Новое «дело врачей» в Азербайджане

Все трое проходят по громкому делу о взяточничестве, служебном подлоге и злоупотреблениях полномочиями. На скамье подсудимых оказались люди, долгие годы определявшие допуск врачей к профессиональной деятельности. И вот теперь против них свидетельствует сама медицинская система.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям воцарилась тишина, когда приставы ввели в зал бывшую начальницу отдела кадров, науки и образования Министерства здравоохранения Саиду Рустамову, а следом - ее бывших коллег: главного специалиста-старшего инспектора того же отдела Ругийю Магеррамову и экс-начальницу аккредитационного отдела Центра общественного здравоохранения и реформ Латафат Джаббарову.

Как сообщает haqqin.az, данное уголовное дело было расследовано Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики. В материалах следствия - многофигурная коррупционная схема, ключевую роль в которой, как утверждается, играла Саида Рустамова. Следствие считает, что именно она совместно с коллегами и другими членами группы незаконно меняла квалификацию врачей, оформляла допуск к сертификационным экзаменам, давала разрешения на медицинскую и фармацевтическую деятельность, включая пластическую хирургию, выдавая сертификаты на основании фиктивных положительных результатов. За это, как утверждается, брались взятки от многочисленных лиц.

Коллегам Рустамовой - Ругийе Магеррамовой и Латафат Джаббаровой предъявлены обвинения в пособничестве по тем же ключевым статьям - злоупотребление полномочиями, получение крупных взяток и неоднократные служебные подлоги.

Еще в декабре прошлого года Бинагадинский районный суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня они присутствуют в зале свободно, но уже под неусыпным наблюдением сотрудников суда.

Согласно обвинению, именно Саида Рустамова давала разрешения на незаконную медицинскую деятельность, делала это преимущественно за взятки. Следствие утверждает, что она лично или через посредников получила за счет торговли влиянием 266 500 манатов, а также дополнительно 33 тысячи манатов. В общей сложности, по версии следствия, к обвиняемой преступным путем поступили почти 280 тысяч манатов. Взятки, согласно материалам следствия, она получала от восемнадцати врачей.

Большая часть денег, как установлено следствием, передавалась в ее служебном кабинете. В этом, по версии обвинения, содействовали Латафат Джаббарова и Ругийя Магеррамова. Следствие также указало, что на незаконно полученные средства Рустамова приобрела значительный объем имущества, оформленного большей частью на родственников.

Арест наложен на активы, оцениваемые в миллионы манатов. Основная часть – это квартиры в разных районах Баку. Только у Саиды Рустамовой было выявлено имущество общей рыночной стоимостью около 5 миллионов манатов. Среди объектов, на которые был наложен арест, квартира в Ясамальском районе по улице Гасана Меджидова (463 365 манатов), две квартиры в Насиминском районе по улице Абдулвахаба Саламзаде (323 605 и 332 755 манатов), квартира в Насиминском районе - по улице академика Гасана Алиева (429 488 манатов), квартира в Ясамальском районе - на проспекте Иншаатчылар (670 275 манатов), гараж на 18 квадратных метров в Ясамальском районе - на проспекте Иншаатчылар (45 000 манатов), земельный участок в поселке Новханы Апшеронского района (43 250 манатов), дачный участок в поселке Нардаран (78 000 манатов).

В перечень входят и другие объекты: квартиры в Насиминском и Ясамальском районах, дом и дача в Новханы, элитные автомобили Mercedes-Benz и Audi Q5. На имущество Латафат Джаббаровой и Ругийи Магеррамовой, состоящее из нескольких квартир и автомобилей, также наложен арест.

Озвученный перечень имущества обвиняемых откликается молчанием зала - цифры у присутствующих на процессе вызывают куда более сильное впечатление, чем любые обвинения.

Суд продолжит рассмотрение дела, которое уже называют одним из наиболее масштабных коррупционных процессов последних лет в системе национального здравоохранения.