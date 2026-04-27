USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Что Иран предложил США?
Новость дня
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
02:11 130

В израильской политике, где личные амбиции часто перевешивают государственные интересы, произошло событие, способное перекроить всю политическую систему в Иерусалиме. Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид объявили о создании единой политической платформы под символичным названием «Би-яхад» («Вместе»). Этот альянс, сформированный на базе партий «Еш Атид» и движения «Беннет 2026», ставит перед собой амбициозную цель: положить конец затянувшемуся правлению Биньямина Нетаньяху и предложить стране альтернативу «блоковому» мышлению.

Объединение «Вместе» — это больше, чем предвыборный маневр. Это попытка доказать, что израильское общество способно на консолидацию вокруг общих ценностей, а не только вокруг ненависти к политическому оппоненту

Жертва ферзя: эго в сторону

Самым примечательным аспектом сделки стало решение Яира Лапида уступить первое место в списке Нафтали Беннету. Для лидера крупнейшей оппозиционной партии «Еш Атид» это акт политического самопожертвования, который он сам охарактеризовал как «откладывание эго в сторону ради Государства Израиль». Лапид, опытный политик-центрист, понимает арифметику нынешних опросов: фигура Беннета, представляющего умеренно-правый сионистский лагерь, обладает гораздо большим потенциалом «переманивания» разочаровавшихся избирателей «Ликуда».

«Сегодня мы объединяемся, чтобы создать сильное и стабильное сионистское правительство», — заявил Лапид. Его слова подчеркивают смену парадигмы: оппозиция больше не хочет быть просто «анти-бибистским» лагерем; она стремится стать альтернативным центром силы, который инвестирует в тех, кто несет на себе бремя государства — резервистов, работающий средний класс и семьи.

Стратегия Беннета: за пределами правых и левых

Нафтали Беннет, возвращающийся в большую политику с новой энергией, позиционирует свой шаг как «самый сионистский и патриотичный». Главный тезис его кампании — окончание эпохи национального раскола. «Мы не принадлежим ни к левому, ни к правому блоку, мы входим в блок всего израильского народа», — утверждает он.

Критически важным элементом новой платформы является отказ от сотрудничества с арабскими партиями для формирования коалиции. Это явная попытка выбить почву из-под ног «Ликуда», который годами строил свою агитацию на демонизации союза Беннета-Лапида с партией РААМ Мансура Аббаса в 2021 году. Ограничивая себя рамками сионистского консенсуса, Беннет пытается привлечь тех правых избирателей, которые устали от нынешнего правительства, но опасаются «левого уклона» оппозиции.

Критически важным элементом новой платформы является отказ от сотрудничества с арабскими партиями для формирования коалиции. Это явная попытка выбить почву из-под ног «Ликуда», который годами строил свою агитацию на демонизации союза Беннета-Лапида с партией РААМ Мансура Аббаса

Ответ «Ликуда»: искусство демонизации

Реакция правящей партии последовала незамедлительно. В соцсетях «Ликуда» появилось изображение, созданное искусственным интеллектом, где Мансур Аббас управляет автомобилем, а «маленькие» Беннет и Лапид сидят на заднем сиденье. Посыл ясен: правый лагерь снова пугают «исламистской угрозой».

Однако ведущие израильские аналитики отмечают глубокую иронию в этой тактике. Именно Биньямин Нетаньяху в 2021 году был первым, кто легитимизировал диалог с РААМ, пытаясь удержаться у власти. Нынешняя риторика «Ликуда» выглядит скорее как электоральный инструмент мобилизации, чем как принципиальная позиция. На фоне того, что партия Беннета в опросах уже идет вровень с «Ликудом» (по 24 мандата у каждой), подобные атаки выглядят попыткой сдержать бегство умеренно-правого электората.

Третий элемент: фактор Айзенкота

Ключом к абсолютному лидерству для нового блока может стать Гади Айзенкот и его партия «Яшар». Потенциальное присоединение бывшего начальника Генштаба добавит альянсу «оборонного веса», что критически важно для израильского избирателя в период нестабильности. Айзенкот уже поздравил Беннета с объединением, назвав «исправление Израиля» миссией своей жизни. Если 12 мандатов, которые сулят опросы партии «Яшар», добавятся к совокупным 31 мандату Беннета и Лапида, мы увидим политическую силу, способную сформировать правительство без оглядки на радикальные окраины.

Объединение «Вместе» — это больше, чем предвыборный маневр. Это попытка доказать, что израильское общество способно на консолидацию вокруг общих ценностей, а не только вокруг ненависти к политическому оппоненту. Беннет и Лапид — разные люди с разным бэкграундом, но их опыт совместной работы в 2021-2022 годах показал, что компромисс возможен даже в условиях жесточайшего давления.

Ключом к абсолютному лидерству для нового блока может стать Гади Айзенкот и его партия «Яшар»

Предстоящие выборы в октябре станут референдумом о будущем страны. Сможет ли Израиль выйти из цикла бесконечных выборов и внутренней вражды? Объединенный фронт Беннета и Лапида дает на это надежду, но впереди их ждет изнурительная кампания, где каждый шаг будет рассматриваться под лупой как сторонниками, так и противниками.

Израильским избирателям предстоит решить: оставить ли руль в руках Нетаньяху на седьмой срок или довериться тандему, который обещает «эпоху восстановления». Одно можно сказать точно — скучных выборов в Иерусалиме не бывает и не будет…

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться