Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Армия Сирии идет на «Хезболлу»

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
21:54 806

Постасадовская новая Сирия сталкивается с первым серьезным внешнеполитическим вызовом: граница с Ливаном превратилась в зону острой напряженности - Дамаск развертывает спецподразделения для борьбы с контрабандой оружия, в то время как поддерживаемая Ираном шиитская армия «Хезболла» стягивает к рубежам тысячи боевиков.

Если Ливан не сможет взять под контроль свою сторону границы, Дамаск может пойти на трансграничную операцию

Фронт против «тени прошлого»

По сообщениям источников из Дамаска, правительственные силы аш-Шараа пытаются перерезать логистические артерии «Хезболлы», которые десятилетиями функционировали бесконтрольно. Шиитская группировка, теряющая влияние в поствоенной Сирии, отчаянно пытается эвакуировать оставшиеся ракетные арсеналы и тяжелую технику на территорию Ливана, попутно вербуя бывших сирийских бойцов, ранее служивших в проиранских формированиях при Асаде.

Абдулкерим Ага, лидер Сирийского демократического туркменского движения, в интервью haqqin.az подтвердил, что правительство усилило меры безопасности не только на границе, но и внутри ключевых городов: Хомса, Дери-эз-Зора и Тартуса.

«Дамаск стремится восстановить суверенитет и не допустить превращения Сирии в плацдарм для атак «Хезболлы» против Израиля, что может втянуть страну в новую разрушительную войну», — рассказывает haqqin.az Ага.

Зачистка «старой гвардии»

Внутри страны новая администрация начала масштабную кампанию по демонтажу структур, лояльных старому режиму и Тегерану. Знаковым событием стал арест в Латакии Кайса Шахина — бывшего командира 18-й танковой бригады и кавалера российского «ордена Мужества». Его задержание связывают с участием в сетях «Хезболлы».

В Кунейтре сирийские службы безопасности уже предотвратили крупную провокацию: были обнаружены профессионально замаскированные в гражданских автомобилях ракеты, подготовленные для пуска по территории Израиля.

Несмотря на решимость Дамаска, ситуация на местах остается патовой. Источники haqqin.az указывают на три фактора, делающих границу «прозрачной»:

Шиитская группировка, теряющая влияние в поствоенной Сирии, отчаянно пытается эвакуировать оставшиеся ракетные арсеналы и тяжелую технику на территорию Ливана

1. Сеть туннелей: Инфраструктура, выстраиваемая «Хезболлой» годами, до сих пор не ликвидирована.

2. Трансграничные связи: Родственные узы общин по обе стороны границы мешают установлению жесткого контроля.

3. Слабость Ливана: Официальный Бейрут, несмотря на призывы Дамаска, не обладает ресурсами, чтобы обуздать формирования «Хезболлы» на своей стороне.

Риск большой войны

Лидер «Хезболлы» Наим Касем в последнем заявлении попытался снизить градус риторики, заявив, что группировка не желает войны с Сирией. Однако концентрация боевиков на границе говорит об обратном.

Аналитики предупреждают: если Ливан не сможет взять под контроль свою сторону границы, Дамаск может пойти на трансграничную операцию. В условиях, когда Сирия пытается дистанцироваться от иранского влияния и избежать конфликта с Израилем, прямое военное столкновение между новой сирийской армией и «Хезболлой» становится лишь вопросом времени.

ЭТО ВАЖНО

Путь в никуда
Путь в никуда что там у соседей?
12:52 5233
Азербайджан с тремя золотыми медалями занял 1-е место на чемпионате Европы
Азербайджан с тремя золотыми медалями занял 1-е место на чемпионате Европы
22:01 476
Боевики наступают в Мали. Министра обороны убили. Президента эвакуировали
Боевики наступают в Мали. Министра обороны убили. Президента эвакуировали обновлено 21:48
21:48 6529
Премьер Чехии прилетел в Габалу
Премьер Чехии прилетел в Габалу фото
21:22 1194
«Карабах» разгромил «Нефтчи»
«Карабах» разгромил «Нефтчи» ВИДЕО
21:07 1127
Аракчи вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Аракчи вылетел в Москву на переговоры с Путиным обновлено 21:38
21:38 1844
«Манифест» вашингтонского стрелка
«Манифест» вашингтонского стрелка фото; видео; обновлено 20:37
20:37 14777
Главком ВСУ: Россия атакует по всей линии фронта
Главком ВСУ: Россия атакует по всей линии фронта
19:50 2010
Израиль тайно перебросил солдат и вооружение в Абу-Даби
Израиль тайно перебросил солдат и вооружение в Абу-Даби новость дополнена
16:44 3943
Трамп: «Очень скоро все закончится»
Трамп: «Очень скоро все закончится» обновлено 20:14
20:14 7910
Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО
Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО
17:15 4497
