Трудные вопросы представителю Налоговой службы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего председателя Управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.
Как сообщает haqqin.az, на очередном заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой адвокат подсудимого, Исмаил Кенгерли, заявил, что по запросу суда Счетная палата представила документы, касающиеся проверок и аудиторских мероприятий, проведенных в Управлении Приморского бульвара.
По словам защитника, из представленных материалов следует, что проверки в Управлении проводились также в 2017-м и 2021 году. При этом адвокат обратил внимание суда на отсутствие аудиторских заключений к отчетам о проверках.
Кенгерли сообщил, что в аудиторском отчете за 2021 год Счетная палата указала на необоснованность содержания в штате 18 сотрудников, занятых организацией парковки на территории Приморского бульвара, а также соответствующего структурного подразделения, поскольку это, по мнению аудиторов, искусственно раздувало бюджетные расходы и вело к выплатам необоснованной заработной платы. В документе, по словам адвоката обвиняемого, фактически рекомендовалось отказаться от штатного содержания этих работников и передать оказание услуги на договорной основе внешнему предпринимателю.
Кенгерли отметил, что его подзащитный, руководствуясь заключением Счетной палаты и стремясь не лишать людей источника дохода, предложил этим сотрудникам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить выполнять самостоятельно ту же работу. Таким образом, указания Счетной палаты были исполнены, а работники паркинга не лишились заработка. Однако в 2024 году Счетная палата и органы следствия, по словам защитника, вменили Мустафаеву в вину именно этот факт, задав вопрос, почему парковка была передана предпринимателям, а не осталась в ведении Управления. После чего Мустафаев был обвинен в присвоении их доходов.
Кенгерли назвал подобную позицию абсурдной, подчеркнув, что в 2021 году от Управления требовали сократить штат и передать работу предпринимателям, а в 2024 году - вменили его подзащитному в вину выполнение этих же рекомендаций. Адвокат также указал, что, если бы парковкой продолжало заниматься само Управление, то именно оно и получало бы соответствующий доход.
В этой связи адвокат ходатайствовал о приобщении к материалам дела аудиторских заключений Счетной палаты за 2017-й и 2021 год, чтобы установить, по какой причине один и тот же аудитор пришел к различным выводам.
Суд удовлетворил ходатайство защиты.
Затем в суде выступил представитель Государственной налоговой службы, которому адвокат обвиняемого задал ряд вопросов. В частности, Кенгерли поинтересовался, почему при выявлении налоговой задолженности налоговый орган не наложил арест на счета Управления, хотя обязан был использовать все предусмотренные законом меры для взыскания долга с налогоплательщика. Он также поинтересовался, по какой причине не была проведена инвентаризация имущества Управления и почему взыскание налоговой задолженности осуществляется не с юридического лица, а лично с Ильгара Мустафаева. Внятно ответить на вопросы защиты представитель налогового органа не смог.
Отдельно был поднят вопрос о налоге на добавленную стоимость. Кенгерли напомнил, что при наличии задолженности налоговый орган имел право списать ее со специального НДС-счета Управления, тем более что материалы дела свидетельствуют о значительных оборотах.
Представитель Государственной налоговой службы ответил, что, вероятно, это было признано нецелесообразным. В ответ Кенгерли резонно отметил, что задача налоговых органов заключается во взыскании налога, а не в перекладывании налоговых обязательств на Мустафаева.
Кроме того, защитник обратил внимание суда на то, что по одному и тому же периоду проверки существуют два акта, датированные августом и декабрем 2024 года, после чего поинтересовался, как такое вообще возможно. Но и на этот вопрос представитель налогового органа не ответил.
В ходе заседания подсудимый Ильгар Мустафаев вновь сообщил суду о болях в области сердца и о том, что в условиях следственного изолятора он вынужден постоянно обращаться за медицинской помощью. Мустафаев повторил, что врачи настоятельно рекомендуют ему операцию на открытом сердце, поскольку существует прямая угроза его жизни, и попросил суд учесть это обстоятельство.
Затем был допрошен сотрудник Государственной налоговой службы Ниямеддин Танрывердиев, принимавший участие в проверке Управления. Он сообщил, что в проверяемый период из-за высыхания Каспия, прогулочные катера приостановили свою деятельность. Свидетель также пояснил, что проверка охватывала 2022 и 2023 годы и проводилась на основании заключения налогового эксперта.
Судья поинтересовалась, каким образом могли оформляться договоры аренды объектов, расположенных на территории бульвара, если большинство из них представляют собой легкие конструкции и не имеют документов, подтверждающих право собственности. Ответить на этот вопрос свидетель не смог.
Судебное разбирательство продолжится 7 января.