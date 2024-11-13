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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

В Баку Украина потребует у России 40 миллиардов долларов

заметки на полях
Джейхун Наджафов, собкор
03:18 6482

На проходящем в Баку cаммите COP29 украинская делегация поднимет вопрос катастрофического ущерба, нанесенного глобальным усилиям по борьбе с климатическими изменениями, в результате многолетней российской агрессии в Украине.

Как заявила haqqin.az на открытии украинского павильона заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева, тема войны и глобальных изменений не столь популярна на международных площадках.

«Украина столкнулась с вторжением не одного, а нескольких агрессоров. На саммите в Баку мы хотим показать, что война оказывает глубоко негативное влияние не только на окружающую среду, но и усугубляет такую проблему, как климатические изменения», - говорит В.Киреева.

Виктория Киреева

«Мы уже длительное время вместе с международными экспертами, которые участвуют на СOP29, изучали влияние войны на парниковый эффект. Война оказывает прямое и косвенное воздействие на проблему климатических изменений. Прямое воздействие - это взрывы, перемещения военной техники, пожары от бомбардировок и др. Косвенное или непрямое воздействие - это миграция населения, увеличение длительности международных авиарейсов, обходящих украинское воздушное пространство», - сказала она.

По словам официального представителя Украины, все результаты исследований будут презентованы участникам саммита 19-20 ноября. Киев жаждет поделиться своей методологией с экспертным сообществом для применения украинского опыта в других войнах.

Украинская делегация в Баку преследует еще одну цель - включение в повестку дня саммита по климатическим изменениям проблему компенсации нанесенного Украине экологического ущерба.

Киреева утверждает, что за два года войны в Украине в атмосферу было выброшено 180 миллионов тонн CO2, сумма ущерба оценивается в 40 миллиардов долларов. 

«Мы не хотим экологическую конференцию превращать в политическую. Наша задача - показать влияние войны на изменение климата. Даже под бомбами и ракетными обстрелами Украина выполняет свои обязательства по сокращению выбросов. В современном мире невыгодно быть загрязнителем атмосферы. На этом пути украинский бизнес вкладывает инвестиции в производство солнечных панелей, зеленую энергетику», - цитирует haqqin.az замминистра.

Киреева отмечает, что Украина подверглась так называемой «военной декарбонизации». Ракетными обстрелами уничтожено очень много энергетических объектов. Теперь в Украине запланирована энергетическая реформа, в рамках которой энергетика будет заново отстроена, но уже по «зеленым» стандартам.

Наряду с выбросами в атмосферу также подсчитан ущерб от лесных пожаров, проблем с пресной водой после подрыва Каховской ГЭС, находящегося под временной оккупацией заповедника «Аскания-Нова», который является природоохранным научно-исследовательским учреждением международного значения.

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