Безжалостный снос домов на Кубинке

Последний день уходящего 2025 года жители бакинской «Кубинки» встретили не за праздничным столом, а в тревожном ожидании у окон и дверей своих домов. В Насиминском районе, на улицах А. Гурбанова, Б. Меджидова и Э. Гусейнзаде, строительная компания «Vialon», несмотря на новогодние праздники, продолжала снос индивидуальных жилых домов. Люди говорят, что провели эти часы в тревожном ожидании, опасаясь, внезапного появления техники – на прошлой неделе во время сносов один из жителей получил травму ноги. Редакция haqqin.az уже писала о жалобах жителей квартала, известного как «Кубинка» и расположенного рядом со станцией метро «Низами». По их словам, снос начался без полного переселения семей и их согласия. И хотя в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подтвердили, что компания «Vialon» ведет работы без официального разрешения, на практике все ограничилось лишь предупреждением.

Жители утверждают, что обращение в прессу стало для них единственным действенным инструментом. По их словам, писем в различные ведомства было направлено столько, что люди давно уже потеряли счет, однако ответов на свои жалобы так и не получили. Почти ежедневно на место вызывают полицию и сотрудников МЧС. С момента начала работ, по словам местных жителей, в их районе произошло семь пожаров. Во время сноса домов бульдозеры якобы «случайно» повреждали заборы, крыши и окна соседних домов, но ответственности за этот ущерб никто так и не понес. Тогда жители «Кубинки» обратились в суд и добились решения в свою пользу. Они рассказывают, что еще три года назад компания предлагала им компенсацию из расчета 1700 манатов за квадратный метр. Те, чьи дома имели большую квадратуру, а также не выдержавшие прессинга со строительной компании, согласились на переселение. После чего, как утверждают местные жители, компания начала отключать коммунальные линии и ограждать территорию, делая практически невыносимыми условия жизни для тех сорока семей, которые до сих пор отказываются покидать свои дома. Жительница района Лолита Ахундова подчеркивает, что все дома на этой территории являются частной собственностью с документами, подтверждающими права как на строения, так и на землю. По ее словам, людям, родившимся и выросшим здесь, фактически предлагают уехать в пригороды или села, поскольку на предлагаемую компенсацию купить жилище в этом районе невозможно даже теоретически. «Компания хочет заработать, но при этом не хочет понимать, что полностью меняет жизнь людей, - говорит Лолита. - Наши дети ходят в школу в этом районе, мы здесь работаем. Так почему ради чьей-то прибыли мы должны становиться жертвами?» Гюльшен Агаева рассказывает, что каждый раз, когда на место приезжают представители различных структур, жители показывают им судебные решения. После этого сотрудники строительной компании прекращают работы и уходят.