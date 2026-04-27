«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху

В израильской политике, где личные амбиции часто перевешивают государственные интересы, произошло событие, способное перекроить всю политическую систему в Иерусалиме. Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид объявили о создании единой политической платформы под символичным названием «Би-яхад» («Вместе»). Этот альянс, сформированный на базе партий «Еш Атид» и движения «Беннет 2026», ставит перед собой амбициозную цель: положить конец затянувшемуся правлению Биньямина Нетаньяху и предложить стране альтернативу «блоковому» мышлению.

Жертва ферзя: эго в сторону Самым примечательным аспектом сделки стало решение Яира Лапида уступить первое место в списке Нафтали Беннету. Для лидера крупнейшей оппозиционной партии «Еш Атид» это акт политического самопожертвования, который он сам охарактеризовал как «откладывание эго в сторону ради Государства Израиль». Лапид, опытный политик-центрист, понимает арифметику нынешних опросов: фигура Беннета, представляющего умеренно-правый сионистский лагерь, обладает гораздо большим потенциалом «переманивания» разочаровавшихся избирателей «Ликуда». «Сегодня мы объединяемся, чтобы создать сильное и стабильное сионистское правительство», — заявил Лапид. Его слова подчеркивают смену парадигмы: оппозиция больше не хочет быть просто «анти-бибистским» лагерем; она стремится стать альтернативным центром силы, который инвестирует в тех, кто несет на себе бремя государства — резервистов, работающий средний класс и семьи. Стратегия Беннета: за пределами правых и левых Нафтали Беннет, возвращающийся в большую политику с новой энергией, позиционирует свой шаг как «самый сионистский и патриотичный». Главный тезис его кампании — окончание эпохи национального раскола. «Мы не принадлежим ни к левому, ни к правому блоку, мы входим в блок всего израильского народа», — утверждает он. Критически важным элементом новой платформы является отказ от сотрудничества с арабскими партиями для формирования коалиции. Это явная попытка выбить почву из-под ног «Ликуда», который годами строил свою агитацию на демонизации союза Беннета-Лапида с партией РААМ Мансура Аббаса в 2021 году. Ограничивая себя рамками сионистского консенсуса, Беннет пытается привлечь тех правых избирателей, которые устали от нынешнего правительства, но опасаются «левого уклона» оппозиции.

Ответ «Ликуда»: искусство демонизации Реакция правящей партии последовала незамедлительно. В соцсетях «Ликуда» появилось изображение, созданное искусственным интеллектом, где Мансур Аббас управляет автомобилем, а «маленькие» Беннет и Лапид сидят на заднем сиденье. Посыл ясен: правый лагерь снова пугают «исламистской угрозой». Однако ведущие израильские аналитики отмечают глубокую иронию в этой тактике. Именно Биньямин Нетаньяху в 2021 году был первым, кто легитимизировал диалог с РААМ, пытаясь удержаться у власти. Нынешняя риторика «Ликуда» выглядит скорее как электоральный инструмент мобилизации, чем как принципиальная позиция. На фоне того, что партия Беннета в опросах уже идет вровень с «Ликудом» (по 24 мандата у каждой), подобные атаки выглядят попыткой сдержать бегство умеренно-правого электората. Третий элемент: фактор Айзенкота Ключом к абсолютному лидерству для нового блока может стать Гади Айзенкот и его партия «Яшар». Потенциальное присоединение бывшего начальника Генштаба добавит альянсу «оборонного веса», что критически важно для израильского избирателя в период нестабильности. Айзенкот уже поздравил Беннета с объединением, назвав «исправление Израиля» миссией своей жизни. Если 12 мандатов, которые сулят опросы партии «Яшар», добавятся к совокупным 31 мандату Беннета и Лапида, мы увидим политическую силу, способную сформировать правительство без оглядки на радикальные окраины. Объединение «Вместе» — это больше, чем предвыборный маневр. Это попытка доказать, что израильское общество способно на консолидацию вокруг общих ценностей, а не только вокруг ненависти к политическому оппоненту. Беннет и Лапид — разные люди с разным бэкграундом, но их опыт совместной работы в 2021-2022 годах показал, что компромисс возможен даже в условиях жесточайшего давления.