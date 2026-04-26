Постасадовская новая Сирия сталкивается с первым серьезным внешнеполитическим вызовом: граница с Ливаном превратилась в зону острой напряженности - Дамаск развертывает спецподразделения для борьбы с контрабандой оружия, в то время как поддерживаемая Ираном шиитская армия «Хезболла» стягивает к рубежам тысячи боевиков.

Фронт против «тени прошлого» По сообщениям источников из Дамаска, правительственные силы аш-Шараа пытаются перерезать логистические артерии «Хезболлы», которые десятилетиями функционировали бесконтрольно. Шиитская группировка, теряющая влияние в поствоенной Сирии, отчаянно пытается эвакуировать оставшиеся ракетные арсеналы и тяжелую технику на территорию Ливана, попутно вербуя бывших сирийских бойцов, ранее служивших в проиранских формированиях при Асаде. Абдулкерим Ага, лидер Сирийского демократического туркменского движения, в интервью haqqin.az подтвердил, что правительство усилило меры безопасности не только на границе, но и внутри ключевых городов: Хомса, Дери-эз-Зора и Тартуса. «Дамаск стремится восстановить суверенитет и не допустить превращения Сирии в плацдарм для атак «Хезболлы» против Израиля, что может втянуть страну в новую разрушительную войну», — рассказывает haqqin.az Ага.

Зачистка «старой гвардии» Внутри страны новая администрация начала масштабную кампанию по демонтажу структур, лояльных старому режиму и Тегерану. Знаковым событием стал арест в Латакии Кайса Шахина — бывшего командира 18-й танковой бригады и кавалера российского «ордена Мужества». Его задержание связывают с участием в сетях «Хезболлы». В Кунейтре сирийские службы безопасности уже предотвратили крупную провокацию: были обнаружены профессионально замаскированные в гражданских автомобилях ракеты, подготовленные для пуска по территории Израиля. Несмотря на решимость Дамаска, ситуация на местах остается патовой. Источники haqqin.az указывают на три фактора, делающих границу «прозрачной»: