Пьяница громит генералитет США

Министр войны Пит Хегсет уволил министра военно-морского флота Джона Фелана. В мирное время это можно было посчитать обычным шагом по ротации высших военнослужащих в американской армии. Но в условиях сохраняющейся жесткой военной конфронтации между США и Ираном такая отставка вызывает вполне оправданное недоумение. Дональда Трампа не устроило то, как Фелан справляется с программой строительства нового класса линкоров. Они, как бахвалился президент, «будут самыми быстрыми и самыми большими, в 100 раз более мощными, чем любой когда-либо построенный в мире линкор».

Новые корабли должны быть оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами. А Фелану вменяют в вину то, что он недостаточно преуспел в продвижении этой программы. Однако для ее осуществления, говорят эксперты, потребуются годы. Фелан, который занимает свой пост 13 месяцев, понял, что план нереализуем. И это вызвало гнев Трампа, хотя министр считался его другом и во время выборов был активным донором. Однако есть и еще одна причина увольнения Фелана. Главу Пентагона Пита Хегсета не устраивало то, что министр мог обращаться напрямую к президенту. Хегсет, говорят, сильно ревновал из-за этого и давно уже подбирался к главе ВМФ. На всех фотографиях последнего времени «министр войны» выглядит предельно сосредоточенным с глазами, сурово сдвинутыми к переносице. Вроде как мыслит, все понимает и соображает. Однако до сих пор этот военачальник, когда-то дослужившийся в Национальной гвардии лишь до звания майора, не был замечен в разработке какого-либо оригинального военного плана. Трамп говорит, что именно он был первым, кто предложил нанести удар по Ирану, хотя глава Объединенного комитета начальников штабов армии Дэн Кейн, которому теперь приходится отдуваться за непродуманное решение, выражал серьезные сомнения в правильности этого шага.

Хегсет, похоже, больше занят тем, чтобы избавиться от потенциальных соперников, гораздо более квалифицированных, чем он сам. За время руководства военным ведомством он уволил не меньше десяти генералов и адмиралов, в том числе бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, начальника управления военно-морских операций США Лизу Франчетти. В течение многих месяцев министр пытался уволить и министра армии (сухопутных сил) Дэна Дрисколла. Он этого не смог сделать лишь потому, что Дрисколл близок к вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Но их отношения также раздражали Хегсета из-за того, что Дрисколл нередко напрямую обращался с различными вопросами ко второму лицу в государстве в обход своего непосредственного начальника. И поняв, что он не может убрать Дрисколла, глава Пентагона ударил по его ближайшему окружению. В то время как Дрисколл находился в отпуске в Северной Каролине, Хегсет позвонил главе его штаба генералу Рэнди Джорджу и объявил ему, что тот уволен. Джордж, прослуживший 42 года, не получил от него никаких объяснений, а сам разговор длился всего одну минуту. Не хочу перенасыщать свою заметку огромным числом имен американских военнослужащих. Но это важно, чтобы понять: бардак в высшем эшелоне американских ВС никак не способствует достижению победы над Ираном.

Пит Хегсет с трудом прошел весной прошлого года утверждение своей кандидатуры в Сенате из-за своей репутации «сертифицированного алкоголика» и воришки. Но тогда он пообещал Трампу бросить пить и вроде бы сдержал свое слово. Чтобы забыть о порочном пристрастии, «министр войны» переключился на занятия спортом. Он регулярно поднимает штангу (и, конечно, публикует эти фотки из зала), ежедневно занимается пробежками. Трамп горд своим протеже - тот смог обрести человеческий облик и стал способным возглавлять самую мощную армию в мире. Но не всем высокопоставленным трамповским чиновникам удается избавиться от прескверной привычки. Сейчас почетное место главного алкоголика Америки занял шеф ФБР Каш Патель. О том, что Патель пьет, как сивый мерин, рассказала журналист The Atlantic Cара Фитцпатрик. «Множество раз в течение всего года подчиненные директора не могли привести своего босса в сознание, - пишет она. - Однажды даже было решено взломать его дверь, потому что тот, находясь в своем кабинете, не откликался на звонки и не подавал признаков жизни». Но главный скандал разразился тогда, когда Патель не смог вспомнить пароль к своему компьютеру и был в нем заблокирован. Тогда директор ФБР решил, что президент Трамп его уволил без объяснения причин и запаниковал. Фитцпатрик, ссылаясь на девять источников, написала, что тот начал в истерике звонить коллегам, говоря, что его уволили из Белого дома. Это событие вызвало «волну облегчения» среди сотрудников ФБР, которым, как можно представить, не сладко приходилось под командованием вечно пьяного шефа.