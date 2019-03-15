Кризис в Турции углубляется: к кому обратится Эрдоган? комментарии экспертов
Турцию не намерена изменять своей независимой политике. Экономические сложности, вызванные американскими санкциями, руководство страны собирается преодолевать собственными силами. Об этом однозначно говорит заявление главы государства Эрдогана об отказе от кредитных средств Международного валютного фонда.
Решение Эрдогана подтвердил и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, подчеркнувший, что Турция, имеющая самодостаточную экономику, никогда более не будет нуждаться в поддержке МВФ.
Манипуляции с валютным курсом, имевшие место в отношении экономики Турции, не достигли своих целей. Те кто пытались оказать давление на Турцию посредством экономики, намеревались создать ситуацию, в которой Турция вновь испытала потребность в МВФ, утверждает он.
«Пусть не надеются. Турция больше никогда не будет нуждаться в МВФ, она не будет обращаться туда за помощью» - подчеркнул он, добавив, что страна вынуждена быть сильной как ввиду времени, «в которое мы живем», так и ввиду империалистических игр, имеющих место в регионе.
«Мы - это не только Турция, мы являемся великой нацией, которая охватывает всю географию близких нам по духу народов. Обездоленные ожидают от нас помощи, и мы испытываем ответственность перед ними. Мы обязаны быть сильными» - провозгласил Куртулмуш.
Отметим, что в 2013 году Анкара полностью погасила свой долг перед МВФ и больше ни разу не обращалась в организацию за финансовой помощью. Однако на фоне финансового кризиса, который переживает Турция, на Западе решили, что Турция прибегнет к кредитам МВФ. Казалось, все шло к этому: стоимость нацвалюты последовательно снижается с начала прошлого года после обострения отношений с США. Центральному банку пришлось резко поднять процентную ставку, а темпы инфляции достигли самого высокого уровня с момента прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана 15 лет назад. Оценка МВФ будущего экономики Турции становится все более мрачной. После экономического роста страны на 7,4% в 2017 г. базирующаяся в Вашингтоне международная кредитная организация теперь ожидает увеличения ВВП Турции на 3,5% в этом году и лишь на 0,4% в 2019 г. Это намного ниже апрельского прогноза МВФ: на 4,2% и 4% соответственно, отмечает агентство Bloomberg.
Вместе с тем в Анкаре осознают, что кредиты, которые дает МВФ, сопровождаются определенными условиями, и зачастую эти условия входят в противоречие с интересами конкретных стран. Эрдоган опытный политик, и если он заявляет о разрыве отношений с МВФ, то вполне возможно, что турецкое правительство намерено получить кредиты в других финансовых организациях.
Что же касается позиции Анкары по МВФ, еще два года назад Эрдоган заявлял о «колониализме и рабстве», которые практикуют фонд и другие международные кредитные структуры.
«Вы хотите развивать свою экономику, и вам предлагают как единственный путь взять кредиты у МВФ, ВБ и банков под проценты. Такая глобализация — это новая модель колониализма и рабства. Это попытка надеть кандалы на экономику, промышленность, политическую систему и умы. Мы отвергаем это предложение быть колониями и людьми второго сорта», - уже тогда говорил Эрдоган.
Между тем, по мнению турецкого политолога Керима Хаса, финансово-экономическая система Турции уже испытывает серьезные трудности. Так, внешний долг Анкары составляет более 450 млрд долларов, более половины этой суммы сконцентрировано в краткосрочных займах. Растет инфляция и безработица. К тому же турецкая лира не демонстрирует устойчивости по отношению к американской национальной валюте, периодически потрясая рынки своим падением. И ожидается, что экономический кризис будет только углубляться.
«Не исключена вероятность того, что после местных выборов в стране, намеченных на март 2019 года, политическая элита Турции будет все же вынуждена обратиться за помощью в Международный валютный фонд для покрытия своих внешних задолженностей. Ввиду того, что последнее слово в этом вопросе, как известно, остается за Вашингтоном, велика вероятность, что будет получен отрицательный ответ», - считает турецкий аналитик.
Комментируя haqqin.az ситуацию с отказом Турции от услуг МВФ, российский эксперт Саид Гафуров высказал мнение, что Эрдоган не хочет обращаться за поддержкой к этой финансовой организации, поскольку не особо верит в эффективность политики фонда. Кроме того, турецкое руководство, очевидно, не хочет следовать требованиям, которыми фонд обычно сопровождает предоставление своих кредитов.
«МВФ явно потребует сокращения социальных выплат населению, а это чревато для политической партии Эрдогана потерей голосов. Поэтому Эрдоган не хочет идти на это. Скорее Турция обратиться за помощью к России, Китаю, странам БРИКС, но только не к МВФ», - полагает он.
Ну а то, что Анкаре все же придется попросить чьей-то финансовой поддержки, не подлежит сомнению, так как ситуация в турецкой экономике продолжает ухудшаться, и реальные доходы населения сокращаться.