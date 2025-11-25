SOCAR предлагает оставшиеся сливки

В 2026 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готовится открыть доступ для инвесторов к зрелым нефтегазовым месторождениям, которые, несмотря на длительный период эксплуатации, сохраняют значительные извлекаемые запасы. Как сообщил haqqin.az высокопоставленный представитель SOCAR, с января 2026 года стартует программа по привлечению стратегических партнеров, к которой, по ожиданиям компании, проявят интерес как давние союзники SOCAR, так и новые игроки международного энергетического рынка.

Основное внимание будет уделено месторождению «Бахар», открытому в 1969 году и остающемуся одним из крупнейших недоразработанных активов Азербайджана. По данным SOCAR, с момента открытия этого месторождения было добыто лишь около 10 процентов извлекаемых запасов, причем объем оставшихся ресурсов оценивается как минимум втрое выше. Оценка остаточных запасов завершается и будет полностью подготовлена к концу 2025 года, после чего техническую документацию представят потенциальным инвесторам. Эти работы выполняет международная технологическая компания SLB («Шлюмберже»), с которой SOCAR подписала в октябре текущего года соглашение о партнерстве. SLB помогает выявлять перспективные зоны добычи в рамках схемы ранней добычи, инициированной SOCAR специально для ускоренной ревитализации старых пластов. На сегодняшний день с месторождения «Бахар» добыто около 20 миллионов тонн нефти и порядка 140 миллиардов кубометров природного газа, однако общий потенциал оценивается значительно выше. Инвестиционная программа может также охватить инфраструктурно связанное с «Бахар» месторождение «Гум-Дениз», открытое еще в 1955 году. На данной структуре было добыто около 30 миллионов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа. В настоящее время балансовые запасы этого месторождения уточняются.

Бабек Гусейнов, вице-президент SOCAR по сегменту разработки и производственных операций, подчеркнул на конференции SPE, состоявшейся 25 ноября в Баку, что «Бахар» является одним из наиболее показательных примеров будущей реабилитации зрелых месторождений. По его словам, фактическое повторное освоение позволяет рассчитывать на увеличение коэффициента извлечения за счет внедрения передовых технологий. Сегодня в Азербайджане выявлено более 80 нефтегазовых месторождений, из которых активная добыча ведётся на 58 месторождениях — 39 морских и 19 сухопутных. Остальные считаются исчерпанными. Как отметил менеджер по разработке резервуаров SOCAR Мурад Сеидов, работа со зрелыми месторождениями требует стратегического подхода, ориентированного на долгосрочную устойчивость, а не на кратковременное увеличение добычи. «При восстановлении истощённых активов компании часто совершают две ключевые ошибки, - подчеркнул Сеидов. - Это неверные финансовые решения и стремление к быстрым объемам. SOCAR же выстраивает модель развития с минимизацией всех рисков». В целом за весь период нефтяной истории Азербайджана в стране было добыто почти 2,5 миллиарда тонн нефти и более одного триллиона кубометров газа. При том, что сопоставимый ресурсный потенциал все еще остаётся в недрах.