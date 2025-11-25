SOCAR предлагает оставшиеся сливки

USD 1.7000
В 2026 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готовится открыть доступ для инвесторов к зрелым нефтегазовым месторождениям, которые, несмотря на длительный период эксплуатации, сохраняют значительные извлекаемые запасы.

Как сообщил haqqin.az высокопоставленный представитель SOCAR, с января 2026 года стартует программа по привлечению стратегических партнеров, к которой, по ожиданиям компании, проявят интерес как давние союзники SOCAR, так и новые игроки международного энергетического рынка.

Основное внимание будет уделено месторождению «Бахар», открытому в 1969 году и остающемуся одним из крупнейших недоразработанных активов Азербайджана. По данным SOCAR, с момента открытия этого месторождения было добыто лишь около 10 процентов извлекаемых запасов, причем объем оставшихся ресурсов оценивается как минимум втрое выше. Оценка остаточных запасов завершается и будет полностью подготовлена к концу 2025 года, после чего техническую документацию представят потенциальным инвесторам.

Эти работы выполняет международная технологическая компания SLB («Шлюмберже»), с которой SOCAR подписала в октябре текущего года соглашение о партнерстве. SLB помогает выявлять перспективные зоны добычи в рамках схемы ранней добычи, инициированной SOCAR специально для ускоренной ревитализации старых пластов. На сегодняшний день с месторождения «Бахар» добыто около 20 миллионов тонн нефти и порядка 140 миллиардов кубометров природного газа, однако общий потенциал оценивается значительно выше.

Инвестиционная программа может также охватить инфраструктурно связанное с «Бахар» месторождение «Гум-Дениз», открытое еще в 1955 году. На данной структуре было добыто около 30 миллионов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа. В настоящее время балансовые запасы этого месторождения уточняются.

Бабек Гусейнов, вице-президент SOCAR по сегменту разработки и производственных операций, подчеркнул на конференции SPE, состоявшейся 25 ноября в Баку, что «Бахар» является одним из наиболее показательных примеров будущей реабилитации зрелых месторождений. По его словам, фактическое повторное освоение позволяет рассчитывать на увеличение коэффициента извлечения за счет внедрения передовых технологий.

Сегодня в Азербайджане выявлено более 80 нефтегазовых месторождений, из которых активная добыча ведётся на 58 месторождениях — 39 морских и 19 сухопутных. Остальные считаются исчерпанными. Как отметил менеджер по разработке резервуаров SOCAR Мурад Сеидов, работа со зрелыми месторождениями требует стратегического подхода, ориентированного на долгосрочную устойчивость, а не на кратковременное увеличение добычи.

«При восстановлении истощённых активов компании часто совершают две ключевые ошибки, - подчеркнул Сеидов. - Это неверные финансовые решения и стремление к быстрым объемам. SOCAR же выстраивает модель развития с минимизацией всех рисков».

В целом за весь период нефтяной истории Азербайджана в стране было добыто почти 2,5 миллиарда тонн нефти и более одного триллиона кубометров газа. При том, что сопоставимый ресурсный потенциал все еще остаётся в недрах.

Владимир Рогов, управляющий директор и партнер компании Boston Consulting Group, заявил на конференции SPE, что потенциал Каспия и Азербайджана остается значительным. По его словам, на каспийский газ приходится 10 процентов доказанных мировых запасов, а на нефть — около 2 процентов.

По мнению аналитиков Boston Consulting Group, несмотря на темпы энергоперехода, глобальная экономика еще многие годы будет зависеть от углеводородов, что в свою очередь требует серьезных дополнительных вложений в сектор добычи. Как прогнозирует Рогов, в ближайшие 25 лет мировая нефтегазовая отрасль будет нуждаться в ежегодных инвестициях порядка 350 миллиардов долларов, и часть этих средств неизбежно должна прийти в Каспийский регион, играющий ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы как альтернативный источник поставок.

Не секрет, что в последние годы по геологическим причинам добыча на новых азербайджанских месторождениях естественным образом снижается, что делает рациональным возвращение к зрелым активам. Тем более что мировая практика полностью подтверждает эту логику – на данный момент более 70 процентов глобальной добычи нефти обеспечивают именно старые месторождения, жизнь которых продлевается за счет целевых инвестиций и применения современных технологий.

