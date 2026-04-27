Стать президентом, чтобы спасти отца из тюрьмы

В истории выборов в мире полно случаев, когда отца на посту президента сменяет сын. Достаточно вспомнить двух Джорджей Бушей в Америке. В Латинской Америке такие попытки тоже предпринимались. В Перу Кейко Фухимори, дочка президента Альберто Фухимори, который был обвинен в многочисленных преступлениях против граждан своей страны и кончил жизнь в тюрьме, трижды пыталась баллотироваться на высший пост страны и проигрывала с небольшим отрывом.
Став президентом, она точно помиловала бы своего отца, но сделать это не смогла. Теперь этот подвиг грозит повторить Флавио Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, который за попытку госпереворота приговорен к 27 годам тюрьмы.
«Став президентом, я обязательно прощу своего отца», - говорит 44-летний Флавио, в прошлом член законодательной ассамблеи Рио-де-Жанейро, а теперь федеральный сенатор.
Сын, также представитель крайне правых, говорит, что он похож на своего отца, но он – более мягкая его реплика. «Я больше склонен к диалогу и наведению мостов», - убеждает своих потенциальных избирателей Флавио. - Я тот, кто вам нужен».
Жаир, который правил страной с 2019 по 2022 год, славился своим жестким и непримиримым характером, постоянными оскорблениями в адрес чернокожих, индейцев, представителей ЛГБТ и страшно хаотичной реакцией на ковид, которая привела к тому, что Бразилия заняла одно из первых мест в мире по числу жертв этой болезни.
После приговора экс-лидер был помещен в тюрьму, но из-за целого букета болезней его положили в госпиталь, а судья начал рассматривать для него возможность отбытия срока под домашним арестом. Однако до сих пор решение о дальнейшей судьбе Болсонару еще не принято.
Многие из сторонников Флавио Болсонару опасаются, что сама его фамилия в бюллетенях для голосования может быть токсичной. «Следующий президент Бразилии не должен быть Болсонару», - говорят они.
Но 71–летний бывший лидер и его отпрыск так не считают. В минувшем декабре сын навестил отца в тюрьме. «Флавио, - сказал тот. - Этим человеком (президентом) должен быть ты». «Отец, если ты так считаешь, то я им и буду», - ответил сын. «Тогда сделай это, малыш!»
Таким образом, на выборах в октябре этого года нынешнему президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве вновь будет противостоять Болсонару.
Луле 80 лет и он намерен продлить свое политическое долголетие еще на один - четвертый, хотя и с перерывом - срок. Его возраст смущает многих избирателей. Считается, что Бразилия устала от него как неутомимого глашатая левых идей.
В прошлом году рейтинг Лулы был больше, чем у Болсонару на 20 процентных пунктов. В марте нынешний президент опять превосходил соперника. Сейчас, по данным социологического центра DataFolha, они идут почти вровень, с небольшим преимуществом Болсонару - 46 процентов против 45.
Моральную поддержку Флавио оказывают трое его братьев, все из которых были вовлечены в политику. Старший, Карлос, в течение 25 лет был членом городского совета Рио-де-Жанейро, а теперь баллотируется в Сенат. 41-летний Эдуарду входил в городской совет Сан-Пауло, но был исключен за слишком частое отсутствие на заседаниях и перебрался в США. 28-летний Жаир Ренан входит в городской совет городка Балнеариу Камбориу на побережье страны.
Семейку поддерживает правое воинство, которое не может смириться с арестом бывшего предводителя. И, конечно, на стороне Флавио как кандидата в президенты Дональд Трамп, защитник всех ультраправых в мире. В прошлом году Эдуарду Болсонару добился аудиенции у президента США. Тот после встречи наложил санкции на бразильских судей, которые осудили Жаира Болсонару. Администрация Трампа также ввела жесткие экономические санкции против Бразилии, но впоследствии Трамп отменил их. Это произошло после встречи с Лулой, который оказался опытным дипломатом и переговорщиком.
В 1987 году на экраны США вышел фильм «Каков отец, таков и сын» (Like Father, Like Son). Сын по имени Крис учится в средней школе, но никаких успехов у него нет. Его отец, известный кардиохирург Джек Хаммонд, светила в своей отрасли, хочет, чтобы сын попал в одну из школ Лиги плюща, где тот смог бы начать обучение медицине. План продвигается тяжело, и тогда дядя Криса, который экспериментирует зельями, помогает Джеку и Крису поменяться телами. Что и происходит.
Нечто подобное мы видим сейчас в Бразилии. Вот только воспримут ли избиратели этой страны такой обмен тел?