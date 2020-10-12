Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12 октября 2020, 20:01

С территории Армении на азербайджанский город Гянджу была выпущена баллистическая ракета СКАД. Ереван пустил в ход оружие, применение которого означает готовность к тотальной войне. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах 9К72 «Эльбрус», которые миру больше известны по их НАТОвскому обозначению - СС-1 «Скад».

Главное предназначение этого комплекса, разработанного в 1958-1961 годах - поражение живой силы, пунктов управления, аэродромов и других важнейших объектов противника. И, несмотря на почтенный возраст, «старик» все еще грозен и смертоносен. Что и немудрено – головная часть весит примерно тонну, а ее «начинка» может быть любой - фугасной, ядерной или химической. Максимальная дальность стрельбы – 300 километром, минимальная – 50 километров. Из-за подобной мощности в СССР «Скады» состояли на вооружении ракетных бригад армейского и фронтового подчинения. Комплекс широко поставлялся на экспорт в страны Варшавского договора, Иран, Ирак, Ливию, Сирию, Йемен, Вьетнам и так далее. Первое его боевое применение состоялось в Афганистане. Находившийся там дивизион 9К72 успешно произвел свыше тысячи боевых пусков. Причем в горах для получения максимального эффекта нередко производились пуски ракет 8к14 с фугасной головной частью на минимальную дальность.

При этом на момент выключения двигателя в баках ракеты оставалось полтонны основного горючего и не менее двух тонн окислителя, эффект от взрыва этих компонентов и последующего пожара на склонах гор значительно превышал эффект от взрыва фугасной головной части. Новое слово в использовании «Скадов» сказал иракский диктатор Саддам Хусейн. Именно он начал использовать их в «войне городов», против крупных населенных пунктов в ходе ирано-иракской войны. А чуть позже, с химической начинкой для боеголовок – и против собственного народа, для подавления восстаний курдов и шиитов. На вооружении ВС Армении находится восемь пусковых установок для «Скадов» на шасси четырехосных автомобилей высокой проходимости МАЗ-543П. Запас ракет, по оценкам иностранных экспертов, составляет более трех десятков выстрелов. И, что примечательно, армянские военные и ереванская правящая клика изначально рассматривали их как оружие против мирных населенных пунктов. «Эти ракеты, которые могут сровнять с землей любой цветущий населенный пункт, находятся в прекрасном состоянии и призваны сдерживать агрессию противника», - с восторгом говорилось в репортаже, который Минобороны Армении разместил на одном из своих каналов в Youtube еще в марте 2017 (!) года. То есть планы ударов по мирному азербайджанскому населению чудовищным оружием у Еревана были готовы еще несколько лет назад. А сейчас, когда обстановка на фронтах складывается не в пользу Армении, эти людоедские планы приняты к исполнению.