Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства

В южных районах страны, прежде всего, в Астаринском районе, резко упали цены на цитрусовые, что поставило местных фермеров в крайне уязвимое положение. По словам астаринских аграриев, сегодня отборные мандарины удается продать в лучшем случае по 80 гяпик за килограмм, а фейхоа и вовсе уходит по 40–50 гяпик. Для сельских хозяйств района, где именно эти культуры являются основным источником дохода, падение цен стало тяжелым ударом.

В большинстве сел региона семьи традиционно живут за счет выращивания и продажи цитрусовых и других субтропических фруктов. Парадокс нынешнего сезона заключается в том, что урожай мандаринов оказался обильным, однако большая его часть буквально сгнила на деревьях. В отдельных случаях фермеры не могут найти покупателей даже по 30–40 гяпик за килограмм, что делает сбор урожая цитрусовых экономически бессмысленным. Сельчане из Астары, с которыми побеседовал корреспондент haqqin.az, рассказывают, что в октябре около 20 дней подряд шли дожди. По их мнению, сочетание вначале продолжительной засухи, а затем затяжных осадков ощутимо ударило по качеству плодов. Мандарины начали портиться с пугающей скоростью, и многие крестьяне, связывавшие с этим сезоном основные надежды, оказались в крайне тяжелом положении. Потери понесли и торговцы, рассчитывавшие закупить продукцию впрок и реализовать ее в преддверии праздников по более высоким ценам. Фермер Керим Азизов, занимающийся цитрусоводством уже 27 лет, признается, что впервые столкнулся с ситуацией, когда значительная часть урожая оказалась испорченной. По его словам, местные сорта, в отличие от импортных, более чувствительны к погодным условиям, хотя всегда славились вкусом и ароматом.

«После дождей фрукты словно пропитываются водой, быстро портятся, появляется гниль, - сетует Керим. - Говорят, это грибковая болезнь. Дожди не дали нам провести своевременную обработку». Сегодня в ряде астаринских сел мандарины продаются по 30-40 гяпик, плоды среднего качества - по 60-70, отборные - по 80-90 гяпик. Для сравнения, в прошлом году, по словам Азизова, он реализовывал мандарины по 1,5 маната, а в праздничные дни цена доходила до 2 манатов за килограмм. В селе Нилаша ситуация еще драматичнее: там плоды сгнили прямо на деревьях. Фермеры рассказывают, что сначала на мандаринах появляются небольшие пятна, после чего начинается стремительное гниение цитрусовых. Достаточно только коснуться ветки, и испорченные плоды падают на землю. В обычные годы сбор ведется аккуратно, специальными ножницами, но сейчас значительная часть урожая просто не доживает до этого этапа. Житель села Киджебе сообщил, что закупил крупную партию фруктов, рассчитывая заработать на праздничном спросе. Однако из-за быстрой порчи был вынужден продавать мандарины, приобретенные по 60 гяпик, за 30, понеся убытки примерно на 10 тысяч манатов. Фермер из Ленкорани отмечает аналогичную динамику и по фейхоа. В начале сезона он продавал этот фрукт по 1,2 маната за килограмм, а сейчас вынужден опустить цену до 50 гяпик. «В отличие от мандаринов, урожайность фейхоа была невысокой, - говорит он. - Из 50 гяпик за килограмм 20 гяпик уходит на оплату труда сборщиков. Но оставшиеся 30 гяпик не покрывают расходы на препараты и другие затраты. Если бы цена держалась хотя бы на уровне 1 маната, труд еще можно было бы считать окупившимся».

Сельчане также указывают на хроническую проблему нехватки небольших хранилищ. Использование крупных холодильных комплексов для мелких фермеров экономически невыгодно - уж слишком высоки затраты. Даже когда цены на фрукты начинают расти, найти покупателя оказывается непросто. Наличие компактных холодильников позволило бы фермерам хранить урожай и не продавать его за бесценок сразу после сбора. На фоне растущих расходов и долгов сельские районы постепенно пустеют. Те, кто еще недавно выращивал и продавал фрукты у себя во дворе, вынуждены после неудачных сезонов уезжать в Баку и зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом. При этом на рынках Баку ситуация выглядит иначе: здесь цена на мандарины колеблется от 1,5 до 3 манатов за килограмм в зависимости от размера и качества плодов, что лишь усиливает ощущение разрыва между производителем и конечным рынком.