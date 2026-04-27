Стать президентом, чтобы спасти отца из тюрьмы

В истории выборов в мире полно случаев, когда отца на посту президента сменяет сын. Достаточно вспомнить двух Джорджей Бушей в Америке. В Латинской Америке такие попытки тоже предпринимались. В Перу Кейко Фухимори, дочка президента Альберто Фухимори, который был обвинен в многочисленных преступлениях против граждан своей страны и кончил жизнь в тюрьме, трижды пыталась баллотироваться на высший пост страны и проигрывала с небольшим отрывом. Став президентом, она точно помиловала бы своего отца, но сделать это не смогла. Теперь этот подвиг грозит повторить Флавио Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, который за попытку госпереворота приговорен к 27 годам тюрьмы.

«Став президентом, я обязательно прощу своего отца», - говорит 44-летний Флавио, в прошлом член законодательной ассамблеи Рио-де-Жанейро, а теперь федеральный сенатор. Сын, также представитель крайне правых, говорит, что он похож на своего отца, но он – более мягкая его реплика. «Я больше склонен к диалогу и наведению мостов», - убеждает своих потенциальных избирателей Флавио. - Я тот, кто вам нужен». Жаир, который правил страной с 2019 по 2022 год, славился своим жестким и непримиримым характером, постоянными оскорблениями в адрес чернокожих, индейцев, представителей ЛГБТ и страшно хаотичной реакцией на ковид, которая привела к тому, что Бразилия заняла одно из первых мест в мире по числу жертв этой болезни. После приговора экс-лидер был помещен в тюрьму, но из-за целого букета болезней его положили в госпиталь, а судья начал рассматривать для него возможность отбытия срока под домашним арестом. Однако до сих пор решение о дальнейшей судьбе Болсонару еще не принято.

Многие из сторонников Флавио Болсонару опасаются, что сама его фамилия в бюллетенях для голосования может быть токсичной. «Следующий президент Бразилии не должен быть Болсонару», - говорят они. Но 71–летний бывший лидер и его отпрыск так не считают. В минувшем декабре сын навестил отца в тюрьме. «Флавио, - сказал тот. - Этим человеком (президентом) должен быть ты». «Отец, если ты так считаешь, то я им и буду», - ответил сын. «Тогда сделай это, малыш!» Таким образом, на выборах в октябре этого года нынешнему президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве вновь будет противостоять Болсонару. Луле 80 лет и он намерен продлить свое политическое долголетие еще на один - четвертый, хотя и с перерывом - срок. Его возраст смущает многих избирателей. Считается, что Бразилия устала от него как неутомимого глашатая левых идей. В прошлом году рейтинг Лулы был больше, чем у Болсонару на 20 процентных пунктов. В марте нынешний президент опять превосходил соперника. Сейчас, по данным социологического центра DataFolha, они идут почти вровень, с небольшим преимуществом Болсонару - 46 процентов против 45.