USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
03:34 636

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего председателя управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.

Вместе с Мустафаевым на скамье подсудимых находятся его бывший помощник Рашад Бадалов и директор ООО GİRASOL Фуад Бабаев. Судебный процесс проходит под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В ходе очередного заседания Ильгар Мустафаев выступил с кратким, но эмоционально насыщенным заявлением, сообщив суду о резком ухудшении состояния своего здоровья. По его словам, он находится под стражей уже более 15 месяцев, с сентября прошлого года врачи настаивают на необходимости операции на открытом сердце, а в прошлом месяце из-за критического состояния ему был установлен стент.

«Я могу умереть в любую минуту, - заявил судье Ильгар Мустафаев. - По рекомендации врачей мне необходима операция на открытом сердце. Я борюсь не только за восстановление своей репутации, но и за собственную жизнь. У меня уже нет надежд на завтрашний день. Прошу вас ускорить судебный процесс. Я абсолютно уверен в себе, потому что работал честно и преданно».

Ильгар Мустафаев просит ускорить процесс... и жалуется на здоровье

Судья Лейла Аскерова-Мамедова сообщила, что график рассмотрения дела будет ускорен и заседания планируется проводить на еженедельной основе.

После этого в суде выступил представитель отдела аудита управления Приморского бульвара Игбал Насиров, который отвечал на вопросы адвоката подсудимого, Исмаила Кенгерли. На прямой вопрос защиты, является ли Игбал Насиров заявителем по делу и имеются ли у него претензии к Мустафаеву, Насиров ответил отрицательно.

Затем судья дала слово представителю Государственной налоговой службы Фуаду Керимову, который сообщил, что в прошлом году в управлении Приморского бульвара была проведена налоговая проверка.

Согласно представленным экспертным заключениям, несмотря на перевозку на прогулочном судне «Мирвари» 44 475 пассажиров, соответствующая финансово-отчетная документация оформлена не была, что, по версии следствия, было сделано с целью уклонения от уплаты налогов. Керимов пояснил, что проверка действительно проводилась, а арендные платежи рассчитывались исходя из рыночной стоимости, определенной налоговым экспертом. При этом представитель налоговой службы признал, что он не может ответить на ряд вопросов, касающихся конкретных параметров налоговой проверки.

Государственная Налоговая Служба обвиняет бульвар в уклонении от уплаты налогов. С кого спрос?

Адвокат Исмаил Кенгерли обратил внимание суда на противоречия в логике предъявляемых обвинений, поинтересовавшись у Керимова, почему обязательства по уплате налога на имущество управления инкриминируются именно Ильгару Мустафаеву.

«Если вы считаете, что имущество принадлежит моему подзащитному, значит, он вправе распоряжаться им в любой момент, не так ли, - спросил адвокат. – Но если бы уголовного дела не существовало и Мустафаев был освобожден от должности, на кого тогда было бы возложено обязательство уплатить этот налог?»

На что представитель налоговой службы коротко ответил: «Это решает следствие».

Следующий блок вопросов адвоката касался налоговых проверок, проведенных в 2022–2023 годах. Кенгерли напомнил, что по итогам этих проверок все начисленные налоги были уплачены, и поинтересовался, почему в 2024 году была назначена новая проверка, по результатам которой неожиданно возник налоговый долг в размере 1,8 миллиона манатов.

Он также задал уточняющий вопрос о методике определения рыночной стоимости аренды: на основании каких именно критериев эксперт пришел к расчетам, предусматривающим арендную плату за киоск «Azərlotereya» из расчета 3 тысяч манатов за 1 квадратный метр, 14,5 тысячи манатов за 5 квадратных метров киоска «Coca-Cola» и 20 тысяч манатов за аренду батута?

Вопросы адвоката Кенгерли повисли в воздухе

Комментируя налог на прибыль, Кенгерли обратил внимание суда на еще одно несоответствие. По его словам, в период руководства Мустафаева ежегодно начислялся налог на прибыль в размере 699 тысяч манатов, тогда как после его ухода налог за 2024 год составил лишь 38 050 манатов.

Адвокат подчеркнул, что эти данные зафиксированы в отчете внешнего аудита, опубликованном на официальном сайте управления Приморского бульвара, однако налоговые органы данный факт игнорируют.

Защита обвиняемого также подняла вопрос налога на добавленную стоимость, указав, что ни предприниматель, ни руководитель управления не имеют технической возможности вмешиваться в расчеты по НДС, поскольку соответствующие средства аккумулируются на отдельном субсчете.

«Что мешало Государственной налоговой службе списать начисленный НДС с субсчета управления?» - прямо спросил адвокат.

Но и этот вопрос также остался без ответа.

Очередное судебное заседание назначено на 22 декабря.

Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция
17 декабря 2025, 23:54 2437
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 3073
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 2484
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 5939
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 2003
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 1301
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 4702
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 4231
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 6189
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
17 декабря 2025, 22:07 1266
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
17 декабря 2025, 21:13 2178

ЭТО ВАЖНО

Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция
17 декабря 2025, 23:54 2437
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 3073
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 2484
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 5939
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 2003
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 1301
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 4702
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 4231
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 6189
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
17 декабря 2025, 22:07 1266
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
17 декабря 2025, 21:13 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться