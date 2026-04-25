Анкара и Лондон играют вместе

Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Великобританию ознаменовал начало новой эпохи в отношениях двух стран. Подписанное «Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве» не только углубляет военное и экономическое сотрудничество, но и формирует альтернативный центр силы за пределами Европейского союза.

Историческое событие Первый день двухдневного визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Лондон завершился подписанием фундаментального документа. Соглашение, под которым свою подпись также поставила британский министр Иветт Купер, фактически закладывает основу для формирования нового двустороннего военного и политического союза. В совместном заявлении сторон подчеркивается: данный альянс является адекватным ответом на современные глобальные вызовы. Речь идет о качественном усилении связей внутри НАТО, совместной защите безопасности на Ближнем Востоке и тесной координации по линии МИД, оборонных ведомств и разведывательных служб. Больше чем дипломатия Новая дорожная карта сотрудничества охватывает критически важные сферы. Начнем с оборонной промышленности: Анкара и Лондон переходят не только к практической реализации сделки по закупке 20 истребителей Eurofighter, но и к сотрудничеству в области высоких технологий. Предполагается создание совместных платформ в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Лондон с Анкарой договорились о подготовке к подписанию расширенного Соглашения о свободной торговле (ССТ), которое выведет экономические отношения за рамки классической модели. Британский министр Иветт Купер назвала Турцию «незаменимым партнером» Лондона в вопросах глобальной безопасности, что подтверждает смену парадигмы в британской внешней политике. Союз «отвергнутых» Брюсселем Политический контекст этого сближения очевиден. И Турция, и Великобритания — две крупнейшие экономики и военные силы Европы, не входящие в ЕС. Недавнее решение Брюсселя заблокировать участие Анкары и Лондона в оборонной программе SAFE стоимостью 150 млрд евро стало катализатором нового процесса. Эксперты отмечают, что после Brexit Великобритания столкнулась с определенной стратегической изоляцией. В то же время «особые отношения» с Вашингтоном претерпевают трансформацию: в эпоху администрации Дональда Трампа Лондон перестал быть для США «эксклюзивным» партнером. В этих условиях Турция с ее растущей мощью в оборонпроме и геополитическим влиянием от Кавказа до Балкан становится для Британии незаменимым и идеальным союзником.