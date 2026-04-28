Покушение на Трампа – постановка?

Злоумышленник, проникший в субботу на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, был обвинен в понедельник в покушении на президента Дональда Трампа. Как уже сообщал haqqin.az, 31-летний Коул Томас Аллен, житель Калифорнии, вошел в зал в отеле Washington Hilton, где проходила встреча с участием первых лиц государства, с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он успел сделать только один выстрел в охранника, но того спас бронежилет. Нападавший был немедленно задержан. Судебные заседания будут продолжены на этой неделе. Аллена могут приговорить к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного заключения. Однако многочисленных пользователей социальных сетей в последнюю очередь интересует возможное наказание. Они убеждены, что это нападение было постановкой чистой воды, организованное командой Трампа, чтобы поднять его падающий рейтинг. В субботу, всего через несколько часов после предполагаемого покушения, в соцсетях Х, Facebook, TikTok и Instagram было 300 тысяч запросов со словом fake – фальшивый. Сейчас их уже миллионы.

В соцсетях живо комментируют, что одна из участниц мероприятия, журналистка Айша Хасни, попыталась передать свое сообщение в эфир Fox News, в котором она сообщала о ряде странностей, но ее звонок тут же был оборван. Почти все те, кто комментирует эти «странности», говорят о том, что они не понимают, как вооруженный человек мог пройти на встречу в самый, может быть, охраняемый зал в американской столице. Трамп, кстати, впервые участвует в такой встрече. Все годы в качестве президента он игнорировал эти gala parties из-за своего враждебного отношения к прессе. О том, что покушение могло быть постановочным, заявила конгрессвумен Жасмин Крокет из Техаса. «У нас когда-либо был президент, на которого покушались столь часто? - спрашивает она. - Может быть, это порочная практика по владению огнестрельным оружием, может быть, проблемы с психическим здоровьем нации. А, может быть, все это было фейком, кто знает?» Проблемы с психическим здоровьем Америки очевидны. Многие пользователи соцсетей аргументируют свое мнение о постановке тем, что Трамп пытается обосновать свой патологический интерес к строительству большого бального зала при Белом доме. Который, по его словам, будет защищен так, что туда и муха не проникнет. «Нам нужен этот зал, - сказал Трамп всего несколько часов спустя после инцидента на встрече Ассоциации корреспондентов. – Ничего подобного не случилось бы в зале, который сейчас строится в Белом доме».

Согласитесь, что проведение «постановочного покушения» на президента ради продвижения проекта строительства зала для танцев стало бы апогеем креатива президентской команды. Однако никаких подтверждений того, что это был подлог, пока не существует. «Все, кто считает, что президент Трамп мог подстроить покушение на самого себя - идиоты», - сказал представитель Белого дома Дэвис Ингл. Но инфлюенсеры, сторонники конспирологической теории не унимаются. Их много как cреди левых, так и в стане ультраправых из MAGA. Они и два года назад считали, что покушение на Трампа во время его предвыборного митинга в Батлере, что в штате Пенсильвания, было подстроено. И это, несмотря на то, что президент чуть не погиб, а жертвами стрелка стали два участника ралли. Но теперь конспирологи говорят: вы помните, как взлетел рейтинг Трампа с его окровавленным ухом, в которое попала пуля. Проводится прямая аналогия с нынешним инцидентом в Хилтоне. Сейчас Трампу срочно нужно укрепить и свои позиции, и всей Республиканской партии незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, которые для «партии слона» обещают быть крайне неудачными. «Автопокушение», говорят конспирологи, помогло бы отвлечь внимание нации и от тупиковой ситуации, в которой оказался президент на Ближнем Востоке.