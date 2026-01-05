Безжалостный снос домов на Кубинке

Последний день уходящего 2025 года жители бакинской «Кубинки» встретили не за праздничным столом, а в тревожном ожидании у окон и дверей своих домов.
В Насиминском районе, на улицах А. Гурбанова, Б. Меджидова и Э. Гусейнзаде, строительная компания «Vialon», несмотря на новогодние праздники, продолжала снос индивидуальных жилых домов. Люди говорят, что провели эти часы в тревожном ожидании, опасаясь, внезапного появления техники – на прошлой неделе во время сносов один из жителей получил травму ноги.
Редакция haqqin.az уже писала о жалобах жителей квартала, известного как «Кубинка» и расположенного рядом со станцией метро «Низами». По их словам, снос начался без полного переселения семей и их согласия. И хотя в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подтвердили, что компания «Vialon» ведет работы без официального разрешения, на практике все ограничилось лишь предупреждением.
Жители утверждают, что обращение в прессу стало для них единственным действенным инструментом. По их словам, писем в различные ведомства было направлено столько, что люди давно уже потеряли счет, однако ответов на свои жалобы так и не получили.
Почти ежедневно на место вызывают полицию и сотрудников МЧС. С момента начала работ, по словам местных жителей, в их районе произошло семь пожаров. Во время сноса домов бульдозеры якобы «случайно» повреждали заборы, крыши и окна соседних домов, но ответственности за этот ущерб никто так и не понес.
Тогда жители «Кубинки» обратились в суд и добились решения в свою пользу. Они рассказывают, что еще три года назад компания предлагала им компенсацию из расчета 1700 манатов за квадратный метр. Те, чьи дома имели большую квадратуру, а также не выдержавшие прессинга со строительной компании, согласились на переселение. После чего, как утверждают местные жители, компания начала отключать коммунальные линии и ограждать территорию, делая практически невыносимыми условия жизни для тех сорока семей, которые до сих пор отказываются покидать свои дома.
Жительница района Лолита Ахундова подчеркивает, что все дома на этой территории являются частной собственностью с документами, подтверждающими права как на строения, так и на землю. По ее словам, людям, родившимся и выросшим здесь, фактически предлагают уехать в пригороды или села, поскольку на предлагаемую компенсацию купить жилище в этом районе невозможно даже теоретически.
«Компания хочет заработать, но при этом не хочет понимать, что полностью меняет жизнь людей, - говорит Лолита. - Наши дети ходят в школу в этом районе, мы здесь работаем. Так почему ради чьей-то прибыли мы должны становиться жертвами?»
Гюльшен Агаева рассказывает, что каждый раз, когда на место приезжают представители различных структур, жители показывают им судебные решения. После этого сотрудники строительной компании прекращают работы и уходят.
«Если у компании все документы в порядке, почему они их нам не предъявляют? – возмущается Агаева. – И почему власти закрывают глаза на снос домов без полного пакета разрешений?»
Офелия Гаджиева говорит, что снос ведется буквально в шаге от жилых домов, которые строительная компания намеренно доводит таким образом до аварийного состояния.
«Мы уже три года живем в тяжелых условиях, - сетует женщина. – Только когда пресса пишет о нашей ситуации, какие-то структуры вспоминают о нас, но тоже ненадолго. Летом прошлого года пришли, составили акт, и на этом все. Полиция приезжает по каждому вызову, и в этот момент наступает тишина. Но стоит только полиции уехать, как работы по сносу домов немедленно возобновляются. Здесь есть наблюдатели, их все знают: они сообщают компании, и как только нет представителей надзорных органов, техника вновь начинает работать. Но мы все равно не отступим и не позволим бульдозерам разрушить наши дома. У нас есть решение суда».
Жители направили множество обращений в исполнительную власть Насиминского района, но, несмотря на осведомленность властей обо всем происходящем, реальных мер принято не было.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос редакции haqqin.az сообщили, что территория, включающая улицы Дж. Мамедгулузаде, Б. Меджидова, Э. Топчубашова, Э. Гусейнзаде, С. Аскеровой, С. Салаева и братьев Мардановых, была передана в пользование ООО «Vialon» по распоряжению главы Бакинской городской исполнительной власти от 05 августа 2021. Проектные документы на строительство жилых и нежилых зданий были согласованы с соответствующими структурами, а 02.11.2023 получено заключение Главного управления вневедомственной государственной экспертизы Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС.
За прошедшие годы часть жителей по договоренности с компанией была переселена. Освобожденные дома частично разбирались как сотрудниками компании, так и владельцами жилья. 31.07.2024 Агентство вынесло решение о приостановке работ по сносу, при этом, как утверждается, по указанному адресу новые строительные работы не начинались.
В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре на вопрос нашей редакции о том, выдавались ли компании в последние месяцы разрешения на снос, пообещали ответить в первый рабочий день после праздников.
Получить комментарии от самой компании «Vialon» и представителей исполнительной власти Насиминского района на момент публикации нам не удалось.