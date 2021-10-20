Интрига – бешеная. Для начала следует отметить, что по факту запроса уже две версии. Анкара говорит, что предложение сделали сами американцы, чтобы компенсировать турецкой стороне ее исключение из программы F-35, куда турки уже вложили 1.4 миллиарда долларов. Вашингтон утверждает, что, наоборот, именно Турция обратилась с таким предложением.

Турция сделала запрос на закупку в Америке 40 истребителей F-16, а также комплектов модернизации для 80 уже имеющихся в Турции F-16. Запрос должны одобрить госдеп и конгресс США.

Масла в огонь традиционно подлил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, который заявил следующее: «Если процесс [продажа США F-16 и их модернизация – haqqin] не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход».

После чего наиболее «альтернативно одаренные» обозреватели стали говорить, что турецкий запрос на F-16 – последний для Анкары способ проверить реальное отношение США к своему союзнику по НАТО и измерить уровень доверия. Если Белый дом действительно заботится о том, чтобы Турция прекратила дрейф к России, он не может не убедить Конгресс одобрить эту сделку. А если из Вашингтона последует решительное «нет», то турецкая сторона будет иметь полное право обратиться к Москве для закупки ее военной продукции.

Здесь авторы конспирологических версий традиционно «вместе с водой выплеснули и ребенка», уж очень соблазнительной для них выглядит версия о том, что Турция меняет геополитическую ориентацию на пророссийскую. Только два возражения – во-первых, Анкара научилась симулировать эту смену ориентации просто великолепно, что за последние годы не раз и демонстрировала, от истории с С-400 до «Турецкого потока» и АЭС «Аккую». Причем, каждый раз в проигрыше оставались те, кто в эту смену поверил.

А, во-вторых, приобретение что Су-35, что еще несуществующего Су-57 – это не парфюм купить в магазине, а это кардинальные изменения в тренинге, кадрах и инфраструктуре, затраты на которые столь масштабны, что затея не стоит всех издержек.