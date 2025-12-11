Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом

В Бинагадинском районе Баку, в доме 63А по улице Мир Джалала, сотни семей долгие годы живут в условиях, которые они сами называют и унизительными, и крайне опасными. Жилой комплекс, состоящий из четырех блоков и семнадцати этажей, был построен компанией Nur, но так и не введен в эксплуатацию. В доме проживают около тысячи человек, а потому трудно даже представить последствия возможного крупного пожара или техногенного инцидента.

У здания отсутствуют элементарные системы безопасности, вентиляции и противопожарной защиты, электрощиты по сей день остаются открытыми и являются постоянной угрозой стихийного возгорания. На первом этаже работают автосервис, мастерские по замене масла, малярные и кузовные цеха, ателье. Наличие подобных объектов в официально не сданном жилом доме уже само по себе - грубейшее нарушение строительных норм и прямая угроза для людей, живущих над ними. История этого дома берет начало в 2006 году, когда стартовало строительство 320 квартир. Многие тогда приобрели квартиры еще на этапе фундамента, рассчитывая, что в течение нескольких лет компания завершит работы. Но вскоре стройка была фактически остановлена. Уже к 2009 году жители, не имея средств арендовать другое жилье, были вынуждены заселиться в недостроенный дом, который до сих пор в эксплуатацию официально не сдан. По словам жильцов, средства от продажи квартир компания Nur направила на другой проект, а сами они годами слышат от ее представителей только обещания. Когда люди впервые вошли в свои квартиры, они увидели лишь голые стены. Все - от ремонта подъездов до установки дверей и окон - выполнялось за счет жильцов, которые сами укладывали плитку, приводили в порядок коммуникации, ставили железные двери на входах. Даже лифты были приобретены и установлены на их собственные деньги. В двух подъездах до сих пор нет грузовых лифтов. И если единственный лифт выходит из строя, пожилые и больные люди оказываются фактически запертыми в своих квартирах. По словам коменданта, жильцы собрали 42 тысячи 500 манатов на покупку нового лифта.

Ильгар Гусейнов, один из жильцов, отмечает, что компания Nur не завершила ни один из ключевых этапов строительства, в результате весь груз проблем лег на плечи людей. Жильцы создали собственное управление домом и официально его зарегистрировали, однако компания затягивает его передачу законным владельцам. Тогда жильцы обратились в Генеральную прокуратуру и другие структуры, считая, что средства, полученные от продажи квартир, должны быть возвращены для завершения незаконченных работ. «Все электрические щиты стоят открытыми - говорит Гусейнов. - Если кто-то бросит окурок, может вспыхнуть пожар. В доме в Ясамале была вентиляция, но люди все равно погибли от дыма. У нас вентиляции нет вообще. Представьте, что будет здесь. Да люди просто задохнутся!..» Он также отметил, что, будучи экспертом, поднимал вопросы противопожарной охраны в телепередачах и добивался решений в других случаях, однако обеспечить безопасность собственного дома оказался не в силах.