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:49 668

Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Великобританию ознаменовал начало новой эпохи в отношениях двух стран. Подписанное «Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве» не только углубляет военное и экономическое сотрудничество, но и формирует альтернативный центр силы за пределами Европейского союза.

Политический контекст сближения Лондона с Анкарой очевиден

Историческое событие

Первый день двухдневного визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Лондон завершился подписанием фундаментального документа. Соглашение, под которым свою подпись также поставила британский министр Иветт Купер, фактически закладывает основу для формирования нового двустороннего военного и политического союза.

В совместном заявлении сторон подчеркивается: данный альянс является адекватным ответом на современные глобальные вызовы. Речь идет о качественном усилении связей внутри НАТО, совместной защите безопасности на Ближнем Востоке и тесной координации по линии МИД, оборонных ведомств и разведывательных служб.

Больше чем дипломатия

Новая дорожная карта сотрудничества охватывает критически важные сферы. Начнем с оборонной промышленности: Анкара и Лондон переходят не только к практической реализации сделки по закупке 20 истребителей Eurofighter, но и к сотрудничеству в области высоких технологий. Предполагается создание совместных платформ в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Новая дорожная карта сотрудничества союзников охватывает критически важные сферы

Лондон с Анкарой договорились о подготовке к подписанию расширенного Соглашения о свободной торговле (ССТ), которое выведет экономические отношения за рамки классической модели.

Британский министр Иветт Купер назвала Турцию «незаменимым партнером» Лондона в вопросах глобальной безопасности, что подтверждает смену парадигмы в британской внешней политике.

Союз «отвергнутых» Брюсселем

Политический контекст этого сближения очевиден. И Турция, и Великобритания — две крупнейшие экономики и военные силы Европы, не входящие в ЕС. Недавнее решение Брюсселя заблокировать участие Анкары и Лондона в оборонной программе SAFE стоимостью 150 млрд евро стало катализатором нового процесса.

Эксперты отмечают, что после Brexit Великобритания столкнулась с определенной стратегической изоляцией. В то же время «особые отношения» с Вашингтоном претерпевают трансформацию: в эпоху администрации Дональда Трампа Лондон перестал быть для США «эксклюзивным» партнером. В этих условиях Турция с ее растущей мощью в оборонпроме и геополитическим влиянием от Кавказа до Балкан становится для Британии незаменимым и идеальным союзником.

С учетом исторического прошлого обеих стран, основанного на «имперских рефлексах», нынешние отношения строятся на принципах глубокой взаимозависимости

Имперские рефлексы и новая реальность

Аналитики указывают на уникальный характер британо-турецкого партнерства. С одной стороны — финансовая мощь Лондона ($3,5 трлн ВВП), традиции дипломатии и разведки (MI6). С другой — промышленный потенциал Турции, вторая по величине армия в НАТО и статус ключевого игрока в региональных конфликтах.

«Это не просто дипломатический протокол. Мы наблюдаем формирование оси Лондон — Анкара, которая станет новым стратегическим вектором между Западом и Востоком Европы», — утверждают турецкие эксперты в беседе с haqqin.az.

С учетом исторического прошлого обеих стран, основанного на «имперских рефлексах», нынешние отношения строятся на принципах глубокой взаимозависимости. Объединение финансового капитала Британии и военно-индустриального драйва Турции создает негласный, но крайне влиятельный альянс, способный переформатировать архитектуру безопасности в Евразии.

Анкара и Лондон играют вместе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться