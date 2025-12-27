Спецоперация страйбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив

В Хатаинском районе Баку на проспекте Гянджа огородили еще одну зеленую зону, окруженную десятками жилых домов, школой и детским садом, фактически лишив жителей этого района привычного места для прогулок и отдыха. Сначала людям сообщили, что на территории планируется создание парка, но вскоре был перекрыт и проход, которым ежедневно пользовались сотни жителей. Позднее выяснилось, что участок предназначен под строительство многоэтажных зданий. Местные жители утверждают, что обращались в различные государственные структуры и в итоге узнали: земля продана некой строительной компании, а лестницы и пешеходные проходы, которыми люди пользовались более 40 лет, переданы в частную собственность. Для района, где практически не осталось свободного пространства, такое решение стало болезненным ударом для местных жителей.

За последние несколько лет на огороженной территории неоднократно происходили пожары. Во время последнего из них, в июне текущего года, огнем были полностью уничтожены десятки деревьев и кустарников. Уже тогда жители сообщали в редакцию haqqin.az, что подозревают умышленный поджог. По их словам, за последние годы пожары здесь фиксировались уже в шестой раз, и такая «регулярность» вряд ли может быть случайной. Кроме того, несколько тутовых деревьев на участке внезапно засохли, а причины их гибели до сих пор остаются неизвестными. Сегодня подозрения местных жителей выглядят еще более обоснованными. И это несмотря на то, что Министерство экологии и природных ресурсов заявило об ущербе более чем на 13 тысяч манатов, нанесенном пожарами, сообщило о проведении расследования правоохранительными органами, а исполнительная власть Хатаинского района заверила жителей, что территория зеленой зоны взята под контроль и на месте сгоревших деревьев будут высажены новые. По словам местной жительницы Бясти Мамедовой, после установки забора путь для жителей заметно удлинился. Особенно тяжело приходится детям, которые ежедневно ходят в школу и теперь вынуждены преодолевать значительно большее расстояние. Другие жители отмечают, что проблема не ограничивается неудобством маршрута: на отдельных участках мест для прохода практически не осталось. А ведь эта зеленая зона, по их словам, была едва ли не последним свободным пространством на проспекте Гянджа.

Жители рассказывают, что слухи о строительстве на этом участке четырех многоэтажных зданий циркулируют уже несколько лет. Расположенные поблизости девятиэтажные дома давно изношены, и работа тяжелой строительной техники, а также движение крупнотоннажных грузовиков могут привести аварийное состояние домов в критическое. Отдельную тревогу вызывает судьба плодовых деревьев, которые жители высаживали собственными руками и которые теперь остались по другую сторону забора. Люди не верят, что при начале строительных работ деревья удастся сохранить. На установленном заборе отсутствуют какие-либо информационные объявления, дверь будки охраны на территории также была закрыта. По словам жителей, строительство якобы планирует осуществлять общество с ограниченной ответственностью «Həyat Residence», однако официального подтверждения этой информации нет. В целом Хатаинский район, особенно участок от станции метро «Ахмедлы» до конца проспекта Гянджа, уже давно испытывает острый дефицит свободных территорий. Многоэтажные здания теснятся вдоль дороги по обе стороны, во дворах домов и на дорожных развилках появились многочисленные кафе, рестораны и торговые объекты, а на небольших участках плотно примыкает друг к другу вереница киосков.