Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев

Суд над гражданином Франции Мартином Райаном, обвиняемым в шпионаже, и азербайджанцем Азадом Мамедли, которому вменяется государственная измена, постепенно превращается в один из наиболее показательных процессов последних лет. Атмосфера в Бакинском суде по тяжким преступлениям была напряженной с первой же минуты заседания. А показания свидетелей, открывшие неожиданные детали и звенья, связывающие дипломатию, бизнес и деятельность спецслужб, лишь усиливали это ощущение.

Заседание началось с допроса свидетеля J.S., подтвердившего, что он познакомился с обвиняемым Мартином Райаном осенью 2022 года через Facebook. «Он писал, что хочет начать здесь бизнес, создать семью, - рассказал J.S. - Мы встречались несколько раз, а потом он внезапно исчез». Свидетель отметил, что звонил Райану, но телефон уже не отвечал. Как выяснилось позже, к тому моменту француз уже давно находился в зоне интересов Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ). Следующим выступил С.Ш., сдававший в аренду сотруднику французского посольства Лорану Грарду двухэтажный дом в поселке Бадамдар. В его показаниях перечислялись на вид ничем не примечательные бытовые детали - арендная плата, передача ключей дипломату, отсутствие каких-либо подозрений… Но почти сразу выясняется, что неожиданное исчезновение французского квартиранта совпало по времени с фазой оперативного наблюдения за Мартином Райаном. «Внезапное отсутствие квартиранта меня встревожило, - пояснил С.Ш. - Я написал в посольство. На следующий день мне сообщили, что Лоран срочно уехал во Францию».

В зале суда эта фраза вызвала заметное оживление - по данным следствия, имя Лорана Грарда фигурировало в ряде контактов обвиняемого Райана. Самая насыщенная по драматизму часть заседания началась с допроса свидетеля Р.M., лично знавшего обвиняемых по общению с ними во Франции и по совместному бизнесу в Баку. Свидетель подробно описал, как летом 2023 года Мартин попросил сопровождать его на встречу в Молоканском саду. «Он сказал, что один из сотрудников посольства Франции должен передать ему клавиатуру с французской раскладкой», - рассказал свидетель. На встречу явился бородатый француз-блондин 40–45 лет со спокойной манерой речи. Он передал Райану клавиатуру, после чего сразу перевел разговор на тему продажи вина в Баку. На первый взгляд, разговор был ни о чем. Однако в материалах следствия эпизод с передачей клавиатуры фигурирует как элемент возможной легенды для конспиративного контакта. «Я тогда не придал этому значения, - признался на суде Р.М. - Думал, Мартин просто занимается очередным деловым проектом». Отдельное внимания суд уделил женщине по имени Ольга, связь с которой Мартин Райан считал «сомнительной». Он уверял, что Ольга «может быть связана с Россией». Свидетель Р.М. отнесся к словам Мартина поверхностно, но в контексте дела они стали одним из маркеров нестабильной оперативной среды, в которой вращался обвиняемый.

Кульминацией судебного заседания стало выступление государственного обвинителя, в котором были оглашены пункты обвинительного заключения, подготовленного Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики. Согласно материалам дела, сотрудники французской внешней разведки DGSE привлекли Мартина Райана к сбору информации о производстве вооружений в Азербайджане, о комплектовании армии после 44-дневной войны, о военных специалистах, потенциально поддающихся вербовке, о логистике денежных переводов через страну и внешних военно-политических связях Азербайджана - от Пакистана и Турции до стран Центральной Азии. В деле фигурируют также попытки обвиняемого собрать сведения о гражданах, обучавшихся во французских вузах, и компаниях, сотрудничающих с Азербайджаном. Хотя Мартин Райан отрицал на суде причастность к шпионажу, он признал, что формально был назначен директором компании для получения в Азербайджане вида на жительство. Эта же коммерческая структура, по версии следствия, использовалась как прикрытие для оперативных контактов, бизнес-встреч и финансовых операций, что типично для современных разведывательных методик, постепенно уходящих от практики стандартных дипломатических прикрытий. В эту же логику вписывается и обвинение против Азада Мамедли: по данным следствия, его использовали как связующий элемент в сети контактов, определяющих интересы DGSE в Баку. И хотя допрос Мамедли еще только предстоит, становится очевидным, что следствие рассматривает его не как случайного участника, а как элемент инфраструктуры, через которую французская разведка пыталась выстроить доступ к деловым и образовательным сетям Азербайджана. Судебный процесс над Райаном и Мамедли высветил принципиально важную тенденцию: иностранные спецслужбы все чаще действуют на стыке бизнеса, дипломатии и частных социальных связей. То есть не через классические тайники или резидентуры, а посредством встреч в кафе, аренды жилья, совместных проектов, всевозможных посредников в деловой среде. Эта «мягкая» разведка требует другого уровня противодействия, и аппарат СГБ, судя по материалам дела, демонстрирует, что в его рядах эта перестройка уже произошла.