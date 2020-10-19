Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан дошел до Ванка! прямая трансляция, обновлено

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении ряда сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.

В частности, освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы  Физулинского района. В Джебраильском районе освобождены села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

В Ходжавендском районе освобождены села Агджакенд, Мюлькидере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Ванг.

Глава государства заявил и об освобождении ряда сел Зангиланского района: Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хякяри, Шарифан, Муганлы, а также самого города Зангилан.

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В ближайшее время президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к нации.

Как стало известно haqqin.az, выступление президента будет транслироваться по государственному телевидению.

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