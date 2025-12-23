Трудные вопросы представителю Налоговой службы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего председателя Управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева. Как сообщает haqqin.az, на очередном заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой адвокат подсудимого, Исмаил Кенгерли, заявил, что по запросу суда Счетная палата представила документы, касающиеся проверок и аудиторских мероприятий, проведенных в Управлении Приморского бульвара. По словам защитника, из представленных материалов следует, что проверки в Управлении проводились также в 2017-м и 2021 году. При этом адвокат обратил внимание суда на отсутствие аудиторских заключений к отчетам о проверках.

Кенгерли сообщил, что в аудиторском отчете за 2021 год Счетная палата указала на необоснованность содержания в штате 18 сотрудников, занятых организацией парковки на территории Приморского бульвара, а также соответствующего структурного подразделения, поскольку это, по мнению аудиторов, искусственно раздувало бюджетные расходы и вело к выплатам необоснованной заработной платы. В документе, по словам адвоката обвиняемого, фактически рекомендовалось отказаться от штатного содержания этих работников и передать оказание услуги на договорной основе внешнему предпринимателю. Кенгерли отметил, что его подзащитный, руководствуясь заключением Счетной палаты и стремясь не лишать людей источника дохода, предложил этим сотрудникам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить выполнять самостоятельно ту же работу. Таким образом, указания Счетной палаты были исполнены, а работники паркинга не лишились заработка. Однако в 2024 году Счетная палата и органы следствия, по словам защитника, вменили Мустафаеву в вину именно этот факт, задав вопрос, почему парковка была передана предпринимателям, а не осталась в ведении Управления. После чего Мустафаев был обвинен в присвоении их доходов. Кенгерли назвал подобную позицию абсурдной, подчеркнув, что в 2021 году от Управления требовали сократить штат и передать работу предпринимателям, а в 2024 году - вменили его подзащитному в вину выполнение этих же рекомендаций. Адвокат также указал, что, если бы парковкой продолжало заниматься само Управление, то именно оно и получало бы соответствующий доход. В этой связи адвокат ходатайствовал о приобщении к материалам дела аудиторских заключений Счетной палаты за 2017-й и 2021 год, чтобы установить, по какой причине один и тот же аудитор пришел к различным выводам.

Суд удовлетворил ходатайство защиты. Затем в суде выступил представитель Государственной налоговой службы, которому адвокат обвиняемого задал ряд вопросов. В частности, Кенгерли поинтересовался, почему при выявлении налоговой задолженности налоговый орган не наложил арест на счета Управления, хотя обязан был использовать все предусмотренные законом меры для взыскания долга с налогоплательщика. Он также поинтересовался, по какой причине не была проведена инвентаризация имущества Управления и почему взыскание налоговой задолженности осуществляется не с юридического лица, а лично с Ильгара Мустафаева. Внятно ответить на вопросы защиты представитель налогового органа не смог. Отдельно был поднят вопрос о налоге на добавленную стоимость. Кенгерли напомнил, что при наличии задолженности налоговый орган имел право списать ее со специального НДС-счета Управления, тем более что материалы дела свидетельствуют о значительных оборотах. Представитель Государственной налоговой службы ответил, что, вероятно, это было признано нецелесообразным. В ответ Кенгерли резонно отметил, что задача налоговых органов заключается во взыскании налога, а не в перекладывании налоговых обязательств на Мустафаева.